Kontrola trzeźwości może być przeprowadzana jedynie przy użyciu metod nie wymagających badania laboratoryjnego. Nie może się łączyć z oczekiwaniem na wynik czy z pobraniem krwi.

Reklama

Reklama

Kontrola na obecność alkoholu: jak ją przeprowadzić?

Dokonywana jest za pomocą urządzenia mierzącego stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu. Taki sprzęt powinien mieć ważny dokument potwierdzający kalibrację lub wzorcowanie. Jest to proces techniczny podczas którego porównuje się wyniki sprzętu z wzorcem w celu ustawienia właściwej dokładności pracy. Zazwyczaj urządzenie musi być serwisowane po określonym czasie lub użyciu.

Urządzenie do pomiaru stężenia alkoholu powinno mieć wymienny ustnik. Opakowanie z nowym ustnikiem należy otwierać każdorazowo w obecności pracownika, który ma zostać poddany badaniu najlepiej w rękawiczkach jednorazowych w których również ustnik zostanie nałożony na aparat pomiarowy. Jako, że kontrola trzeźwości nie może naruszać godności oraz innych dóbr osobistych pracownika należy ją przeprowadzić tylko w jego obecności, w miejscu gdzie nie będą się mogły przemieszczać inne osoby. Informacje o czynnościach i wynikach badania należy podawać konkretnie i rzeczowo. Niedopuszczalne są jakiekolwiek komentarze związane z wyglądem czy stanem np. odzieży badanego pracownika czy uzyskanym pomiarem.

Nie jest możliwe wykonanie badania analizatorem wydechu zanim nie minie kwadrans od chwili zakończenia spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, e-papierosów lub używania wyrobów tytoniowych bezdymnych przez badanego pracownika.

Co do zasady badanie wydychanego powietrza powinno być przeprowadzone przy użyciu urządzenia które jest wyposażone w cyfrową prezentację wyników pomiaru. Niemniej jednak można skorzystać ze sprzętu, który takich informacji nie pokazuje a także nie wymagającego użycia ustnika. Wtedy gdy badanie wykaże obecność alkoholu w wydychanym powietrzu należy niezwłocznie przeprowadzić kontrolę urządzeniem mierzącym stężenie. Tym samym pracodawca może posiadać dwa różne aparaty do kontroli trzeźwości – prostsze w budowie i obsłudze nie wymagające ustnika a więc i jego wymiany po każdym badaniu oraz o bardziej rozbudowanej funkcjonalności.

Kontrola na obecność środków działających podobnie jak alkohol: jak ją przeprowadzić?

Dokonuje się jej poprzez pobranie śliny osoby badanej i umieszczeniu w urządzeniu celem oznaczenia metodą immunologiczną (związaną z wytworzonymi przeciwciałami w organizmie człowieka) środków działających podobnie do alkoholu, mając na uwadze instrukcje obsługi urządzenia. Do pobranej próbki nie dodaje się innych substancji niż te które znajdują się w zestawie.