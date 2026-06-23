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ZUS informuje o podwyżce i dodatkowym rocznym świadczeniu. Decyzje dla milionów emerytów i rencistów

Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
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dzisiaj, 09:45
emeryci, seniorzy, dokument, emerytura
emeryci, seniorzy, dokument, emerytura/Shutterstock
Prawie 9 milionów polskich emerytów i rencistów otrzymało od ZUS pakiet dwóch decyzji. ZUS pocztą przesłał informacje o wysokości świadczeń po marcowej waloryzacji i decyzję o przyznaniu 13. emerytury. Wysyłka pakietów to ustawowy obowiązek ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych poinformował o zakończeniu tegorocznej wysyłki pakietów dwóch decyzji: o podwyżce świadczeń zgodnie z waloryzacją i przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego: trzynastej emerytury. Pieniądze trafiły już wprawdzie na konta uprawnionych, jednak ustawowym obowiązkiem organu rentowego jest również przesłanie pisemnych decyzji. By obniżyć koszty przesyłki, decyzje wysyłane są w jednej kopercie.

Dwie decyzje w jednej kopercie

To jedna z największych akcji korespondencyjnych, jakie ZUS zrealizował w ciągu roku. W jednej kopercie seniorzy otrzymali dwie decyzje: o waloryzacji swojego świadczenia oraz o przyznaniu trzynastej emerytury.

"Łączymy wysyłkę obu decyzji, aby uprościć kontakt z klientami i ograniczyć liczbę przesyłek. Dzięki temu seniorzy otrzymują wszystkie najważniejsze informacje w jednym miejscu i w jednym terminie. Takie rozwiązanie to również duża oszczędność dla finansów publicznych" – mówi Mariusz Jedynak, członek Zarządu ZUS.

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Wyższe emerytury, renty, dodatki do świadczeń

Waloryzacja emerytur i rent odbywa się z urzędu. Emeryci i renciści nie muszą składać żadnych wniosków. W przesłanych decyzjach ZUS wskazuje m.in.:

  • wysokość świadczenia po waloryzacji,
  • kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne,
  • zaliczkę na podatek dochodowy.

W tym roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 5,3 proc. Dzięki temu zwiększyły się emerytury, renty oraz dodatki wypłacane przez ZUS. W wyniku tegorocznej waloryzacji najniższa emerytura, renta rodzinna oraz renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosły do 1 978,49 zł brutto.

Przykład

Zwiększyły się również kwoty dodatków, m.in. dodatku pielęgnacyjnego, który od marca wynosi 366,68 zł, oraz dodatku dla sieroty zupełnej – do wysokości 689,17 zł.

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ZUS informuje o przyznaniu 13. emerytury

W tej samej kopercie znalazła się także decyzja o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, czyli trzynastej emerytury. W 2026 roku wynosi ona 1978,49 zł brutto. Świadczenie przysługuje osobom, które na 31 marca miały prawo do emerytury, renty lub innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS.

Przekazanie decyzji waloryzacyjnych jest ustawowym obowiązkiem ZUS-u. Tegoroczna akcja wysyłkowa została już zakończona, wszystkie pakiety dokumentów trafiły do operatora pocztowego i zostały skierowane do klientów w całym kraju.

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Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
oprac. Beata Jasina-Wojtalak

Absolwentka filologii polskiej i studiów z zakresu samorządu terytorialnego i polityki regionalnej na Uniwersytecie Warszawskim. Zajmuje się tematyką społeczną, zdrowotną oraz zagadnieniami związanymi z zabezpieczeniem społecznym i świadczeniami dla rodzin, seniorów oraz osób bezrobotnych. W przeszłości związana z wydawnictwami Edipresse Polska i ZPR Media. W swojej pracy koncentruje się na wyjaśnianiu przepisów w przystępny sposób. Zainteresowana reportażem społecznym i tematyką feministyczną.

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Tematy: 13. emeryturaZUSseniorwaloryzacja emerytur
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