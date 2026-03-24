Liczba rent z tytułu niezdolności do pracy przyznanych w 2025 roku jest nieco niższa niż w roku 2024, gdy ZUS przyznał 46,2 tys. tych świadczeń. Zdecydowanie wyższa niż liczba faktycznie przyznanych rent jest jednak liczba wniosków, jakie trafiają do ZUS. Ubiegłoroczne dane pokazały, że średnio co trzeci złożony wniosek spotkał się z odmową.

ZUS przyznał 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy

Jak przekazał w najnowszym raporcie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w całym 2025 roku instytucja przyznała 40 076 rent z tytułu niezdolności do pracy. Wśród nich świadczenia dla osób z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i tych, którym przyznano rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Ta druga grupa jest znacznie liczniejsza.

W 2025 roku przyznano:

27 072 renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

10 190 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

2814 rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, do których przyznano dodatek pielęgnacyjny.

Dwie trzecie wszystkich rent stanowią renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy.

Komu najczęściej przyznawano rentę? Widać wyraźny trend

Zdecydowaną większość nowych rencistów stanowią mężczyźni: to aż 25 633 świadczeniobiorców. Kobiet, którym w 2025 roku przyznano rentę z tytułu niezdolności do pracy było mniej: 14 443.

Różnice widać w średnim wieku nowych rencistów:

w przypadku mężczyzn średni wiek rencisty to 54,1 roku,

w przypadku kobiet: 49,5 roku.

Przykład Z pewnością wpływ na to ma niższy powszechny wiek emerytalny kobiet. Średni wiek osoby, która otrzymała rentę z tytułu niezdolności do pracy, bez podziału na płeć, wyniósł 52,5 roku.

Największą grupę rencistów stanowią osoby 50+

Im wyższy wiek, tym więcej rent z tytułu niezdolności do pracy. Wśród osób poniżej 30. roku życia nowych rent przyznaje się niewiele: w każdym roczniku od kilkudziesięciu do około 200 rocznie. W grupie wiekowej około 40 lat jest to już ponad 600 - 700 świadczeń rocznie, najwięcej rent z tytułu niezdolności do pracy przyznano osobom w wieku 56–58 lat. Dla tych roczników liczba nowych świadczeń wynosiła odpowiednio 1992, 2212 oraz 2402.

Liczby nowych przyznanych rent spadają jednak na kilka lat przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.

Na przykład kobietom w wieku 58 lat przyznano 1083 renty, a w wieku 59 lat – już tylko 463. Natomiast mężczyznom w wieku 63 lat – 2250 rent, a w wieku 64 lat – tylko 973. Może mieć to związek z przepisami prawa

- przekazał w raporcie ZUS.