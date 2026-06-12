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Ceny paliw w Polsce bez zmian? Rząd wydłuża obowiązujące regulacje

Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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dzisiaj, 17:27
Wskaźnik paliwa
Niższe stawki VAT na niektóre paliwa będą obowiązywać do końca czerwca/Shutterstock
W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek rozporządzenie przedłużające obowiązywanie obniżonej stawki VAT na benzynę, olej napędowy oraz biokomponenty do końca czerwca. Jednocześnie utrzymano także mechanizm maksymalnych cen paliw obowiązujących na stacjach.

Na mocy rozporządzenia, które zostało opublikowane w piątek, do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona – do 8 proc. - stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Podstawowa stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23 proc.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Rządowy pakiet, mający na celu obniżenie cen paliw na stacjach, poza obniżką VAT i wprowadzeniem ceny maksymalnej, obejmuje także obniżkę akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Obniżka ta obowiązuje do 15 czerwca i do jej przedłużenia konieczna jest publikacja rozporządzenia, dotyczącego stawek akcyzy. (PAP)

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Źródło: PAP
Zdjęcie - Łukasz Dobrzyński
oprac. Łukasz Dobrzyński
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Tematy: ceny paliwVATpaliwa
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