Forsal logo

Nawet 19 tysięcy złotych dla właścicieli fotowoltaiki. Rusza wypłata zupełnie nowych dotacji. Termin złożenia wniosku ma znaczenie

Jagienka Michalik
Jagienka Michalik
Ten tekst przeczytasz w 4 minuty
dzisiaj, 07:50
Nowe dotacje dla właścicieli fotowoltaiki
Nowe dotacje dla właścicieli fotowoltaiki/GazetaPrawna.pl
Prąd z paneli słonecznych coraz częściej bardziej opłaca się zatrzymać niż oddawać do sieci. Rząd chce zachęcić do tego właścicieli fotowoltaiki nowym programem „Przydomowe Magazyny Energii”. Już od 4 września będzie można ubiegać się nawet o 16 tysięcy złotych na zakup magazynu energii. Dodatkowe wsparcie przewidziano także na magazyn ciepła i falownik hybrydowy, dzięki czemu łączna wartość dotacji może sięgnąć 19 tysięcy złotych. Budżet programu wynosi miliard złotych, a pieniądze będą przyznawane do jego wyczerpania.

Magazynowanie energii zamiast oddawania jej do sieci

Program „Przydomowe Magazyny Energii” jest skierowany do prosumentów, którzy posiadają własną mikroinstalację odnawialnych źródeł energii i chcą wykorzystywać więcej wyprodukowanego prądu na własne potrzeby.

Jak wyjaśniono na rządowym portalu PrzydomoweMagazyny.gov.pl, głównym celem programu jest zwiększenie autokonsumpcji energii elektrycznej poprzez jej magazynowanie. W praktyce oznacza to, że właściciel instalacji fotowoltaicznej będzie mógł zużyć większą część wyprodukowanego prądu we własnym domu zamiast przekazywać go do sieci elektroenergetycznej. Rząd liczy również na to, że większa liczba przydomowych magazynów energii odciąży krajową sieć elektroenergetyczną i poprawi bezpieczeństwo energetyczne.

Wybuchła burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?
Wybuchła burza po zmianie przepisów dla domowej fotowoltaiki. Właściciele stracą nad nią kontrolę. Operator zdalnie wyłączy mikroinstalację?

Od kiedy można składać wnioski?

Nabór rozpocznie się 4 września i potrwa do 31 sierpnia 2027 roku. Jak zastrzegają autorzy programu, przyjmowanie wniosków może zakończyć się wcześniej, jeśli wyczerpie się przeznaczony na ten cel budżet. Do rozdysponowania jest miliard złotych, a wszystkie środki mają formę bezzwrotnych dotacji.

Na co można dostać pieniądze? Program obejmuje trzy rodzaje urządzeń. Jak wynika z informacji opublikowanych na stronie PrzydomoweMagazyny.gov.pl, dofinansowanie obejmuje trzy elementy instalacji.

Największe wsparcie przewidziano na zakup magazynu energii elektrycznej. Aby otrzymać dotację, urządzenie musi mieć pojemność wynoszącą co najmniej 10 kilowatogodzin. Dodatkowo jego pojemność musi być odpowiednio dopasowana do mocy instalacji fotowoltaicznej. Magazyn powinien zostać trwale zamontowany przy mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii. Program nie obejmuje magazynów mobilnych, akumulatorów trakcyjnych ani urządzeń składanych samodzielnie lub nieposiadających wymaganych certyfikatów bezpieczeństwa.

Wsparcie przewidziano również na magazyny ciepła. Dotyczy ono między innymi zasobników ciepłej wody użytkowej, buforów oraz pomp ciepła typu powietrze–woda. Warunkiem jest jednak, aby urządzenia zostały wyprodukowane na terenie Unii Europejskiej. Minimalna pojemność magazynu ciepła wynosi 100 decymetrów sześciennych, a nośnikiem energii musi być woda znajdująca się w szczelnym zbiorniku wykonanym ze stali lub tworzywa sztucznego. Program wyklucza urządzenia współpracujące z kotłami gazowymi lub kotłami na paliwa stałe, ponieważ – jak wskazują autorzy programu – nie zwiększają one wykorzystania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł.

Trzecim elementem objętym wsparciem jest falownik hybrydowy. Dotacja przysługuje wyłącznie wtedy, gdy urządzenie jest niezbędne do współpracy magazynu energii z instalacją odnawialnych źródeł energii i jednocześnie zostało wyprodukowane w Unii Europejskiej. Nie można otrzymać dofinansowania na sam falownik – wniosek musi obejmować również magazyn energii.

Nie każdy magazyn spełni wymagania programu

Samo posiadanie instalacji fotowoltaicznej nie wystarczy. Jak wynika z regulaminu programu, wnioskodawca musi być właścicielem mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii przyłączonej do sieci elektroenergetycznej.

Dodatkowo cena zakupu wraz z montażem magazynu energii nie może przekroczyć 3000 złotych za jedną kilowatogodzinę pojemności. Urządzenie musi również umożliwiać pracę wyspową, czyli zapewniać zasilanie budynku podczas awarii sieci energetycznej.

Każdy magazyn energii musi być także wyposażony w system zarządzania energią, czyli system EMS. W przypadku magazynów ciepła obowiązuje dodatkowy warunek. Koszt montażu nie może przekroczyć 30 procent wartości samego urządzenia.

To już koniec pieców na gaz. Nie ma odwrotu. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
To już koniec pieców na gaz. Nie ma odwrotu. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy

Nawet 19 tysięcy złotych dopłaty

Najwyższe dofinansowanie przewidziano na zakup magazynu energii elektrycznej. Prosumenci rozliczający się w systemie net billing będą mogli otrzymać dotację wynoszącą do 30 procent kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 16 tysięcy złotych. Dla korzystających z systemu net metering maksymalna kwota wsparcia wyniesie 8 tysięcy złotych.

