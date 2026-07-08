Kiedy ZUS wypłaci 300 zł w ramach programu „Dobry Start”? Znamy daty przelewów

Program „Dobry Start”, potocznie nazywany 300 plus na wyprawkę szkolną, to jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole. Pieniądze mają pomóc w zakupie zeszytów, plecaka, przyborów szkolnych czy innego wyposażenia potrzebnego na początku roku szkolnego. Świadczenie jest wypłacane bez względu na dochód rodziny. Kiedy pieniądze wpłyną na konta rodziców? Nie wszyscy otrzymają je do końca 2026 roku.

Kto może otrzymać 300 plus na zakup szkolnej wyprawki?

Wnioski o świadczenie z programu "Dobry Start" można składać już od początku lipca, rodzice i opiekunowie uczniów mają czas do końca listopada. W uzasadnionych przypadkach (np. gdy orzeczenie o niepełnosprawności dziecka zostało wydane po 30 listopada), termin może zostać wydłużony.

Świadczenie przysługuje:

rodzicom,

opiekunom prawnym,

opiekunom faktycznym,

rodzinom zastępczym,

osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka,

pełnoletnim uczniom (w określonych przypadkach).

300 zł przysługuje na każde dziecko:

od 7. roku życia do ukończenia 20. roku życia, jeśli uczy się w szkole,

do ukończenia 24. roku życia, jeśli posiada orzeczenie o niepełnosprawności i kontynuuje naukę.

Ważne 300 plus nie otrzymają m.in. dzieci uczęszczające wyłącznie do przedszkola, dzieci odbywające roczne przygotowanie przedszkolne ("zerówkę") w przedszkolu ani studenci uczelni wyższych. Natomiast uczniowie szkół policealnych i szkół dla dorosłych mogą otrzymać świadczenie.

Czy szybszy wniosek oznacza szybszą wypłatę?

Tak. Im wcześniej zostanie złożony prawidłowo wypełniony wniosek, tym szybciej ZUS może wypłacić świadczenie.

Obowiązują następujące terminy:

wniosek złożony w lipcu lub sierpniu: gwarancja wypłaty najpóźniej do 30 września ,

, wniosek złożony we wrześniu, październiku lub listopadzie: wypłata następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

To oznacza, że ci, którzy będą zwlekać ze złożeniem wniosku i zrobią to w drugiej połowie listopada mogą otrzymać pieniądze nawet już w styczniu 2027 roku.

ZUS nie ma jednego, stałego dnia wypłaty świadczenia "Dobry Start". Przelewy są realizowane sukcesywnie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków. W praktyce więc pierwsze wypłaty ruszają już w lipcu, zaś najwięcej przelewów trafia do rodzin w sierpniu i we wrześniu. Dzięki temu pieniądze na kontach pojawiają się jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego.