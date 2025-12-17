Przetarg dotyczy odcinka Nakło nad Notecią - Bydgoszcz Zachód o długości 19,5 km. To kolejny odcinek trasy S10 w stronę Szczecina, który czeka na oferty od wykonawców. Wcześniej 9 grudnia, GDDKiA ogłosiła przetarg dla S10 Wyrzysk - Nakło nad Notecią.

Zakres inwestycji i przebieg trasy

Jak podaje GDDKiA, przetarg obejmuje niemal 20-kilometrowy odcinek od okolic obwodnicy Nakła nad Notecią do węzła Bydgoszcz Zachód na drodze ekspresowej S5. S10 będzie przebiegać na północ, równolegle do obecnej DK10, która docelowo stanie się drogą wojewódzką.

W ramach planowanej inwestycji na trasie powstaną dwa węzły: Ślesin, Kruszyn (Sicienko), a łącznice węzła Bydgoszcz Zachód zostaną przebudowane. Dodatkowo odcinek uwzględnia parę Miejsc Obsługi Podróżnych w Strzelewie (ze stacją paliw) oraz w sumie 22 obiekty inżynierskie.

Ważne daty

Na złożenie ofert wykonawcy mają czas do 23 stycznia 2026 r. Termin zawarcie umowy ze zwycięzcą przetargu GDDKiA planuje na III kwartał przyszłego roku. Wykonawcy będzie odpowiadał za opracowanie projektu budowlanego i procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ZRID). Prace budowlane planowane są na lata 2028-2031.

S10 ma strategiczne znaczenie dla Europy

Droga ekspresowa S10 będzie częścią Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T), zapewniającej połączenia o strategicznym znaczeniu dla Europy. S10 połączy porty w Szczecinie (od autostrady A6) i Świnoujściu (przez drogę ekspresową S3), przez Bydgoszcz i Toruń, z planowaną Obwodnicą Aglomeracji Warszawskiej (OAW). Łączna długość drogi wyniesie ponad 400 km.

Szybciej i bezpieczniej do Szczecina

Po budowie skróci się czas przejazdu na trasie Szczecin – Bydgoszcz. Poprawi się też połączenie całego regionu z północną Wielkopolską i woj. zachodniopomorskim.

Źródło: GDDKiA