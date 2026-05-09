Legitymacja emeryta-rencisty ma postać zielonej, plastikowej karty, jednak obecnie dokument ten wydawany jest wyłącznie na wniosek seniora. W 2026 roku każdy otrzymuje za to jej wersję elektroniczną.

Ulgi dla seniorów w 2026 i 2027 roku

Nie wszyscy emeryci i renciści wiedzą, że legitymacja daje szereg przywilejów. Z pewnością przynajmniej o części z nich nie słyszeli ci, którzy mogą z nich korzystać. Oto lista ulg i przywilejów, do których w 2026 i 2027 roku uprawnia legitymacja emeryta-rencisty. Zarówno ta w postaci fizycznej jak i cyfrowej.

zniżki w pociągach,

zniżki na wydarzenia kulturalne i sportowe,

zniżki na przejazdy transportem publicznym (po 70. roku życia darmowa komunikacja miejska, a wcześniej bilety ulgowe),

zniżka na wyrobienie paszportu (emeryci płacą połowę ceny, po 70. roku życia wyrobią paszport za darmo),

zwolnienie z abonamentu RTV lub ulga (seniorzy po 75. roku życia nie muszą go płacić w ogóle, młodsi emeryci z niską emeryturą także mogą skorzystać ze zwolnienia),

tańsze bilety do kina, teatru, muzeum,

zwolnienie z części opłat za rehabilitację,

zniżki na pobyty w uzdrowiskach.

Legitymacja emeryta-rencisty także w aplikacji mObywatel

Plastikowe legitymacje nadal wydaje KRUS, ZUS już z nich zrezygnował. Emeryci i renciści otrzymują legitymacje w wersji cyfrowej, są one tak samo ważne jak fizyczny dokument. Jeśli jednak seniorowi zależy na tym, by móc nosić legitymację w portfelu, może zawnioskować o jej wydanie.

Coraz więcej seniorów przekonuje się jednak do nowych technologii, a mObywatel 2.0 to hit wśród seniorów. Aplikacja jest przydatna, ułatwia nie tylko korzystanie ze zniżek, lecz także umożliwia realizację recept bez konieczności pamiętania numeru PESEL.

Legitymacja emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel działa również w trybie offline, bez dostępu do internetu.