Zakup magazynu ciepła również może zostać dofinansowany w wysokości do 30 procent kosztów inwestycji, jednak maksymalna kwota wsparcia wynosi 1000 złotych. Dodatkowe 2 tys. złotych przewidziano na zakup falownika hybrydowego, pod warunkiem że został on wyprodukowany w Unii Europejskiej i jest niezbędny do współpracy magazynu energii z instalacją odnawialnych źródeł energii.

Jak podkreślono w regulaminie programu, łączna wartość wszystkich dotacji nie może przekroczyć 19 tysięcy złotych dla jednego Punktu Poboru Energii.

Nie wszyscy będą mogli skorzystać z programu

Program jest przeznaczony wyłącznie dla osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby.

Jak wskazano na stronie PrzydomoweMagazyny.gov.pl, wnioskodawca musi posiadać umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej. Urządzenia objęte dofinansowaniem muszą zostać zamontowane w budynku mieszkalnym albo na działce, na której znajduje się mikroinstalacja odnawialnych źródeł energii.

Z programu nie skorzystają natomiast osoby prowadzące pod tym samym adresem działalność gospodarczą związaną z magazynami energii lub magazynami ciepła.

To oznacza, że nowe wsparcie ma trafić przede wszystkim do właścicieli domów jednorodzinnych, którzy chcą zwiększyć wykorzystanie energii produkowanej przez własną instalację fotowoltaiczną i jednocześnie obniżyć rachunki za prąd.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Jagienka Michalik
Jagienka Michalik

Absolwentka politologii i dziennikarstwa na  Uniwersytecie Jagiellońskim, także PR-owiec.  Przez blisko dziesięć lat jej pasją było radio, gdzie prowadziła audycje i robiła reportaże,  ostatecznie zwyciężyła magia mediów  internetowych. Bliskie są jej tematy związane z rynkiem pracy i przedsiębiorczością. Lubi rozmawiać z ludźmi i opisywać ich historie, także  te biznesowe, prowadzące do sukcesu. Prywatnie wielbicielka psów i kotów, górskich wędrówek, jazdy na nartach i podróży w miejsca nieoczywiste. 

Zobacz wszystkie artykuły tego autora
Tematy: fotowoltaikadotacjemagazyny energii
Powiązane
Rachunki za prąd mogą niższe nawet o kilkaset złotych
Rachunki za prąd mogą być dużo niższe. Nie wszyscy wiedzą o tym prostym sposobie na tańszą energię
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Ten nowy pellet to już absolutny hit. Tylko 300 złotych za tonę. Polacy rzucili się do kupowania. Przyciąga ich nie tylko cena
Taki pellet to już absolutny hit. Tylko 300 złotych za tonę. Polacy rzucili się do kupowania. Przyciąga ich nie tylko cena
Nie przegap
krew, krwiodawca, parkowanie, strefa płatnego parkowania, dni wolne od pracy
Dwa lata bez opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
człowiek, laptop, przedsiębiorca, firma
Czy mogę przestać świadczyć usługi, jeśli klient nie płaci?
ognisko, posesja, ogród, nieruchomość, grzywna
Ognisko na ogrodzie. Sąsiad może zgłosić naruszenie przepisów, jeśli przeszkadza mu dym lub ognisko jest rozpalane niezgodnie z prawem
Duże mieszkania przewyższa zainteresowanie kawalerkami u deweloperów i na rynku wtórnym. Ceny za duże mieszkanie zależy od wielu czynników, nie tylko metrażu.
Popyt na duże mieszkania przewyższa zainteresowanie kawalerkami u deweloperów i na rynku wtórnym
senior, emeryt, opieka
Opieka nad seniorami – ogromna przepaść nawet między sąsiednimi województwami
trzynasta emerytura, emerytura, emerytury, gotówka, emeryt, pieniądze, senior
Rodzice dorosłych już dzieci dostaną 800 plus? Takiej zmiany w przepisach jeszcze nie było. Zapadła decyzja w sprawie nowego świadczenia
Bomby ekologiczne w dzielnicach Ursus i Praga - Północ
Zanieczyszczenia gruntów w Warszawie z uwagi na brak remediacji – raport Najwyższej Izby Kontroli
Polecamy
Stacja benzynowa to miejsce gdzie ceny nadal zaskakują. Diesel jest droższy niż benzyna. Są powody dla których ten trend się utrzyma. W Polsce i u naszych sąsiadów.
Diesel drożeje szybciej niż benzyna. Do jakiego poziomu mogą dojść ceny, gdy presja się utrzyma?
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Ocena akustyczna mieszkania. Od września prawo budowlane wprowadzi nowe normy dotyczące hałasów. To na pewno wpłynie dobrze na naszą jakość życia.
Od września mieszkania czeka akustyczna rewolucja przez zmianę przepisów budowlanych
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
Rybek nieruchomości ustabilizował się. Skończyły się nagłe skoki i ceny uległy stabilizacji. Jest kilka czynników, które wskazują, że to trend na dłużej.
Rynek nieruchomości ma się lepiej niż rok temu. Więcej kredytów i stabilne ceny
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
Kraj
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
krew, krwiodawca, parkowanie, strefa płatnego parkowania, dni wolne od pracy
Dwa lata bez opłat za parkowanie w strefie płatnego parkowania dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
14 czternasta emerytura emerytury świadczenia zus
14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia
Świat
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj