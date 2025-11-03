Droga ekspresowa S1 to inwestycja o strategicznym znaczeniu dla południowej Polski. Łączy A1 w Pyrzowicach z granicą ze Słowacją w Zwardoniu i pozwoli na szybkie i bezpieczne połączenie aglomeracji śląskiej z granicą państwa, a także znacząco odciąży lokalne drogi. Natomiast dalej na południe po stronie słowackiej polska S1 zmienia w autostradę D3 relacji Żylina – Skalite.

Obecnie ciąg DK1 oraz S1 pomiędzy autostradą A1 w Pyrzowicach i granicą ze Słowacją w Zwardoniu liczy 145 km długości i zarządzany jest przez trzech różnych zarządców. GDDKiA odpowiada za około 137 km tej trasy. Pozostałe części trasy są pod zarządem prezydentów miast: Tychy (5 km), Bielsko-Biała (2,4 km). Za odcinek o długości 0,6 km w obrębie węzła Brzęczkowice odpowiada firma Stalexport Autostrada Małopolska S.A.

Zaawansowanie prac na budowie poszczególny odcinków S1

Budowa drogi ekspresowej S1 nabiera tempa. Kolejne odcinki są oddawane do użytku, a pozostałych odcinkach trwają intensywne prace. Zakończenie całej inwestycji, która połączy Mysłowice z granicą państwa w Zwardoniu, planowane jest do połowy 2027 r.

Odcinek Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów

Zaawansowanie prac na odcinku drogi ekspresowej S1 między Dankowicami a węzłem Bielsko-Biała Hałcnów jest na bardzo wysokim poziomie – przekracza już 94 proc. Planowane zakończenie inwestycji jeszcze w tym rok. Według planu kierowcy pojadą tym odcinkiem w grudniu 2025 r.

Na węźle Bielsko-Biała Hałcnów droga ekspresowa S1 łączy się z istniejącą drogą ekspresową S52 w kierunku Cieszyna. W przyszłości w tym miejscu nastąpi również połączenie z planowanym dalszym ciągiem S52 w stronę Krakowa, znanym jako Beskidzka Droga Integracyjna. Dzięki temu węzeł stanie się jednym z najważniejszych punktów komunikacyjnych w regionie.

Odcinek Oświęcim – Dankowice

Odcinek Oświęcim – Dankowice jest już gotowy, ale ruch odbywa się z pewnymi ograniczeniami. Od 25 sierpnia 2025 r. do ruch udostępniony jest fragment trasy między węzłami Oświęcim i Brzeszcze. Ze względu na trwające prace na sąsiednich odcinkach obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu z ograniczeniem tonażowym do 3,5 t.

Udostępnienie dalszego fragmentu, od Brzeszcz do Dankowic, nastąpi po otwarciu odcinka Dankowice – Bielsko-Biała Hałcnów.

Odcinek Bieruń – Oświęcim

Zaawansowanie robót na odcinku Bieruń – Oświęcim, gdzie powstaje również obwodnica Bierunia, jest na poziomie 64 proc. Ten fragment trasy GDDKiA planuje udostępnić jeszcze w tym roku, na zasadzie przejezdności.

Połączenie z drogą krajową nr 44 pozwoli na zniesienie ograniczenia tonażowego na S1. Zakończenie wszystkich prac na tym odcinku przewidziano na III kwartał 2026 r.

Odcinek Kosztowy II – Bieruń

Na początku tego roku ruszyła budowa odcinka Kosztowy II – Bieruń. Obecnie zaawansowane prac na tym odcinku osiągnęło poziom 26 proc. GDDKiA planuje zakończenie inwestycji na II kwartał 2027 r.

Przybędza – Milówka i Oświęcim – Brzeszcze

23 października br. do ruchu został oddany do użytku odcinek Przybędza – Milówka, będący obejściem Węgierskiej Górki, który jest najbardziej spektakularnym odcinkiem na całej trasie S1. Na odcinku, który ma zaledwie 8,5 km długości powstały dwa tunele, pięć estakad i trzy mosty.

Wcześniej, 25 sierpnia, do ruchu dopuszczony został odcinek Oświęcim – Brzeszcze, który obejmuje m.in. estakadę nad Wisłą i stawem Tesznowiec, gdzie obecnie obowiązuje tam tymczasowa organizacja ruchu.