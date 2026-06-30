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Można już sprawdzić wysokość prognozowanej emerytury. Wyjaśniamy, jak to zrobić

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 12:35
Komunikat ZUS
Komunikat ZUS/Shutterstock
Najprostszym sposobem na sprawdzenie wysokości prognozowanej emerytury jest zalogowanie się na swoje konto w eZUS i skorzystanie z kalkulatora emerytalnego. ZUS udostępnił już dane za 2025 rok, jednak opcja symulacji hipotetycznej emerytury dostępna jest wyłącznie dla osób, które najpóźniej 31 grudnia 2025 roku miały ukończone 35 lat.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych zakończył coroczną akcję udostępniania klientom informacji o stanie ich kont i prognozowanych emeryturach. Teraz każdy ubezpieczony może sprawdzić na swoim profilu, jaki kapitał zgromadził. Zakład udostępnił IOSKU za 2025 r. dla 12,1 mln ubezpieczonych. Informacje te są prezentowane w aplikacji mobilnej mZUS oraz na Platformie Usług Elektronicznych ZUS/eZUS.

ZUS przygotował cyfrowy list o stanie oszczędności emerytalnych

W odróżnieniu od decyzji o waloryzacji świadczeń i przyznaniu 13. emerytury, które ZUS wysyłał pocztą, informacja o stanie oszczędności emerytalnych udostępniona została w formie cyfrowej. To oznacza, że aby dowiedzieć się, jak wygląda kapitał zgromadzony na koncie ubezpieczonego, trzeba zalogować się na swoje indywidualne konto w eZUS.

Nasi klienci już teraz mogą sprawdzić o ile wzrosły ich oszczędności w ZUS i jak według najnowszych danych będzie wyglądała ich emerytura. ZUS przyśpieszył w tym roku przygotowanie cyfrowego listu o stanie oszczędności emerytalnych, według danych na 31 grudnia 2025 r. W historycznym tempie, przed końcem czerwca, zakończyliśmy proces generowania informacji o stanie konta ubezpieczonego w ZUS. Zakład przygotował ponad 12 mln 159 tys. IOSKU za 2025 r. Tak jak i we wcześniejszych latach, nie wysyłaliśmy papierowej informacji do ubezpieczonych, a udostępniliśmy ją cyfrowo w naszej aplikacji mZUS, a jeśli ktoś woli wersję bardziej „tradycyjną”, z IOSKU można zapoznać się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS/eZUS

– informuje Paweł Jaroszek, członek zarządu ZUS nadzorujący pion finansów.

Ponad 12 mln 159 tys. zawiadomień z ogólnej puli to zawiadomienia, które w ostatni weekend czerwca tego roku zostały udostępnione ubezpieczonym posiadającym profil na PUE/eZUS. ZUS nie wysyła już papierowych listów z informacją o stanie konta, chyba że poprosi o to klient.

Chcesz mieć wyższą emeryturę? ZUS radzi: to przekłada się na realny wzrost świadczenia
Chcesz mieć wyższą emeryturę? ZUS radzi: to przekłada się na realny wzrost świadczenia

Tak wzrosły oszczędności na kontach ubezpieczonych

W czerwcu stan kont ubezpieczonych w ZUS wzrósł za sprawą corocznej waloryzacji kapitału początkowego, środków emerytalnych zewidencjonowanych na kontach i środków zgromadzonych na subkontach ubezpieczonych. Skutki waloryzacji są już widoczne na profilach ubezpieczonych na PUE ZUS/eZUS.

Jak informuje ZUS, stan konta emerytalnego i kapitału początkowego wzrósł o 9,81 proc., natomiast środki ulokowane na subkoncie zwiększyły się o 10,61 proc. "Kapitał na kontach ubezpieczonych zwiększył się łącznie o prawie 472,9 mld zł" – informuje Paweł Jaroszek.

Jak sprawdzić wysokość swojej przyszłej emerytury?

Obecnie średnia wypłacana przez ZUS emerytura jest niewiele niższa niż płaca minimalna, jednak najwięcej seniorów otrzymuje świadczenia w przedziale 3000-3400 zł miesięcznie. Zgodnie z opublikowanymi przez GUS tablicami dalszego trwania życia nie mamy powodów do optymizmu: przyszłe emerytury będą niższe. Jednak ogólne informacje to nie to samo, co indywidualna prognoza wysokości świadczenia. Osoby, które najpóźniej 31 grudnia 2025 roku miały ukończone 35 lat, mogą sprawdzić, ile wyniesie ich świadczenie. To oczywiście prognoza, która uwzględnia jedynie środki zgromadzone na koncie ubezpieczonego oraz na koncie i subkoncie w ZUS.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta w aplikacji mZUS z pulpitu wystarczy wybrać zakładkę „ubezpieczenia i składki” a następnie „Twoja informacja o stanie konta w ZUS”. Aplikacja wyświetli ostatnią dostępną „Informację o stanie konta ubezpieczonego w ZUS”, czyli za 2025 r. Po wybraniu „pokaż PDF” wyświetli się pełna informacja, która zawiera m.in. kwotę odprowadzonych składek i prognozę emerytalną w różnych wariantach w zależności od wieku przejścia na emeryturę.

Aby znaleźć informację o stanie swojego konta na PUE ZUS/eZUS wystarczy wejść w „Panel ubezpieczonego”, wybrać zakładkę „Informacje o stanie konta”, a następnie „Informacja za 2025 r.”.

Dostępne są dwie opcje wyliczenia wysokości hipotetycznej emerytury:

  • z uwzględnieniem dalszej pracy aż do ukończenia wieku emerytalnego przy wpływie składek w uśrednionej wysokości z dotychczasowych lat pracy,
  • stan na dziś: przy założeniu, że kończymy aktywność zawodową, a na konto nie wpłyną już żadne składki.

Korzystając z kalkulatora emerytalnego można też sprawdzić, jak zmieni się prognozowana emerytura, jeśli postanowimy popracować dłużej niż do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego.

Ważne

Prognoza emerytury prezentowana przez ZUS nie pokazuje całego przyszłego dochodu emerytalnego, lecz wyłącznie świadczenie, które ma zostać wypłacone z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że nie uwzględnia wszystkich oszczędności emerytalnych. Prognoza nie obejmuje pieniędzy zgromadzonych w Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK) ani prywatnych oszczędności emerytalnych zgromadzonych na IKE lub IKZE.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: ZUSemeryturawysokość emerytury
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