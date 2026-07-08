Forsal logo

Kiedy ZUS wypłaci 300 zł w ramach programu „Dobry Start”? Znamy daty przelewów

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:35
Przybory szkolne, wyprawka szkolna
Kiedy ZUS wypłaci świadczenie "Dobry Start"?/Shutterstock
To prawda, że im szybciej złożony wniosek o świadczenie "Dobry Start", tym szybciej pieniądze pojawią się na koncie. Wnioski o pieniądze na wyprawkę szkolną można składać od 1 lipca, będą przyjmowane tylko do 30 listopada 2026 r. Oto kiedy ZUS wypłaci świadczenia w ramach programu "Dobry Start".

Program „Dobry Start”, potocznie nazywany 300 plus na wyprawkę szkolną, to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Pieniądze mają pomóc w zakupie zeszytów, plecaka, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia potrzebnego na początku roku szkolnego. Świadczenie jest wypłacane bez względu na dochód rodziny. Kiedy pieniądze wpłyną na konta rodziców? Nie wszyscy otrzymają je do końca 2026 roku.

Kto może otrzymać 300 plus na zakup szkolnej wyprawki?

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od początku lipca, rodzice i opiekunowie uczniów mają czas do końca listopada. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka zostało wydane po 30 listopada), termin może zostać wydłużony.

Świadczenie przysługuje:

  • rodzicom,
  • opiekunom prawnym,
  • opiekunom faktycznym,
  • rodzinom zastępczym,
  • osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,
  • pełnoletnim uczniom (w określonych przypadkach).

300 zł przysługuje na każde dziecko:

  • od 7. roku życia do ukończenia 20. roku życia, jeśli uczy się w szkole,
  • do ukończenia 24. roku życia, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności i kontynuuje naukę.

Ważne

300 plus nie otrzymają m.in. dzieci uczęszczające wyłącznie do przedszkola, dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówkę") w przedszkolu ani studenci uczelni wyższych. Natomiast uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych mogą otrzymać świadczenie.

Czy szybszy wniosek oznacza szybszą wypłatę?

Tak. Im wcześniej zostanie złożony prawidłowo wypełniony wniosek, tym szybciej ZUS może wypłacić świadczenie.

Obowiązują następujące terminy:

  • wniosek złożony w lipcu lub sierpniu: gwarancja wypłaty najpóźniej do 30 września,
  • wniosek złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie: wypłata następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

To oznacza, że ci, którzy będą zwlekać ze złożeniem wniosku i zrobią to w drugiej połowie listopada mogą otrzymać pieniądze nawet już w styczniu 2027 roku.

