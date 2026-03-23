To dobra wiadomość dla wszystkich ubezpieczonych, ponieważ od 1 kwietnia 2026 r. rosną kwoty odszkodowań wypłacanych przez ZUS w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Waloryzacja stawek to blisko 9 proc. Ile konkretnie ZUS wypłaci za wypadek przy pracy?

Reklama

Nowe stawki odszkodowań ZUS od 1 kwietnia 2026

Tylko w pierwszej połowie 2025 roku doszło w Polsce do około 30 tysięcy wypadków przy pracy. Kwestia jednorazowych odszkodowań nie jest sprawa marginalną: to potrzebne wsparcie dla pracowników, którzy na skutek wypadku stali się niezdolni do pracy, a także członków ich rodzin.

Znamy już dokładne stawki odszkodowań, jakie ZUS będzie zobowiązany wypłacić od 1 kwietnia 2026. Kwoty - w porównaniu z tymi, które obowiązywały przez ostatni rok - znacząco wzrosły. Podwyżka to blisko 9 proc.

Obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej określające wysokość jednorazowych odszkodowań za wypadki przy pracy oraz choroby zawodowe zostało już opublikowane w Monitorze Polskim. To oznacza, że nowe stawki odszkodowań będą obowiązywać od 1 kwietnia 2026 do 31 marca 2027 r.

1781 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu

Stawka za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku od 1 kwietnia 2026 r. wzrośnie z dotychczasowych 1636 zł do 1781 zł. Taka kwota będzie również wypłacana w przypadku zwiększenia uszczerbku na zdrowiu o co najmniej 10 punktów procentowych.

Czym jest stały, a czym długotrwały uszczerbek na zdrowiu?

stały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy,

to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie jego czynności i nie rokuje poprawy, długotrwały uszczerbek na zdrowiu to naruszenie sprawności organizmu, które powoduje upośledzenie czynności organizmu na czas przekraczający 6 miesięcy (przy czym rokuje poprawę).

Ważne ZUS ocenia stopień uszczerbku na zdrowiu a także jego związek z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową dopiero po zakończeniu leczenia i rehabilitacji.

Odszkodowanie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Osoby ubezpieczone z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji, a także renciści, u których orzeczono pogorszenie się stanu zdrowia w związku z wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, tytułem jednorazowego odszkodowania otrzymają 31 162 zł. W stosunku do ostatnich stawek oznacza to wzrost o 2526 zł.

Ponad 160 tysięcy odszkodowania dla rodziny zmarłego

Najwyższe odszkodowania ZUS wypłaci w związku ze śmiercią ubezpieczonego. Jeśli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony małżonek lub dziecko zmarłego ubezpieczonego lub rencisty, kwota jednorazowego odszkodowania wyniesie 160 tys. 264 zł. Odszkodowanie będzie zwiększane o 31 162 zł na każde kolejne dziecko lub uprawnionego członka rodziny.

W przypadku innych członków rodziny, jeśli do odszkodowania nie są uprawnieni małżonek ani dzieci zmarłego, kwota odszkodowania wyniesie 80 132 zł.

Kto jest uprawniony do odszkodowania?

osoby objęte ubezpieczeniem wypadkowym, które na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy stały się stale lub długotrwale niezdolne do pracy,

członkowie rodziny zmarłego, o ile pozostawali z nim w jednym gospodarstwie domowym lub byli od niego zależni finansowo.

Aktualne kwoty jednorazowych odszkodowań obowiązujące od 1 kwietnia 2026:

1781 zł za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (wcześniej było to 1636 zł),

za każdy procent uszczerbku na zdrowiu (wcześniej było to 1636 zł), 31 162 zł za orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (wcześniej było to 28 636 zł),

za orzeczenie całkowitej niezdolności do pracy oraz do samodzielnej egzystencji (wcześniej było to 28 636 zł), 80 132 zł jednorazowego odszkodowania dla członka rodziny innego niż małżonek lub dziecko (wcześniej: 73 635 zł),

jednorazowego odszkodowania dla członka rodziny innego niż małżonek lub dziecko (wcześniej: 73 635 zł), 160 264 zł jednorazowego odszkodowania dla małżonka lub dziecka ubezpieczonego (wcześniej było to 147 271 zł).

Warto przy tym pamiętać, że jednorazowe odszkodowanie to tylko jedno ze świadczeń przysługujących osobom, które na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej stały się niezdolne do pracy. Poszkodowani w ten sposób mogą ubiegać się również o inne formy wsparcia finansowego. To m.in. renta z tytułu niezdolności do pracy, zasiłek chorobowy, zasiłek wyrównawczy, świadczenie rehabilitacyjne czy dodatek pielęgnacyjny.