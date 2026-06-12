11 czerwca 2026 roku, podczas XXXVI Sesji Rady m.st. Warszawy, stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Weterani pojadą komunikacją miejską za darmo: do tej pory, podobnie jak kombatantom, przysługiwała im zniżka na przejazd w wysokości 50 proc.

Warszawska komunikacja miejska darmowa dla weteranów

Warszawscy radni przyjęli uchwałę, która daje specjalne uprawnienia weteranom i weteranom poszkodowanym. Komunikacja miejska na terenie stolicy będzie dla nich zupełnie darmowa. Nowe przepisy wejdą w życie za dwa tygodnie (14 dni po ogłoszeniu).

Wcześniej na taki krok zdecydowały się już m.in. Wrocław, Poznań, Opole czy Lublin.

Dla wielu weteranów ta decyzja będzie czymś więcej niż tylko nowym uprawnieniem. To sygnał, że ich służba została zauważona i doceniona. Cieszę się, że Warszawa - stolica Polski - podejmuje ten krok. Weterani i weterani poszkodowani wielokrotnie stawiali dobro państwa ponad własne bezpieczeństwo, dlatego dziś zasługują na naszą wdzięczność wyrażaną nie tylko słowami, ale także konkretnymi działaniami

- przekazała ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Komu przysługują bezpłatne przejazdy w Warszawie?

Jeszcze przed przyjęciem ostatniej uchwały darmowa komunikacja miejska przysługiwała określonym grupom. W Warszawie bezpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu przysługują:

dzieciom do 7. roku życia,

seniorom po 70. roku życia,

honorowym dawcom krwi po oddaniu określonej ilości krwi (18 litrów krwi pełnej: w przypadku mężczyzn, 15 litrów krwi pełnej: w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników),

posłom,

senatorom,

inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich przewodnikom,

cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,

działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Czy z darmowych przejazdów skorzystają również kombatanci?

Oba określenia: weterani i kombatanci bywają mylone, nie są jednak tożsame. Zgodnie z ustawą o weteranach, weteranem jest osoba, która uczestniczyła - na podstawie skierowania państwa - w działaniach poza granicami Polski, np. w misjach wojskowych, pokojowych, stabilizacyjnych czy humanitarnych. Status weterana mogą otrzymać m.in.:

żołnierze Wojska Polskiego,

policjanci,

funkcjonariusze Straży Granicznej,

strażacy PSP,

funkcjonariusze innych służb kierowanych do działań zagranicznych.

Szczególną kategorię stanowią weterani poszkodowani, czyli osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań podczas takich działań. Z kolei kombatanci to uczestnicy działań wojennych lub walk o niepodległość Polski, głównie związani z II wojną światową i okresem powojennym. Ich status reguluje ustawa o kombatantach z 1991 r.

Według danych MON (opublikowanych przed rokiem) status weterana posiada obecnie ponad 30 tys. osób, a status weterana poszkodowanego - około 900 osób. Są to głównie uczestnicy misji w Iraku, Kosowie, Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji. Środowisko weteranów jest dziś znacznie liczniejsze niż środowisko kombatanckie, którego liczebność z roku na rok maleje z przyczyn naturalnych.