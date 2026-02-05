Jak wyjaśniono, współpraca Cushman & Wakefield ze Spółką Centralny Port Komunikacyjny realizującą program inwestycyjny Port Polska obejmowała w pierwszym etapie weryfikację założeń dla komercyjnej części inwestycji - chodzi o dostosowanie koncepcji Airport City i Cargo City do zmieniających się realiów rynku pracy, potrzeb szeroko pojętego biznesu oraz rynku nieruchomości, w tym luki podażowej w sektorze biurowym.

Cushman & Wakefield przekazał, że opracował plan certyfikacji wielokryterialnej, który ma wesprzeć realizację planu zakładającego dążenie do zeroemisyjności budynków po 2030 roku. „Jest to nie tylko wymóg regulacyjny, ale przede wszystkim biznesowy – obiekty niespełniające kryteriów ESG są narażone na tzw. „brown discount” (utratę wartości) i trudności w pozyskiwaniu finansowania” wskazała firma.

Port Polska - samowystarczalny hub gospodarczy

Dodała, że przeprowadzona analiza ma na celu zapewnienie, że powstający port stanie się „samowystarczalnym hubem gospodarczym, odpornym na wyzwania rynkowe dekady 2030+”. „Stworzenie samowystarczalnego ekosystemu gospodarczego wokół lotniska krajowego budowanego w ramach programu Port Polska ma na celu dywersyfikację przychodów z działalności pozalotniczej, co zwiększy bezpieczeństwo biznesowe całego przedsięwzięcia” - podkreśliła.

Airport City

Airport City to wielofunkcyjna przestrzeń integrująca biura, hotele i usługi, mająca przyciągnąć globalne marki z sektora lotniczego i technologicznego. Cushman & Wakefield prognozuje, że lata 2025–2027 przyniosą lukę podażową, zarówno w stolicy jak i miastach regionalnych. „W naszych analizach skupiliśmy się zatem na tym, jak Airport City może stać się komplementarną »trzecią strefą« biznesową przyciągającą głównie podmioty związane z branżą lotniczą, ale w dłuższej perspektywie – również firmy z innych sektorów” - dodano.

Cargo City

Druga strefa, Cargo City, ma pełnić funkcję strategicznego węzła logistycznego, wykorzystującego synergię autostrady A2, infrastruktury kolejowej i lotniska. „To odpowiedź na rosnące potrzeby operatorów logistycznych oraz sektora e-commerce, który według prognoz wygeneruje w Polsce dodatkowe 52 mld zł obrotu w latach 2024-2028. Sektor industrial przechodzi transformację napędzaną m. in. przez nearshoring (przenoszenie produkcji bliżej głównych rynków zbytu – PAP) oraz rosnącą rolę handlu transgranicznego” - podkreśliła firma.

„Cargo City przy nowym lotnisku krajowym ma potencjał stać się kluczowym ogniwem dla obsługi potoków towarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Kluczem do sukcesu jest tu precyzyjne zaplanowanie infrastruktury tak, aby sprostała wymogom automatyzacji i skracania łańcuchów dostaw. Nasza rewizja założeń koncentrowała się na zapewnieniu, by ten hub był gotowy na obsługę wolumenów generowanych przez globalnych graczy e-commerce i logistyki, dla których czas i multimodalność są walutą” - dodano.

Integracja transportu lotniczego, kolejowego i drogoweo

Port Polska to strategiczne inwestycje realizowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny, której celem jest stworzenie nowoczesnego systemu transportowego kraju, integrującego w efektywny sposób transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach programu Port Polska powstanie m.in. nowoczesne centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią, oraz system Kolei Dużych Prędkości.

Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, aby w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany, zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.