Forsal logo

Letnia rekrutacja w szkołach. Czy dyrektor może odwołać nauczyciela z wakacji?

Katarzyna KaniaPrawnik, redaktor serwisów internetowych.
Ten tekst przeczytasz w 2 minuty
dzisiaj, 18:26
mężczyzna i kobieta robią sobie zdjęcie na plaży
Letnia rekrutacja w szkołach. Czy dyrektor może odwołać nauczyciela z wakacji?/Shutterstock
Lipiec to dla większości nauczycieli czas upragnionego i zasłużonego wypoczynku. Po trudnym roku szkolnym pedagogom przysługuje prawo do regeneracji sił. W wielu placówkach ten święty spokój zostaje jednak przerwany. Dyrektorzy szkół masowo dzwonią do pracowników w trakcie wakacji z żądaniem pilnego przyjścia do pracy.

Powodem jest zazwyczaj letnia rekrutacja nowych uczniów i konieczność obsadzenia komisji rekrutacyjnych. Wielu nauczycieli ulega tej presji, myśląc, że dyrektor ma nieograniczoną władzę. Przepisy Karty Nauczyciela stawiają tutaj jednak bardzo rygorystyczne warunki i gwarantują pracownikom konkretne rekompensaty.

Przepisy są jasne. Maksymalnie 7 dni pracy w wakacje

Dyrektor szkoły feryjnej nie może odwołać nauczyciela z urlopu z byle powodu. Tę kwestię precyzyjnie reguluje art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten pozwala na zobowiązanie nauczyciela do wykonywania określonych czynności w czasie ferii letnich, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Należą do nich między innymi prace związane z rekrutacją, przeprowadzaniem egzaminów czy przygotowaniem roku szkolnego. Co najważniejsze, ustawodawca wprowadził tu sztywny limit czasowy. Łączny czas tych czynności nie może przekroczyć 7 dni w ciągu całych wakacji. Żądanie, aby nauczyciel spędził w szkole dwa lub trzy tygodnie lipca na obrabianiu dokumentów rekrutacyjnych, jest rażącym naruszeniem prawa oświatowego.

Obowiązkowy zwrot wolnego. Dyrektor musi oddać dni w ciągu roku

Praca w komisji rekrutacyjnej w lipcu nie jest darmowym wolontariatem. Karta Nauczyciela gwarantuje za to bardzo konkretną rekompensatę. Jeśli dyrektor zabierze Ci choćby jeden dzień z lipcowego urlopu, ma bezwzględny obowiązek oddać Ci go w trakcie roku szkolnego.

Zgodnie z przepisami, za każdy dzień pracy w wakacje nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze odpowiadającym liczbie dni przepracowanych. Dyrektorzy szkół bardzo często o tym zapominają lub udają, że temat nie istnieje. Twierdzą, że w trakcie roku szkolnego nie ma jak dać wolnego ze względu na plan lekcji. Prawo jest jednak nieubłagane. Jeśli szkoła nie odda wolnego w naturze, nauczyciel ma prawo żądać ekwiwalentu pieniężnego przy rozwiązaniu stosunku pracy.

FAQ

Czy mogę odmówić przyjścia do komisji rekrutacyjnej w lipcu?

Jeśli dyrektor wyda oficjalne polecenie służbowe, powołując się na art. 64 Karty Nauczyciela, odmowa jest traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Może to skutkować karą porządkową. Możesz odmówić tylko wtedy, gdy dyrektor przekroczy roczny limit 7 dni pracy w wakacje.

Czy za pracę w komisji rekrutacyjnej należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Nie, za samą pracę w komisji nie przysługuje dodatkowa pensja, ponieważ nauczyciel otrzymuje normalne wynagrodzenie urlopowe. Rekompensatą jest wyłącznie prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego.

Co zrobić, gdy dyrektor odmawia udzielenia urlopu uzupełniającego?

Należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego, wskazując konkretne dni lipca, w których się pracowało. Odmowa dyrektora jest podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, która szybko dyscyplinuje dyrekcję placówki.

Czy nauczyciel początkujący też może zostać wezwany do rekrutacji?

Tak. Przepisy Karty Nauczyciela dotyczące pracy w czasie ferii letnich stosuje się jednakowo do wszystkich nauczycieli, bez względu na ich stopień awansu zawodowego czy staż pracy w danej szkole.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Katarzyna Kania
Prawnik, redaktor serwisów internetowych.
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraLetnia rekrutacja w szkołach. Czy dyrektor może odwołać nauczyciela z wakacji? »
Tematy: nauczycielewakacjeurlopszkoła
Powiązane
telefon, pracownik, urlop na żądanie
Awaria systemu w firmie. Czy szef może zmusić Cię do wzięcia urlopu na żądanie?
To nie są zwolnienia grupowe, ale problem narasta. Nowe dane z rynku pracy
To nie są zwolnienia grupowe, ale problem narasta. Nowe dane z rynku pracy
Pracownik AI sztuczna inteligencja satysfakcja wydajność
Rewolucja AI w pracy w biurze. Sztuczna inteligencja dla pracownika oznacza mniej stresu, wzrost zaangażowania, ale też powoduje negatywne odczucia
Zobacz
|
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
F-35 nad Polską. Policzyliśmy koszt lotu trzech myśliwców. Ta kwota zwala z nóg
F-35 nad Polską. Policzyliśmy koszt lotu trzech myśliwców. Ta kwota zwala z nóg
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 14.06.2026: sklepy otwarte 14 czerwca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy jutro jest niedziela handlowa?
pieniądze, oszczędności, podatki, obligacje, lokaty, konta OKI
Powyżej tych kwot oszczędności trzeba będzie od 2027 r. zapłacić nowy podatek. Podatek Belki nie zniknie ale będą zwolnienia podatkowe dla posiadaczy kont OKI
Local,Delivery,Worker,On,Duty,Delivering,Cardboard,Boxes,To,Customer
Koniec zakupowego raju na Temu, Shein i Aliexpress. Od lipca wielka zmiana. Wprowadzają cło na tanie chińskie paczki. Ile wyniesie nowa opłata?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj