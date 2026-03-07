Praca zdalna

Praca zdalna może być wykonywana w całości w tej formie w miejscu wskazanym pracodawcy przez pracownika. Jest to co do zasady miejsce zamieszkania ewentualnie inna wskazana lokalizacja zaakceptowana przez pracodawcę. Możliwe jest określenie w regulaminie pracy zdalnej, iż można ją świadczyć tylko na terenie Polski. Możliwe jest ustalenie również mieszanego charakteru pracy pracownika – łączenie pracy zdalnej w domu w określonym wymiarze tygodniowym lub miesięcznym ( np. 2 dni w tygodniu ) z pracą w siedzibie pracodawcy według harmonogramu. Pracodawca może polecić pracownikowi świadczenie pracy zdalnej.

Reklama

Świadczenie pracy zdalnej jest możliwe po zaakceptowaniu przez pracodawcę nie tylko miejsca świadczenia tej pracy ale i złożenia oświadczenia iż miejsce i stanowisko pracy zdalnej spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca może też nałożyć na pracownika obowiązek złożenia jeszcze innych oświadczeń np. że zatrudniony dysponuje łączem internetowym o określonej przepustowości jeśli jest to uzasadnione potrzebami pracodawcy. Z uwagi na potrzeby pracodawcy pracownik może być zobowiązany do niezwłocznego podjęcia pracy w siedzibie pracodawcy.

Pracodawca ma prawo cofnąć pracownikowi zgodę na wykonywanie pracy zdalnej czasowo albo na stałe z następujących przyczyn:

niespełnianie przez miejsce wykonywania pracy przepisów o bezpieczeństwie i higieny pracy naruszenie przez pracownika: zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przepisów o ochronie danych osobowych nagłych potrzeb pracodawcy problemów z wydajnością/efektywnością pracy

Praca zdalna może być wykonywana na polecenie pracodawcy również w okresie:

obowiązywania stanu nadzwyczajnego, zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy pod ich odwołaniu

w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy nie jest czasowo możliwe albo z uwagi na siłę wyższą np. awaria kanalizacji w siedzibie pracodawcy albo inne obiektywne przyczyny np. remont.

Pracodawca musi udostępnić na własny koszt sprzęt do wykonywania pracy zdalnej np. laptop czy telefon komórkowy z aktywną kartą SIM. Pracownik ma dodatkowo prawo do otrzymania ryczałtu za pracę zdalną z tytułu używania energii elektrycznej i innych mediów.

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna wykonywana jest jedynie na wniosek pracownika w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni kalendarzowe w roku, w tym przypadku pracownikowi nie przysługuje prawo do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej z używanie prądu czy łącza internetowego. Może mieć miejsce w okolicznościach wyjątkowych, wynikających wyłącznie z potrzeb pracownika. Pracodawca nie ma obowiązku wyposażenia pracownika w sprzęt potrzebny do wykonywania pracy zdalnej okazjonalnej. Do jej wykonania mają zastosowanie przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony danych osobowych, bezpieczeństwa i higieny pracy,