Cel USA w Iranie

Rubio przekazał w czwartek, że obecnie działania zbrojne są skoncentrowane na irańskich wyrzutniach rakietowych, zapasach i fabrykach pocisków.

Reklama

Miał też powiedzieć ministrom, że celem USA nie jest zmiana reżimu. Jednocześnie zaznaczył, że administracja prezydenta Donalda Trumpa chce, aby Iranem rządził ktoś inny.

Waszyngton nie prowadzi rozmów z Teheranem

Sekretarz stanu poinformował, że USA nie prowadzą obecnie żadnego dialogu z irańskim reżimem. Rozmowy mogłyby zagrozić realizacji obecnych celów militarnych - dodał.

Dzień wcześniej prezydent Trump oświadczył, że choć irańskie władze zwracały się o rozpoczęcie rozmów, to jest już na to za późno.

W środę portal Politico napisał, że Dowództwo Centralne USA zwróciło się do Pentagonu z prośbą o dodatkowe wsparcie wywiadowcze operacji przeciwko Iranowi przez co najmniej 100 dni, a możliwe, że nawet do września. Sam Trump zapowiadał, że działania mogą trwać od czterech do pięciu tygodni albo dłużej.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska