Od marca, jak co roku, rosną kwoty świadczeń emerytalno-rentowych i dodatków do nich. W tym dodatku pielęgnacyjnego.

Standardowy dodatek pielęgnacyjny automatycznie przyznawany jest seniorom po 75. roku życia oraz tym, którzy mają orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji. Świadczenie od marca 2026 roku będzie wypłacane w kwocie 366,67 zł brutto miesięcznie.

Jest jednak grupa seniorów w Polsce (z roku na rok coraz mniej liczna), którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny w podwyższonej kwocie. Chodzi o inwalidów wojennych, uznanych za całkowicie niezdolnych do pracy i samodzielnej egzystencji.

W marcu 2026 r. wzrasta kwota tego dodatku. Do końca lutego wynosi 522,33 zł, za to od marca 2026 r. wyniesie już 550,02 zł, co oznacza wzrost o 27 zł.

Do otrzymywania dodatku pielęgnacyjnego w tej podwyższonej kwocie uprawnieni są inwalidzi wojenni, w tym żołnierze z czasów II wojny światowej oraz osoby, które odniosły trwały uszczerbek na zdrowiu w czasie pełnienia służby wojskowej.

Przykład Dotyczy to także osób, które po wojnie brały udział w rozminowywaniu kraju podczas służby w PRL i w wyniku zranienia stały się częściowo lub całkowicie niezdolny do pracy.

To dość wąska grupa osób, która w dodatku co roku się kurczy, stąd niewielu Polaków w ogóle wie o istnieniu takiego świadczenia. Jednak uprawnieni do jego otrzymania powinni złożyć wniosek, bo świadczenie nie jest przyznawane automatycznie, tak jak ma to miejsce w przypadku dodatku pielęgnacyjnego dla osób po 75. roku życia.

Ci, którym już przyznano podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego, nie muszą składać nowego wniosku. Dodatek od marca będzie wypłacany w wyższej niż dotychczas kwocie. Podwyższony dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego to nie to samo co dodatek do renty inwalidy wojennego.

Jednak ci, którzy dopiero teraz usłyszeli o świadczeniu, a spełniają warunki do jego przyznania, będą musieli złożyć wniosek do ZUS lub KRUS (w zależności od tego, który organ wypłaca im emeryturę lub rentę). Do wniosku należy dołączyć orzeczenie lekarskie potwierdzające całkowitą niezdolność do pracy oraz samodzielnej egzystencji, a także dokument potwierdzający uzyskanie statusu inwalidy wojennego.