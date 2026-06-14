Choroba na zagranicznych wakacjach. Jak legalnie uratować urlop za pomocą smartfona?

Trik z teleporadą. Jak działa e-ZLA na zagranicznej plaży?

Jeśli dopadnie Cię choroba podczas pobytu w Grecji czy Hiszpanii, nie musisz szukać lokalnej przychodni. Nie musisz też walczyć z barierą językową. Kluczem do sukcesu jest polski system e-zdrowia.

Logujesz się na platformę medyczną oferującą e-wizyty. Zamawiasz teleporadę z polskim lekarzem. Podczas rozmowy opisujesz swoje objawy. Jeśli lekarz uzna, że jesteś niezdolny do pracy, wystawi standardowe e-ZLA. System z automatu prześle dokument do ZUS-u oraz do Twojego pracodawcy w Polsce.

W tym samym momencie Twój status w firmie ulega zmianie. Zgodnie z art. 166 pkt 1 Kodeksu pracy, choroba automatycznie przerywa urlop wypoczynkowy. Te dni nie przepadają. Wrócą na Twoje konto jako urlop zaległy do wykorzystania w innym terminie.

Uwięzieni w hotelu. Co gdy choroba nie pozwala na powrót?

Sytuacja komplikuje się, gdy zbliża się termin powrotu do kraju, a Twój stan zdrowia nadal jest zły. Lekarz może stwierdzić, że ostre zapalenie ucha wyklucza lot samolotem. Wtedy musisz zostać za granicą dłużej.

Pamiętaj, że nie jest to samowolne przedłużenie urlopu. Przed wygaśnięciem pierwszego zwolnienia musisz odbyć kolejną teleporadę. Lekarz wystawia drugie e-ZLA na kolejny tydzień. Jesteś wtedy w trybie usprawiedliwionej nieobecności w pracy z prawem do świadczeń chorobowych. Masz pełne prawo chorować w hotelu w Grecji. Wskazaniem medycznym jest leczenie, a nie fizyczny pobyt w domu w Polsce.

Pułapka cyfr na zwolnieniu. Czym grozi „jedynka”?

Podczas teleporady koniecznie zwróć uwagę na kod zalecenia lekarskiego. Ma on kluczowe znaczenie dla Twojego bezpieczeństwa prawnego i finansowego:

Cyfra 2 (chory może chodzić): Pozwala na wyjście do apteki, do lekarza lub na lekki posiłek w hotelowej restauracji. ZUS podczas ewentualnej kontroli nie podważy takiego zachowania. Cyfra 1 (chory musi leżeć): Oznacza bezwzględny nakaz leżenia w łóżku. Jeśli masz „jedynkę”, a pracodawca lub ZUS zobaczą Twoje zdjęcia z basenu lub plaży w mediach społecznościowych, masz poważne kłopoty. To dowód na wykorzystanie zwolnienia niezgodnie z przeznaczeniem. Skutkuje to natychmiastową utratą zasiłku chorobowego. Może być też podstawą do zwolnienia dyscyplinarnego.

FAQ

Czy urlop przedłuża się automatycznie o dni choroby?

Nie. Niewykorzystane dni urlopu wracają do Twojej puli. Po zakończeniu zwolnienia masz obowiązek stawić się w pracy. Dłuższy pobyt w Grecji wymaga złożenia nowego wniosku urlopowego i zgody szefa.

Czy pracodawca może podważyć e-ZLA wystawione na teleporadzie z zagranicy?

Nie ma do tego prawa. Elektroniczne zwolnienie lekarskie wystawione przez uprawnionego polskiego lekarza jest dokumentem urzędowym. Pracodawca musi je honorować, bez względu na to, gdzie fizycznie przebywa pracownik.

Kto płaci za pobyt w hotelu podczas przedłużonej choroby?

Koszty hotelu i nowego biletu lotniczego obciążają pracownika. Pracodawca ani ZUS nie finansują kosztów logistycznych za granicą. Warto przed wyjazdem wykupić dobre ubezpieczenie turystyczne, które pokryje koszty przedłużonego pobytu i transportu medycznego.

Co, jeśli zachoruję w kraju poza Unią Europejską, np. in Egipcie?

Polska teleporada działa wszędzie tam, gdzie masz internet. Jeśli jednak lekarz odmówi wystawienia e-ZLA bez osobistego badania, musisz wziąć dokument od lokalnego lekarza. Taki dokument wymaga tłumaczenia przysięgłego i dostarczenia do ZUS w terminie do 7 dni.