"Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę"

"Zdecydowaliśmy się na radykalną obniżkę, zarówno jeśli chodzi o VAT na paliwa, akcyzę, a także na wprowadzenie ceny maksymalnej, czyli ceny regulowanej na stacjach benzynowych, aby wszystkie nasze decyzje były pozytywnie odczuwalne przez końcowego odbiorcę na stacji paliw" - powiedział premier Donald Tusk, cytowany w komunikacie.

Działania rządu są odpowiedzią na gwałtowny wzrost cen paliw spowodowany napięciami geopolitycznymi na Bliskim Wschodzie. Jeżeli Prezydent podpisze dokumenty, niższe cen paliw na stacjach pojawią się przed Wielkanocą, podkreślono.

Dzięki przyjęciu pakietu ustaw państwo będzie mogło szybko reagować na zmiany i ograniczać wstrząsy, zapewniając możliwie największą stabilność cen.

"Chcieliśmy uniknąć błędów czy negatywnych konsekwencji, bo takie obserwowaliśmy w niektórych państwach. Tak aby narzędzia, jakie przygotowaliśmy, przyniosły efekt końcowy przez nas pożądany, czyli ochronę klienta, a nie ochronę koncernu" - dodał premier.

Szef rządu podkreślił, że Polska jest zabezpieczona i nie ma ryzyka, aby paliwa zabrakło.

Obniżka VAT i akcyzy na paliwa

"Obniżamy VAT na paliwa z 23% na 8%, obniżamy akcyzę do minimalnych dopuszczalnych poziomów - te działania powinny przynieść niższe ceny paliw o około 1,20 zł na litrze" - zapowiedział Minister Finansów i Gospodarki Andrzej Domański.

Akcyza zostanie obniżona do minimum wymaganego przepisami unijnymi - na benzynę o 29 groszy, a na olej napędowy o 28 groszy. Wszystkie te działania mają czasowy charakter. Rząd będzie dostosowywał stawki akcyzy oraz podatku VAT do zmieniającej się sytuacji na rynku.

"Są to z punktu widzenia budżetu poważne wydatki. Dlatego podejmujemy prace na rzecz wprowadzenia specjalnego podatku od nadmiarowych zysków, zwanego popularnie windfall [tax], tak aby te podmioty, które mają ponadwymiarowe zyski, zapłaciły wyższy podatek" - wyjaśnił szef resortu finansów.

Cena maksymalna na paliwa

Dodatkowo rząd, w drodze obwieszczenia Ministra Energii, wprowadził mechanizm ceny maksymalnej, wyznaczanej na podstawie średnich cen hurtowych największych sprzedawców, powiększonych o koszty operacyjne. Celem tego rozwiązania jest zagwarantowanie, że obniżki podatków będą w pełni odczuwalne w cenach detalicznych paliw i realnie przełożą się na niższe ceny na stacjach, wskazano również.

Grupa Orlen, jako lider rynku pod względem sprzedaży hurtowej i detalicznej, od początku kryzysu podejmowała szereg działań mających na celu ochronę interesów konsumentów, m.in. poprzez minimalizację marży detalicznej oraz promocje na stacjach.

"Grupa Orlen odegra kluczową rolę stabilizującą rynek paliwowy w Polsce i wspierającą realizację celów polityki państwa, jeśli chodzi o ochronę konsumentów. Działamy prospołecznie - lider rynku wyznacza tak naprawdę trendy, więc jesteśmy tutaj spokojni" - wskazał Minister Aktywów Państwowych Wojciech Balczun.

Proces legislacyjny będzie szybki. Pakiet przyjętych ustaw trafił wczoraj do Sejmu, dziś zostanie poddany pod głosowanie parlamentu, a następnie przekazany do podpisu prezydenta.