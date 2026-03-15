Jeszcze do niedawna legitymacja emeryta-rencisty miała postać zielonej plastikowej karty. Choć wiele osób taką posiada, w 2026 roku karta wydawana jest tylko na wniosek. Za to każdy uprawniony do świadczeń otrzymuje jej wersję elektroniczną. Obie są tak samo ważne, jednak dla seniorów korzystających ze smartfonów z pewnością wygodniejsza będzie legitymacja okazywana w aplikacji mObywatel.

Papierową legitymację emeryta wydaje KRUS (nie ma wersji elektronicznej). Automatycznie jest ona wydawana rolnikom, którzy nabyli prawo do emerytury z KRUS.

Karta emeryta-rencisty w aplikacji mObywatel

Niedawno pisaliśmy o tym, że mObywatel 2.0 to hit wśród seniorów. Aplikacja pozwala nie tylko na sprawdzenie wysokości emerytury (można zobaczyć, ile dokładnie wyniesie świadczenie po waloryzacji) lecz także na to, by musieć pamiętać o numerze PESEL, gdy senior kupuje leki w aptece.

Dokumenty przypisane do aplikacji mObywatel są tak samo ważne jak te w tradycyjnej, plastikowej wersji i można posługiwać się nimi na terenie Polski. Przypisanie legitymacji emeryta-rencisty pozwala na korzystanie z przysługujących zniżek bez konieczności zabierania plastikowej karty.

By przypisać dokument, wystarczy w aplikacji mObywatel wybrać sekcję „Dokumenty”, następnie nacisnąć „Dodaj” i na liście dokumentów wybrać Legitymację emeryta-rencisty.

Ważne

Co ważne, pobrany dokument można okazać na ekranie smartfona nawet w trybie offline bez dostępu do internetu.

Co daje legitymacja emeryta-rencisty? Ulgi i przywileje

Legitymacja emeryta-rencisty wydawana jest przez ZUS. Automatycznie otrzymują ją osoby, którym przyznano prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Dokument (także w wersji elektronicznej) potwierdza status świadczeniobiorcy. Pozwala też na skorzystanie z ulg i zwolnień.

Oto jakie korzyści w 2026 roku daje legitymacja emeryta-rencisty:

  • zniżki na przejazdy środkami transportu publicznego (po 70. roku życia darmowa komunikacja miejska, wcześniej: bilety ulgowe),
  • zniżki w pociągach
  • zwolnienie z abonamentu RTV lub ulga (seniorzy po 75. roku życia nie muszą płacić, ze zwolnienia korzystają także młodsi emeryci, jeśli ich emerytura nie przekracza 50 proc. średniego wynagrodzenia),
  • ulgi w placówkach kultury (tańsze bilety do muzeum, teatru, kina, zajęć w domu kultury)
  • zniżki na wydarzenia i zajęcia w ośrodkach sportu i rekreacji,
  • zniżka na wyrobienie paszportu (50%), osoby po 70. roku życia nie płacą w ogóle,
  • zniżki na pobyty w uzdrowiskach,
  • zwolnienie z części opłat za rehabilitację.