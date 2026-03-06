Cel USA w Iranie
Rubio przekazał w czwartek, że obecnie działania zbrojne są skoncentrowane na irańskich wyrzutniach rakietowych, zapasach i fabrykach pocisków.
Miał też powiedzieć ministrom, że celem USA nie jest zmiana reżimu. Jednocześnie zaznaczył, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce, aby Iranem rządził ktoś inny.
Waszyngton nie prowadzi rozmów z Teheranem
Sekretarz stanu poinformował, że USA nie prowadzą obecnie żadnego dialogu z irańskim reżimem. Rozmowy mogłyby zagrozić realizacji obecnych celów militarnych - dodał.
Dzień wcześniej prezydent Trump oświadczył, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już na to za późno.
W środę portal Politico napisał, że Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu z prośbą o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września. Sam Trump zapowiadał, że działania mogą trwać od czterech do pięciu tygodni albo dłużej.
Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska