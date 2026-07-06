Od momentu wprowadzenia świadczenia 14. emerytura jest co do zasady wypłacana we wrześniu. Trafia do emerytów i rencistów razem z ich podstawowym świadczeniem, w standardowym terminie wypłaty (1., 5./6., 10., 15., 20. lub 25. dzień miesiąca: w zależności od harmonogramu ZUS lub innego organu rentowego).

Wypłaty 14. emerytury we wrześniu 2026

Już wiadomo, że nie inaczej będzie w tym roku. 6 lipca na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r.

W 2026 r. kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne dla emerytów i rencistów, o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, wypłaca się w miesiącu wrześniu.

- można przeczytać w treści projektu rozporządzenia RM.

Termin wypłaty nie jest wpisany na stałe do ustawy. Co roku minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego przygotowuje projekt rozporządzenia, Rada Ministrów wydaje rozporządzenie określające miesiąc wypłaty 14. emerytury. Przepisy wymagają, aby rozporządzenie zostało wydane nie później niż do 31 października danego roku, choć w praktyce decyzja zapada znacznie wcześniej - najczęściej na przełomie czerwca i lipca.

Harmonogram wypłat 14. emerytury we wrześniu 2026 r.

Czternasta emerytura po raz pierwszy została wypłacona w 2021 roku jako świadczenie jednorazowe, od 2023 roku ma charakter stały: jej wypłata została zagwarantowana ustawą jako coroczne dodatkowe świadczenie. Podobnie jak 13. emerytura, stała się oczekiwanym świadczeniem znacząco zwiększającym budżet seniorów. W przeciwieństwie do 13. emerytury, nie ma ona stałej kwoty: w 2026 roku świadczenie w wysokości 1978,49 zł brutto otrzymają ci, których dochody nie przekraczają 2900 zł brutto. Po przekroczeniu progu dochodowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę": wysokość czternastki jest pomniejszana o kwotę, o którą emerytura lub renta przekracza obowiązujący limit.

We wrześniu 14. emerytura zostanie wypłacona w terminie wypłaty świadczenia podstawowego. Termin wypłaty zależy więc od terminu wypłaty emerytury lub renty. ZUS (lub inny organ rentowy) czternastki wypłaci więc w terminach:

1 września,

4 września (dla osób z terminem wypłaty świadczenia podstawowego 6. dnia miesiąca),

10 września,

15 września,

18 września (dla osób z terminem wypłaty świadczenia podstawowego 20. dnia miesiąca),

25 września.