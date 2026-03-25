Orlen obniża ceny hurtowe. Po ile benzyna 95, gaz LPG i diesel na stacjach?

Orlen obniżył we wtorek ceny hurtowe paliw, w tym benzyny bezołowiowej Eurosuper 95 o 45 zł za metr sześc., natomiast oleju napędowego Ekodiesel o 87 zł za metr sześc. Według aktualnego cennika hurtowego koncernu, we wtorek benzyna bezołowiowa Eurosuper 95 kosztuje tam 5 688 zł za metr sześc., o 45 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 5 733 zł za metr sześc., a olej napędowy kosztuje 7 171 zł za metr sześc., o 87 zł mniej niż w sobotę, gdy było to 7 258 zł za metr sześc.

Reklama

- To jest obniżka wynikająca z sytuacji na rynku międzynarodowym, więc nie jest zaskakująca. Bardziej zaskoczyła rynek zmiana, która się wydarzyła na światowym rynku paliw. A to, co zrobił Orlen, obniżając ceny hurtowe paliw, to przeniesienie tego na polski rynek - stwierdził analityk rynku paliw Jakub Bogucki z e-petrol.pl.

Jego zdaniem ostatnia obniżkacen paliw Orlenu w hurcie to "kilkugroszowa, może kilkunastogroszowa obniżka w detalu". Dodał, że jeśli paliwa w hurcie będą tanieć dzisiaj czy jeszcze jutro, to obniżki na stacjach paliw będą bardziej odczuwalne. Wskazał jednocześnie, że zawsze od momentu podwyżki czy spadku cen paliw w hurcie trzeba poczekać kilka dni, aż odzwierciedlą się one w cenach detalicznych.

- Nie wiem, jak szybko stacje będą te niższe ceny przenosić na swoje cenniki. Trzeba pamiętać, że dzieje się to w momencie, kiedy na stacje dociera paliwo - zarówno to drogie, jak i to tańsze - zaznaczył Bogucki. - Zakładam, że jeśli jeszcze dzisiaj czy jutro takie spadki cen paliw w hurcie zobaczymy, bo na to są widoki, to wiele stacji będzie chciało obniżyć cenę, żeby tę obniżkę jak najszybciej u siebie pokazać - dodał.

- To jednak nie jest jeszcze koniec konfliktu na Bliskim Wschodzie, więc przekonanie, że wracamy do niskich cen paliw, może być mylące - stwierdził analityk. Zdaniem Boguckiego, biorąc pod uwagę sytuację na Bliskim Wschodzie, jest jeszcze zbyt wcześnie na jakieś rewolucyjne przeceny na stacjach paliw.

Zwrócił uwagę, że poniedziałek 23 marca był "szalony" na rynku ropy i paliw gotowych w związku z deklaracjami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa.

W poniedziałek na rynku ropy kontrakty na WTI na kwiecień zniżkowały o 9,63 proc. do 88,77 dol. za baryłkę, a majowe kontrakty futures na ropę Brent straciły 11,04 proc. i obniżyły się do 99,80 dol. za baryłkę. We wtorek po godz. 14.30 ropa WTI w kontraktach na maj drożała o około 3,9 proc. do około 92 dol. za baryłkę. W podobnej skali drożała ropa Brend w kontraktach na czerwiec, którą wyceniano powyżej 99 dol. za baryłkę.

Prezydent USA Donald Trump napisał w poniedziałek na platformie Truth Social, że przez ostatnie dwa dni prowadził z Iranem "bardzo dobre i produktywne rozmowy dotyczące całkowitego rozwiązania działań wojennych na Bliskim Wschodzie". W związku z tymi rozmowami - dodał - poinstruował ministerstwo obrony, by o pięć dni odroczyło wszelkie amerykańskie ataki na irańskie elektrownie.

W późniejszej wypowiedzi Trump oznajmił, że USA uzgodniły podczas rozmów z Iranem "główne punkty porozumienia". Ocenił, że wkrótce może dojść do zakończenia wojny. Sugerował też, że może kontrolować cieśninę Ormuz wspólnie ze stroną irańską.

Ministerstwo spraw zagranicznych Iranu przekazało w poniedziałek, że dostało od USA propozycję negocjacji. Oferta miała zostać przedstawiona za pośrednictwem "zaprzyjaźnionych państw".