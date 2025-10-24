To jeszcze nie koniec prac i zatorów na trasie S7 na północ od Warszawy, jednak pierwszy krok do zakończenia prac został zrobiony. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzyła pierwszy z trzech realizowanych fragmentów trasy S7 na odcinku Płońsk - Czosnów. Chodzi o 9,7-kilometrowy odcinek Modlin - Czosnów.

Reklama

Od teraz dotychczasowa dwujezdniowa i dwupasmowa droga staje się trzypasmówką. Na trasie znajdują się dwa węzły drogowe: Modlin i Nowy Dwór Mazowiecki.

Na moście w Zakroczymiu, który przerzuca trasa przez Wisłę, dodano chodnik (w kierunku Warszawy) i ścieżkę rowerową (w kierunku Gdańska). Ponadto w ramach inwestycji powstały drogi równoległe do obsługi przyległego terenu, wiadukty, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Odcinek Modlin - Czosnów zrealizowała firma Budimex za blisko 600 mln zł.

Obecnie kierowcy mają już do dyspozycji łącznie 285 km drogi ekspresowej S7 na trasie z Gdańska do Warszawą. Jednak do pełnego szczęścia jeszcze trochę brakuje.

/> />

Odcinek S7 Płońsk - Czosnów

Na odcinku Płońsk - Czosnów 35 km istniejącej drogi krajowej nr 7 zostanie rozbudowane do parametrów trasy ekspresowej. Inwestycja podzielona jest na trzy kontrakty, z których pierwszy, odcinek od Czosnowa do Modlina, właśnie został zakończony. Na dwóch pozostałych fragmentach trasy (Płońsk Południe - Załuski i Załuski - Modlin) prace nadal trwają i realizowane są przy zapewnieniu ciągłej przejezdności pojazdów dwoma pasami ruchu w każdym kierunku.

Roboty na odcinku Płońsk Południe – Załuski zaawansowane za w 82 proc. Nieco bliżej końca są prace na odcinku Załuski – Modlin, gdzie trasa jest gotowa w 93 proc.

W przypadku odcinka Płońsk Południe - Załuski termin zakończenia prac mija w marcu 2026 r., natomiast prace na odcinku Załuski – Modlin miały zakończyć się w sierpień 2025 r. W procedowaniu są jednak roszczenia wykonawców tych dwóch odcinków, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. Niezależnie od toczących się procedur kontraktowych, GDDKiA mobilizuje wykonawców, by udostępnić trasę główną jeszcze w tym roku.

Odcinek S7 Czosnów - Warszawa

Zakończenie prac na odcinku S7 Czosnów – Warszawa jest jeszcze bardziej odległe. Obecnie Wojewoda Mazowiecki prowadzi postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla 9-kilometrowego fragmentu pomiędzy Czosnowem a Kiełpinem. Prace będą mogły ruszyć pełna parą dopiero po uzyskaniu decyzji ZRID. Zakończenie robót, zgodnie z zawartą umową, przewidywane jest w maju 2027 r. Jednak i w tym przypadku wykonawcy domagają się wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych.

Dla ostatniego odcinka, od Kiełpina do Warszawy, o długości 12,9 km, inwestycja jest na etapie przygotowania dokumentacji projektowej na potrzeby uzyskania decyzji ZRID. Odbiór dokumentacji planowany jest w II kw. 2026 r.