ZUS nie ma jednego, stałego dnia wypłaty świadczenia "Dobry Start". Przelewy są realizowane sukcesywnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W praktyce więc pierwsze wypłaty ruszają już w lipcu, zaś najwięcej przelewów trafia do rodzin w sierpniu i we wrześniu. Dzięki temu pieniądze na kontach pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKiedy ZUS wypłaci 300 zł w ramach programu „Dobry Start”? Znamy daty przelewów »
Tematy: uczeńfinanse osobisteDobry Startświadczenie dobry start (300 zł na wyprawkę szkolną)
Powiązane
Pieniądze
To wciąż mało znane świadczenie. Pozwala na przekwalifikowanie się, ZUS wypłaca ponad 1500 zł miesięcznie
Seniorzy
Co przysługuje polskim emerytom? Ulgi i przywileje dla osób 60+
czternasta emerytura, 14 emerytura
Kiedy wypłaty 14. emerytury? Jest projekt rozporządzenia RM
Świadczenie wychowawcze 800 plus
Zła wiadomość dla rodziców. Część z nich nie dostanie wyrównania 800 plus
Kobieta, matka, pieniądze
400 zł miesięcznie dla rodzica na urlopie wychowawczym. Komu przysługuje specjalny dodatek?
pieniądze
Ta grupa rodziców może liczyć na więcej. Zamiast 800 plus nawet 1100 zł miesięcznie
Nie przegap
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Nadchodzą rewolucyjne zmiany w pogrzebach i na cmentarzach. Czegoś takiego do tej pory Polsce jeszcze nie było
Koniec zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress
Odcięli nas od zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Już obowiązują cła na tanie chińskie paczki. Ile po tej zmianie wyniesie nowa opłata?
To ostateczny koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już koniec tej gigantycznej sieci komórkowej w Polsce. Telefony zostaną odłączone od internetu, od aplikacji i od banku. Zacznie się masowa wymiana smartfonów
To już naprawdę koniec pieców na gaz. Podali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Pierwsze zakazy wchodzą już wkrótce
Koniec pieców na gaz. Odwrotu już nie ma. Wskazali datę obowiązkowej likwidacji kotłów. Niedługo wchodzą pierwsze zakazy
Kierowcy odkryli sposób na uniknięcie punktów karnych
Polscy kierowcy odkryli sprytny sposób na uniknięcie punktów karnych. Ten prosty patent zgodny z prawem robi furorę
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet
Przybory szkolne, wyprawka szkolna
Kiedy ZUS wypłaci 300 zł w ramach programu „Dobry Start”? Znamy daty przelewów
Pieniądze
To wciąż mało znane świadczenie. Pozwala na przekwalifikowanie się, ZUS wypłaca ponad 1500 zł miesięcznie
Polecamy
Co teraz robić, żeby dostać pracę od ręki i dobrze zarobić. W tych branżach zatrudniają na pniu
Co teraz robić, żeby dostać pracę od ręki i dobrze zarobić. W tych branżach zatrudniają na pniu
kobieta pije wodę
Taka woda działa jak trucizna. Polacy nie mają o tym pojęcia i piją ją teraz hektolitrami
3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków
Postanowione. 3500 zł na gospodarstwo domowe. Ruszyło składanie wniosków. Termin ma znaczenie
Ponad 8 tysięcy złotych. Taka będzie nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków już od lipca
Ponad 8 tysięcy złotych. To nowa pensja minimalna. Podwyżki dla setek tysięcy Polaków od lipca
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Przed wakacjami PKP Intercity tnie zniżkę w cenie biletów. Pasażerowie zapłacą więcej
PKP Intercity obcięło popularną zniżkę w cenie biletów. Teraz pasażerowie zapłacą więcej
senior, emerytura, renta
Oto 5 dodatków do emerytury po 75. roku życia. Jest haczyk: nie zawsze liczy się tylko wiek
Lotnisko Chopina w Warszawie
Rewolucja na lotnisku Chopina. Pierwsze „Smoczyce” ruszyły do akcji
Kraj
Prezydent Karol Nawrocki
Nawrocki spotkał się z Zełenskim podczas szczytu NATO. Wiadomo, o czym rozmawiali
Jolanta Sobierańska-Grenda
Maksymalne wynagrodzenia, e-kolejka i nowa wycena świadczeń. Minister zdrowia zapowiada zmiany w systemie
rachunek, klient, woda, karnówka, sierpień
Koniec rachunków grozy za wodę w restauracji. Od 12 sierpnia klient ma dostać 0,5 litra kranówki za darmo
Czy Polska jest gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Czy Polska byłaby gotowa na atak Rosji? Nowe ustalenia
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Na aferach wokół KO wcale nie zyskuje PiS, ale ktoś inny. Zaskakujący sondaż
Prognozy o rychłej śmierci galerii i centrów handlowych okazały się przedwczesne - tłumy walą tam także w niedziele z zakazem handlu
Galerie handlowe znów oblegane w niedziele, czy także 12.07.2026 - to niedziela handlowa czy z zakazem handlu
PE
Spór o UPA w Parlamencie Europejskim. Polska strona apeluje do Ukrainy
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Zmiany w systemie ochrony zdrowia. Szefowa resortu i prezes NFZ zachowają stanowiska?
Świat
Pocisk AIM-120D-3 odpalony z F/A-18 Super Hornet
Amerykanie chcą produkować pociski AMRAAM w Europie. Polska kupiła je dla F-35
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii Grenlandia
Trump znów wyciąga rękę po Grenlandię. Jest mocna odpowiedź Danii
Płonący tankowiec na Morzu Azowskim
Ukraińskie drony demolują rosyjskie konwoje z paliwem. Z-blogerzy o dowództwie: Słabiaki i tchórze!
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Rosja planuje atak na kraje NATO? USA miały ostrzec sojuszników
Fabryka czołgów w Niżnym Tagile
Rosja traci ostatni motor wzrostu. Zbrojeniówka dochodzi do ściany
U.S. Forces Complete New Round of Retaliatory Strikes Against Iran
Zmasowany atak USA na Iran. Wojsko zaatakowało w nocy ponad 80 celów. Teheran odpowiada
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Niemcy o sporze Polski z Ukrainą. Wskazują, kto najbardziej na nim korzysta
Oil,Production,,Pumpjacks,Operating,At,Sunset,With,Financial,Charts,Showing
Zwrot w polityce USA wobec Iranu. Sankcje na ropę wracają
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj