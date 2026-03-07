Premier Donald Tusk poinformował w środę o decyzji dotyczącej wsparcia ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu z wykorzystaniem wojskowych samolotów. W tej sprawie skierował wniosek do prezydenta Karol Nawrocki. Prezydent RP podpisał postanowienie o użyciu Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód do działań ewakuacyjnych wobec polskich obywateli przebywających w Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Egipcie, Izraelu, Katarze, Kuwejcie, Omanie oraz Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Tysiące Polaków już wróciło do kraju

W ramach ewakuacji Polaków z Bliskiego Wschodu od 1-7.03 do Polski wróciło już 5.643 osób. Kolejne loty trwają. Obecnie w powietrzu są też 3 samoloty rządowe, które dziś zabiorą z Rijadu Polaków ewakuowanych z Kataru - napisał w sobotę na platformie X szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (KPRM) Jan Grabiec.

Wsparcie ewakuacji polskich obywateli z regionu Bliskiego Wschodu

Wcześniej Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że dwa samoloty Siły Powietrzne Rzeczypospolitej Polskiej wystartowały z Polski i kierują się na lotnisko w Rijad, gdzie mają wesprzeć operację ewakuacji polskich obywateli z regionu Bliskiego Wschodu.

PKW Bliski Wschód ponownie w drodze po rodaków. Dwa samoloty B737 z 1. Bazy Lotnictwa Transportowego wystartowały dziś o godz. 6.30 i kierują się na lotnisko w Rijadzie (Arabia Saudyjska).



Loty realizowane są w ramach Polskiego Kontyngentu Wojskowego Bliski Wschód, którego zadaniem jest wsparcie operacji ewakuacji obywateli Rzeczypospolitej Polskiej z rejonu Bliskiego Wschodu - napisało w sobotę rano Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych na platformie X.

Stany Zjednoczone i Izrael zaatakowały Iran w ubiegłą sobotę, 28 lutego 2026 r., zabijając najwyższego przywódcę ajatollaha Alego Chameneia i innych wysokich rangą przedstawicieli władz. Teheran w odpowiedzi rozpoczął ataki m.in. na amerykańskie bazy w regionie, co doprowadziło do odwołania wielu połączeń lotniczych przez linie operujące na Bliskim Wschodzie.