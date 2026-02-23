Rośnie aktywność Europy Środkowej i Wschodniej

Jak wynika z opublikowanego w poniedziałek badania CBRE „European Investor Intentions Survey 2026”, w 2026 r. nastroje inwestorów w Europie Środkowej i Wschodniej będą się poprawiać, zaś aktywność w regionie, w porównaniu z ogólną średnią europejską, będzie wyższa. 58 proc. inwestorów działających w Europie Środkowo-Wschodniej planuje zwiększyć swoją aktywność zakupową w 2026 r., to wynik o dwa punkty procentowe wyższy od ogólnoeuropejskiego.

Jak zauważyli autorzy badania, w obecnych warunkach rynkowych strategie inwestycyjne są pragmatyczne. 41 proc. inwestorów z Europy Środkowo-Wschodniej decyduje się na strategie „value add” czyli obarczone wyższym ryzykiem, w porównaniu z 37 proc. w całej Europie, podczas gdy na preferencję „core” - z mniejszym ryzykiem, ale i mniejszym oczekiwanym zyskiem wskazało 17 proc. zarówno w regionie, jak i w całej Europie.

Warszawa wskoczyła na podium

„Według naszego badania jeden na pięciu europejskich inwestorów planuje ulokować kapitał w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Londyn pozostaje na szczycie ich listy, ale Warszawa awansowała z piątego na trzecie miejsce, osiągając najwyższą pozycję w historii. Wyprzedziła tym samym tradycyjne centra zachodnioeuropejskie, takie jak Berlin czy Paryż” – wskazał Przemysław Felicki z CBRE. W rankingu najbardziej atrakcyjnych pod względem oczekiwanych zwrotów z inwestycji rynków europejskich, Polska zajęła trzecie miejsce po Hiszpanii i Wielkiej Brytanii.

Poprawa nastrojów inwestorów

Pomimo podwyższonego ryzyka, inwestorzy wskazują na kilka czynników sprzyjających zaufaniu do rynków Europy Środkowo-Wschodniej. Niższe koszty zadłużenia wskazało 59,8 proc. inwestorów z regionu, w porównaniu z 46 proc. w całej Europie. Atrakcyjne ceny wejścia wskazało 43,3 proc., a zmniejszoną liczbę projektów deweloperskich - 40,9 proc.

Na poziomie ogólnoeuropejskim nastroje również uległy poprawie: 89 proc. inwestorów spodziewa się w 2026 r. wzrostu lub utrzymania się aktywności zakupowej, a 83 proc. przewiduje wzrost lub utrzymanie się aktywności sprzedażowej.

Najbardziej atrakcyjny sektory w Europie

Z badania wynika, że najbardziej atrakcyjnym sektorem rynku w całej Europie pozostają nieruchomości mieszkalne. Preferencje inwestorów dotyczące takich obiektów wzrosły z około 23 proc. w 2022 r. do prawie 34 proc. w 2026 r. Logistyka, po osiągnięciu szczytu w 2024 r., spadła w odsetku wskazań do około 25 proc., z koli sektor biurowy odnotował spadek z prawie 39 proc. w 2022 r. do około 13 proc. w 2026 r. Sektor detaliczny i hotelarski ustabilizowały się na poziomie jednocyfrowym. Preferencje inwestorów w Europie Środkowo-Wschodniej są zgodne z tym trendem.

CBRE Group jest globalną firmą doradczą w zakresie nieruchomości komercyjnych i inwestycyjnych. Firma zatrudnia ponad 140 000 pracowników obsługujących klientów w ponad 100 krajach.