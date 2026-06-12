Forsal logo

Stołeczni radni zdecydowali. Komunikacja miejska darmowa dla kolejnej grupy

Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-WojtalakRedaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Ten tekst przeczytasz w 3 minuty
dzisiaj, 17:00
Darmowa komunikacja miejska dla weteranów
Darmowa komunikacja miejska dla weteranów/Shutterstock
Warszawscy radni zdecydowali o przyznaniu dodatkowego przywileju kolejnej grupie. Weterani zarówno autobusem, jak i tramwajem czy metrem pojadą za darmo. Bezpłatnych przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego będą przysługiwać zarówno weteranom jak i weteranom poszkodowanym.

11 czerwca 2026 roku, podczas XXXVI Sesji Rady m.st. Warszawy, stołeczni radni przyjęli uchwałę w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie. Weterani pojadą komunikacją miejską za darmo: do tej pory, podobnie jak kombatantom, przysługiwała im zniżka na przejazd w wysokości 50 proc.

Warszawska komunikacja miejska darmowa dla weteranów

Warszawscy radni przyjęli uchwałę, która daje specjalne uprawnienia weteranom i weteranom poszkodowanym. Komunikacja miejska na terenie stolicy będzie dla nich zupełnie darmowa. Nowe przepisy wejdą w życie za dwa tygodnie (14 dni po ogłoszeniu).

Wcześniej na taki krok zdecydowały się już m.in. Wrocław, Poznań, Opole czy Lublin.

Dla wielu weteranów ta decyzja będzie czymś więcej niż tylko nowym uprawnieniem. To sygnał, że ich służba została zauważona i doceniona. Cieszę się, że Warszawa - stolica Polski - podejmuje ten krok. Weterani i weterani poszkodowani wielokrotnie stawiali dobro państwa ponad własne bezpieczeństwo, dlatego dziś zasługują na naszą wdzięczność wyrażaną nie tylko słowami, ale także konkretnymi działaniami

- przekazała ppłk dr Katarzyna Rzadkowska, Dyrektor Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Bon senioralny 2026 z poparciem Sejmu. To zupełnie nowe świadczenie dla osób 65+
Bon senioralny 2026 z poparciem Sejmu. To zupełnie nowe świadczenie dla osób 65+

Komu przysługują bezpłatne przejazdy w Warszawie?

Jeszcze przed przyjęciem ostatniej uchwały darmowa komunikacja miejska przysługiwała określonym grupom. W Warszawie bezpłatne przejazdy środkami lokalnego transportu przysługują:

  • dzieciom do 7. roku życia,
  • seniorom po 70. roku życia,
  • honorowym dawcom krwi po oddaniu określonej ilości krwi (18 litrów krwi pełnej: w przypadku mężczyzn, 15 litrów krwi pełnej: w przypadku kobiet lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej składników),
  • posłom,
  • senatorom,
  • inwalidom wojennym i wojskowym oraz ich przewodnikom,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • działaczom opozycji antykomunistycznej lub osobom represjonowanym z powodów politycznych.

Czy z darmowych przejazdów skorzystają również kombatanci?

Oba określenia: weterani i kombatanci bywają mylone, nie są jednak tożsame. Zgodnie z ustawą o weteranach, weteranem jest osoba, która uczestniczyła - na podstawie skierowania państwa - w działaniach poza granicami Polski, np. w misjach wojskowych, pokojowych, stabilizacyjnych czy humanitarnych. Status weterana mogą otrzymać m.in.:

  • żołnierze Wojska Polskiego,
  • policjanci,
  • funkcjonariusze Straży Granicznej,
  • strażacy PSP,
  • funkcjonariusze innych służb kierowanych do działań zagranicznych.

Szczególną kategorię stanowią weterani poszkodowani, czyli osoby, które doznały uszczerbku na zdrowiu w związku z wykonywaniem zadań podczas takich działań. Z kolei kombatanci to uczestnicy działań wojennych lub walk o niepodległość Polski, głównie związani z II wojną światową i okresem powojennym. Ich status reguluje ustawa o kombatantach z 1991 r.

Według danych MON (opublikowanych przed rokiem) status weterana posiada obecnie ponad 30 tys. osób, a status weterana poszkodowanego - około 900 osób. Są to głównie uczestnicy misji w Iraku, Kosowie, Afganistanie, Bośni i Hercegowinie, Gruzji. Środowisko weteranów jest dziś znacznie liczniejsze niż środowisko kombatanckie, którego liczebność z roku na rok maleje z przyczyn naturalnych.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Beata Jasina-Wojtalak
Beata Jasina-Wojtalak
Redaktorka Forsal.pl zajmująca się zagadnieniami społecznymi
Zobacz wszystkie artykuły tego autoraStołeczni radni zdecydowali. Komunikacja miejska darmowa dla kolejnej grupy »
Tematy: Warszawaulgiweterandarmowa komunikacja miejska
Powiązane
Budowa wieżowców w Warszawie
Wyścig wieżowców w Warszawie. Deweloperzy budują mimo niechęci miasta
Senior w samochodzie
Seniorzy stracą prawo jazdy w 2026 roku? Klamka zapadła: oto nowa granica wieku i zasady badań
Policjant, kontrola drogowa, drogówka, radiowóz
Te auta policja wyjątkowo chętnie zatrzymuje do kontroli. Były policjant wymienia pięć marek samochodów
senior, legitymacja emeryta-rencisty
Seniorze, nie chowaj legitymacji emeryta-rencisty do szafy. Z tych ulg można skorzystać w 2026 i 2027 roku
Zmiany w komunikacji miejskiej
Kierowca autobusu nie otworzy już drzwi pasażerom. Zmiany od 1 maja
Zobacz
|
Usługi malarskie - cennik 2026. Ile kosztuje malowanie ścian w 2026?
Malowanie ścian 2026 - cena za m². Aktualny cennik usług malarskich
Kto nie złoży oświadczenia w terminie, zapłaci rachunki grozy za prąd
Kto nie złoży oświadczenia do 30 czerwca 2026, zapłaci rachunki grozy za prąd. Czasu coraz mniej
sejm, emerytury, przedsiębiorcy, rodzice, dziecko, świadczenie
4 lata doliczane do stażu pracy za każde wychowane dziecko, dodatek do emerytury za wychowanie dzieci i świadczenie także dla rodziców trójki dzieci. Znamy stanowisko sejmowej komisji
podatek, fiskus, nieruchomości, RPO, Ministerstwo Finansów
Fiskus wzywa do zapłaty tysiące Polaków. Byli przekonani, że korzystają ze zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości
gotówka, limit, ograniczenie, wypłata, bankomaty
Koniec z wypłatami gotówki w bankomatach. Weszły w życie nowe ograniczenia. Jakiej kwoty nie będzie już można wypłacić?
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj