Specjalna emerytura dla 40-latków. Płacą ponad 5 tysięcy złotych co miesiąc

Emerytura olimpijska - co to jest?

Emerytura olimpijska, czyli specjalne świadczenie pieniężne dla medalistów igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych, jest comiesięczną wypłatą finansowaną przez państwo. Nie działa ona na zasadach zwykłej emerytury – nie zależy od stażu zawodowego, liczby przepracowanych lat ani zgromadzonych składek. Jest to dożywotnie, honorowe świadczenie przyznawane sportowcom za wyjątkowe osiągnięcia i wkład w rozwój polskiego sportu.

To szczególna forma wyróżnienia dla zawodników, którzy zdobyli medale na najważniejszych światowych imprezach sportowych. Ich sukcesy na arenie międzynarodowej przyniosły Polsce prestiż i uznanie, dlatego państwo zapewnia im dodatkowe wsparcie jako wyraz podziękowania za reprezentowanie kraju i zapisanie się w historii polskiego sportu.

Czy emerytura olimpijska wypłacana jest za każdy rodzaj medalu?

Emerytura olimpijska przysługuje sportowcom, którzy zdobyli medal dowolnego koloru – złoty, srebrny lub brązowy – podczas letnich albo zimowych igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich czy igrzysk głuchych. Nie ma przy tym znaczenia ranga zdobytego krążka, ponieważ wysokość świadczenia pozostaje taka sama dla wszystkich medalistów, niezależnie od tego, czy stanęli na najwyższym stopniu podium, czy zdobyli medal srebrny lub brązowy.

Z prawa do tego świadczenia mogą korzystać również zawodnicy startujący w konkurencjach drużynowych. Jeśli reprezentacja narodowa wywalczyła medal, każdy członek zespołu, który przyczynił się do tego sukcesu i znalazł się w składzie drużyny medalowej, może otrzymać emeryturę olimpijską na takich samych zasadach jak sportowcy rywalizujący indywidualnie.

Kto może otrzymać emeryturę olimpijską?

Prawo do emerytury olimpijskiej przysługuje sportowcom spełniającym określone warunki:

zdobyli medal (złoty, srebrny lub brązowy) na letnich lub zimowych igrzyskach olimpijskich, paraolimpijskich albo igrzyskach głuchych,

reprezentowali Polskę, a ich medal został zdobyty pod biało-czerwoną flagą,

ukończyli 40 lat,

nie byli karani dyscyplinarnie (np. za stosowanie dopingu),

nie byli pozbawieni medalu z powodu naruszenia przepisów antydopingowych.

Co ważne, prawo do świadczenia nabywa się niezależnie od liczby medali – emerytura olimpijska przysługuje jednokrotnie, nawet jeśli sportowiec zdobył kilka medali w różnych edycjach igrzysk.

Ile wynosi emerytura olimpijska w 2026 roku?

Wysokość emerytury olimpijskiej jest corocznie wyliczana na podstawie kwoty bazowej obowiązującej dla członków korpusu służby cywilnej, określanej w ustawie budżetowej. Następnie wartość ta jest mnożona przez współczynnik 1,8, który został wskazany w przepisach ustawy o sporcie. W 2026 roku wysokość tego wyjątkowego świadczenia wynosi 5116,99 zł miesięcznie.

Co ważne, emerytura olimpijska nie podlega ani składkom, ani opodatkowaniu podatkiem dochodowym. W praktyce oznacza to, że uprawnieni sportowcy otrzymują na konto pełną kwotę świadczenia – ponad 5 tys. zł każdego miesiąca. Wypłata nie zależy od tego, czy dana osoba posiada inne dochody, prowadzi aktywność zawodową, czy pobiera już standardową emeryturę lub rentę.

Najważniejsze zasady dotyczące emerytury olimpijskiej:

nie jest związana z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego – warunkiem jest ukończenie 40. roku życia,

nie wymaga wcześniejszego opłacania składek ZUS, ponieważ nie jest świadczeniem wynikającym z systemu ubezpieczeń społecznych,

przysługuje do końca życia osobie spełniającej wymagane warunki,

może być pobierana jednocześnie z innymi świadczeniami, w tym z emeryturą lub rentą przyznaną na zasadach ogólnych.

Jak uzyskać emeryturę olimpijską?

Decyzję w sprawie przyznania emerytury olimpijskiej podejmuje minister odpowiedzialny za sprawy kultury fizycznej, którego zadania obecnie realizuje Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Osoba ubiegająca się o świadczenie musi skierować odpowiedni wniosek do ministerstwa oraz dołączyć wymagane dokumenty, w tym:

potwierdzenie zdobycia medalu – na przykład kopię dokumentu lub zaświadczenia wydanego przez Polski Komitet Olimpijski,

dokument potwierdzający tożsamość,

oświadczenie o spełnieniu wszystkich wymaganych kryteriów, takich jak ukończenie odpowiedniego wieku, posiadanie polskiego obywatelstwa, brak prawomocnego skazania oraz brak decyzji o odebraniu zdobytego medalu.

Po analizie złożonych dokumentów ministerstwo wydaje decyzję potwierdzającą prawo do otrzymywania tego wyjątkowego świadczenia.