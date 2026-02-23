- Opłata za śmieci 2026 – obowiązek wynika z ustawy
Zasady pobierania opłat reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. To z niej wynika obowiązek wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co do zasady płacą właściciele nieruchomości, na których powstają odpady. Oznacza to, że:
- w domach jednorodzinnych opłatę wnosi właściciel,
- w blokach wspólnoty i spółdzielnie płacą zbiorczo, a koszt jest rozliczany na mieszkańców.
Wysokość opłaty nie jest jednakowa w całym kraju. Każda gmina ustala własne stawki i sposób naliczania, najczęściej w zależności od:
- liczby osób zamieszkujących nieruchomość,
- ilości zużytej wody,
- powierzchni lokalu.
Ważne. Obowiązek zapłaty nie zależy od faktycznej ilości śmieci. W większości przypadków liczy się sam fakt zamieszkiwania i objęcia nieruchomości gminnym systemem odbioru odpadów.
Kto może skorzystać ze zniżki lub zwolnienia z opłat za śmieci?
Choć opłata obejmuje większość mieszkańców, gminy mają prawo wprowadzać ulgi i zwolnienia. Nie są one jednak jednolite w całej Polsce. Każda rada gminy określa własne zasady.
Najczęściej ze zwolnienia z opłaty za wywóz śmieci lub jej części mogą korzystać:
- osoby o niskich dochodach – zwykle po spełnieniu kryterium dochodowego, często powiązanego z pomocą społeczną,
- seniorzy, np. samotnie mieszkający emeryci i renciści, w niektórych gminach już po 65. roku życia,
- rodziny wielodzietne – szczególnie posiadające Kartę Dużej Rodziny,
- osoby z niepełnosprawnościami lub ich opiekunowie – jeśli spełniają warunki określone w lokalnej uchwale,
- właściciele kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku – w wielu gminach daje to częściową ulgę,
- właściciele nieruchomości niezamieszkanych lub wykorzystywanych sezonowo – pod warunkiem prawidłowego zgłoszenia.
To nie jest zamknięta lista. Każda gmina może przyjąć własne rozwiązania, dlatego szczegóły zawsze trzeba sprawdzić w Urzędzie miasta lub gminy.
Kiedy można być całkowicie zwolnionym z opłaty za śmieci?
Istnieje możliwość całkowitego zwolnienia z opłaty za śmieci, jeśli w lokalu faktycznie nikt nie mieszka i nie powstają odpady. Dotyczy to nie tylko seniorów, którzy wyjechali na dłużej do sanatorium czy placówki opiekuńczej. Może to być również:
- wyjazd za granicę,
- czasowe przeniesienie do innego miasta,
- długotrwała hospitalizacja,
- okresowy brak zamieszkiwania nieruchomości.
Aby skorzystać z takiego zwolnienia, trzeba złożyć w gminie deklarację o braku osób zamieszkujących nieruchomość i wskazać konkretny okres nieobecności oraz przedstawić dowody potwierdzające brak zamieszkania, np. zaświadczenie z placówki, dokumenty podróży, umowę najmu w innym miejscu.
Jeśli właściciel nie zgłosi braku zamieszkania, opłata może być nadal naliczana, nawet gdy lokal stoi pusty.
Opłaty za śmieci 2026 - przykłady z dużych miast - Warszawa, Katowice, Gdynia
Zasady różnią się w zależności od miasta. Poniżej przykłady rozwiązań stosowanych w dużych samorządach.
W Warszawie obowiązuje m.in. ulga dla właścicieli domów jednorodzinnych kompostujących bioodpady. Po zgłoszeniu w deklaracji przysługuje obniżka stawki. Miasto przewiduje także rozwiązania osłonowe dla osób o niskich dochodach w ramach programów pomocowych. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie m.st. Warszawy lub na miejskiej stronie dotyczącej gospodarowania odpadami.
W Katowicach zniżki mogą przysługiwać m.in. rodzinom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (20%) oraz osobom spełniającym określone kryteria dochodowe. Funkcjonuje również ulga za kompostowanie bioodpadów. Warunki i wysokość obniżek określa lokalna uchwała, a aktualne informacje dostępne są w Urzędzie Miasta Katowice.
W Gdyni także możliwe są ulgi dla wybranych grup, w tym właścicieli kompostujących bioodpady. Zasady przyznawania zniżek wymagają złożenia odpowiedniej deklaracji lub wniosku. Szczegóły należy sprawdzić bezpośrednio w Urzędzie Miasta Gdyni.
Jak złożyć wniosek o zwolnienie z opłat za śmieci lub o zniżkę w opłatach?
Ulgi i zwolnienia nie są przyznawane automatycznie. Aby z nich skorzystać, trzeba złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca położenia nieruchomości.
W zależności od regulacji może to być:
- odrębny wniosek o zwolnienie,
- aktualizacja deklaracji śmieciowej,
- korekta liczby osób zamieszkujących nieruchomość.
Wniosek można złożyć:
- osobiście w urzędzie,
- pocztą,
- elektronicznie, np. przez ePUAP.
We wniosku należy podać dane właściciela, adres nieruchomości oraz wskazać podstawę ulgi, np. niski dochód, Kartę Dużej Rodziny, kompostowanie bioodpadów czy czasowy brak zamieszkania.