Powodem jest zazwyczaj letnia rekrutacja nowych uczniów i konieczność obsadzenia komisji rekrutacyjnych. Wielu nauczycieli ulega tej presji, myśląc, że dyrektor ma nieograniczoną władzę. Przepisy Karty Nauczyciela stawiają tutaj jednak bardzo rygorystyczne warunki i gwarantują pracownikom konkretne rekompensaty.

Przepisy są jasne. Maksymalnie 7 dni pracy w wakacje

Dyrektor szkoły feryjnej nie może odwołać nauczyciela z urlopu z byle powodu. Tę kwestię precyzyjnie reguluje art. 64 ust. 2 Karty Nauczyciela. Przepis ten pozwala na zobowiązanie nauczyciela do wykonywania określonych czynności w czasie ferii letnich, ale wyłącznie w ściśle określonych przypadkach.

Należą do nich między innymi prace związane z rekrutacją, przeprowadzaniem egzaminów czy przygotowaniem roku szkolnego. Co najważniejsze, ustawodawca wprowadził tu sztywny limit czasowy. Łączny czas tych czynności nie może przekroczyć 7 dni w ciągu całych wakacji. Żądanie, aby nauczyciel spędził w szkole dwa lub trzy tygodnie lipca na obrabianiu dokumentów rekrutacyjnych, jest rażącym naruszeniem prawa oświatowego.

Obowiązkowy zwrot wolnego. Dyrektor musi oddać dni w ciągu roku

Praca w komisji rekrutacyjnej w lipcu nie jest darmowym wolontariatem. Karta Nauczyciela gwarantuje za to bardzo konkretną rekompensatę. Jeśli dyrektor zabierze Ci choćby jeden dzień z lipcowego urlopu, ma bezwzględny obowiązek oddać Ci go w trakcie roku szkolnego.

Zgodnie z przepisami, za każdy dzień pracy w wakacje nauczycielowi przysługuje urlop uzupełniający w wymiarze odpowiadającym liczbie dni przepracowanych. Dyrektorzy szkół bardzo często o tym zapominają lub udają, że temat nie istnieje. Twierdzą, że w trakcie roku szkolnego nie ma jak dać wolnego ze względu na plan lekcji. Prawo jest jednak nieubłagane. Jeśli szkoła nie odda wolnego w naturze, nauczyciel ma prawo żądać ekwiwalentu pieniężnego przy rozwiązaniu stosunku pracy.

FAQ

Czy mogę odmówić przyjścia do komisji rekrutacyjnej w lipcu?

Jeśli dyrektor wyda oficjalne polecenie służbowe, powołując się na art. 64 Karty Nauczyciela, odmowa jest traktowana jako naruszenie obowiązków pracowniczych. Może to skutkować karą porządkową. Możesz odmówić tylko wtedy, gdy dyrektor przekroczy roczny limit 7 dni pracy w wakacje.

Czy za pracę w komisji rekrutacyjnej należy się dodatkowe wynagrodzenie?

Nie, za samą pracę w komisji nie przysługuje dodatkowa pensja, ponieważ nauczyciel otrzymuje normalne wynagrodzenie urlopowe. Rekompensatą jest wyłącznie prawo do urlopu uzupełniającego w trakcie roku szkolnego.

Co zrobić, gdy dyrektor odmawia udzielenia urlopu uzupełniającego?

Należy złożyć pisemny wniosek o udzielenie urlopu uzupełniającego, wskazując konkretne dni lipca, w których się pracowało. Odmowa dyrektora jest podstawą do zawiadomienia Państwowej Inspekcji Pracy, która szybko dyscyplinuje dyrekcję placówki.

Czy nauczyciel początkujący też może zostać wezwany do rekrutacji?

Tak. Przepisy Karty Nauczyciela dotyczące pracy w czasie ferii letnich stosuje się jednakowo do wszystkich nauczycieli, bez względu na ich stopień awansu zawodowego czy staż pracy w danej szkole.