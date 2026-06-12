Na mocy rozporządzenia, które zostało opublikowane w piątek, do końca czerwca będzie obowiązywać obniżona – do 8 proc. - stawka podatku VAT na benzynę oraz olej napędowy i biokomponenty stanowiące samoistne paliwa. Podstawowa stawka VAT na te towary wynosiła wcześniej 23 proc.

Wydłużenie o dwa tygodnie stosowania niższej stawki VAT na paliwa oznacza także, że dłużej wyznaczane będą również maksymalne ceny benzyn i diesla na stacjach. Nowela ustawy o zapasach ropy naftowej wiąże bowiem obowiązywanie cen maksymalnych z obniżonym VAT-em dla paliw.

Rządowy pakiet, mający na celu obniżenie cen paliw na stacjach, poza obniżką VAT i wprowadzeniem ceny maksymalnej, obejmuje także obniżkę akcyzy do najniższego poziomu dopuszczonego przez Unię Europejską czyli 29 groszy na litrze benzyny oraz o 28 groszy na litrze oleju napędowego. Obniżka ta obowiązuje do 15 czerwca i do jej przedłużenia konieczna jest publikacja rozporządzenia, dotyczącego stawek akcyzy. (PAP)