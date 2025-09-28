Nakaz Trumpa - ochrona Portland i placówek ICE

„Na wniosek minister bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem nakazuję ministrowi wojny Pete'owi Hegsethowi dostarczenie wszelkich koniecznych Wojsk, by chronić zdewastowane Wojną Portland i wszelkie palcówki ICE oblegane przez ataki Antify i innych krajowych organizacji terrorystycznych” - napisał Trump.

Podkreślił, że zezwala na użycie „Pełnej Siły, jeśli to konieczne”, i dodał: „Dziękuję za uwagę w tej sprawie!”

Niejasności co do formacji wojskowych

Dziennik „USA Today”, który przytacza wpis Trumpa, zwraca uwagę, że nie jest jasne, czy prezydent ma na myśli zmobilizowanie Gwardii Narodowej, czy skierowanie do Portland innych formacji regularnej armii.

Gazeta przypomina, że Trump wysłał już Gwardię Narodową do Los Angeles, Waszyngtonu i Memphis w stanie Tennessee.

Poprzednie interwencje wojskowe Trumpa w USA

Gdy na początku września prezydent powiedział w wywiadzie dla telewizji Fox News, że kieruje siły do Memphis, przyznał, że najchętniej wysłałby je do Chicago, co powtarzał zresztą wielokrotnie.

Protesty wobec interwencji wojskowej

„Economist” zwrócił uwagą, że wpływowy demokratyczny gubernator stanu Illinois J.B. Pritzker bardzo energicznie sprzeciwił się próbom skierowania wojska czy Gwardii Narodowej do Chicago. Jak dotąd jego protesty w tej sprawie były skuteczne.

Możliwe konsekwencje napięcia między Trumpem a gubernatorem

Brytyjski tygodnik ocenia, że Pritzker, miliarder i jeden z najbardziej znaczących polityków Partii Demokratycznej, ma ambicje wykraczające poza stan Illinois, a jego strategia walki Trumpem polega na absolutnej nieustępliwości. Na konferencji Demokratów w New Hampshire gubernator powiedział: - Nigdy w całym swym życiu nie wzywałem do masowych protestów, mobilizacji, zakłócania (porządku), ale robię to teraz.

CNN ocenił, że próba sił między Trumpem a popularnym gubernatorem mogłaby wywołać „poważny, ogólnonarodowy kryzys”.

Kontekst strategii obronnej USA

Portal Politico, powołując się na źródła, poinformował na początku września, że wstępna wersja Narodowej Strategii Obrony (National Defense Strategy) stawia misje w samych USA ponad strategie wymierzone w Chiny i Rosję.

Politico ocenił, że zawarte w planach Pentagonu wytyczne są już realizowane, czego przykładem jest wysłanie tysięcy żołnierzy Gwardii Narodowej do Los Angeles (po protestach przeciwko akcjom wymierzonym w nielegalnych imigrantów) i do Waszyngtonu (jak ogłosił Trump, do walki z przestępczością).

