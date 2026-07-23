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Ten dodatek należy się rodzicom samodzielnie wychowującym dzieci. Trzeba spełniać dwa warunki

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 06:57
Samotna matka
Dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka/Shutterstock
Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy się wyłącznie rodzicom, którzy - jak nazwa wskazuje - samotnie wychowują dzieci. Kwota zależy od liczby dzieci (dodatek przysługuje w wysokości 193 zł miesięcznie na dziecko), jednak w przypadku dwójki i więcej dzieci można otrzymać 386 zł.

Większość świadczeń, z których mogą skorzystać rodzice w 2026 roku nie różnicuje sytuacji, czy wsparcie ma zostać wypłacone na dziecko wychowujące się w pełnej czy niepełnej rodzinie. Część z nich przysługuje również niezależnie od sytuacji materialnej, jednak w przypadku dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka kryterium dochodowe ma znaczenie.

Ile dokładnie wynosi dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka i jakie limity obowiązują w 2026 roku?

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka w 2026 roku

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie jest - jak sama nazwa wskazuje - samodzielnym świadczeniem, ale dodatkiem do zasiłku rodzinnego. To oznacza, że mogą go otrzymać wyłącznie ci rodzice, którzy pobierają zasiłek rodzinny (spełniają kryteria do jego otrzymania. Ponieważ dodatek ten jest jedynym świadczeniem skierowanym wyłącznie do samotnych rodziców, konieczne jest również spełnienie tego warunku.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka może zostać przyznany:

  • samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu,
  • opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka

jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

  • drugi z rodziców dziecka nie żyje,
  • ojciec dziecka jest nieznany,
  • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone.

Przykład

Dodatek przysługuje również pełnoletniej osobie do ukończenia 24 roku życia, uczącej się w szkole lub w szkole wyższej, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Warto wiedzieć, że trzeba spełnić ważne warunki: przede wszystkim trzeba spełniać kryteria uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego i faktycznie pobierać to świadczenie: dochód na osobę w rodzinie nie może przekraczać 674 zł netto miesięcznie (lub 764 zł netto, jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności).

Ważne

Trzeba mieć na uwadze również to, że dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka nie przysługuje, jeśli na dziecko zostały zasądzone alimenty i drugi rodzic płaci na dziecko. Dodatek nie zostanie przyznany również w sytuacji, gdy na dziecko pobierane jest świadczenie alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego.

Kwoty dodatku dla samodzielnych rodziców. Kiedy 193 zł, a kiedy 386 zł?

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka wypłacany jest w kwocie:

  • 193 zł miesięcznie na dziecko (w przypadku dwójki i większej liczby dzieci 386 zł),
  • 273 zł na dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności (w przypadku dwójki lub więcej dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności dodatek jest podwyższany maksymalnie o 160 zł).

Warto przy tym pamiętać, że dodatek jest wypłacany wraz z zasiłkiem rodzinnym, którego kwoty to odpowiednio:

  • 95 zł: na dziecko do ukończenia 5 lat.
  • 124 zł: na dziecko powyżej 5 lat do ukończenia 18 lat.
  • 135 zł: na dziecko powyżej 18 lat do ukończenia 24 lat.

By otrzymać dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka należy złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego. Można to zrobić przez stronę wnioski.empatia.gov.pl (należy wybrać kategorię "Pomoc Społeczna").

Podstawa prawa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2021 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2021, poz. 1481)

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: zasiłek rodzinnyosoby samotnie wychowujące dziecidodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
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