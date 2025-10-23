Planowany odcinek S74 połączy wybudowane już pod tę inwestycję węzły Kielce Zachód oraz Kielce Bocianek. Węzeł Kielce Zachód znajduje się na połączeniu z drogą ekspresową S7, która pełni funkcję obwodnicy miasta. Kielce Bocianek znajduje się na istniejącym odcinku S74 Kielce - Cedzyna.

Reklama

Ten 5-kilometrowy odciek ma ogromne znaczenie dla mieszkańców stolicy woj. świętokrzyskiego, ale nie tylko. Nowa trasa ułatwi wjazd do Kielc z łączącej Warszawę i Kraków drogi ekspresowej S7 i zepnie w całość dwa odcinki S74 – budowany obecnie Mniów - Kielce Zachód z już funkcjonującym fragmentem od Kielc do Cedzyny.

Po zakończeniu inwestycji mieszkańcy Kielc będą mieli na terenie miasta nowe, bezpieczne chodniki i ścieżki rowerowe. Obecnie GDDKiA oczekuje na wydania przez Wojewodę Świętokrzyskiego decyzji ZRID, która ostatecznie zatwierdzi projekt.

Dziesięciokrotnie krótszy czas przejazd przez Kielce

Po zakończeniu inwestycji, przejazd 5-kilometrowego odcinak przez miasto drogą ekspresową pomiędzy węzłem Kielce Zachód a węzłem Bocianek zajmie zaledwie kilka minut. Obecnie, z uwagi ma korki na jednojezdniowym, miejskim odcinku drogi i znajdujące się na trasie skrzyżowania z sygnalizacją świetlną, pokonanie tego odcinka zajmuje nawet pół godziny. To oznacz, że przejazd przez miasto skróci się nawet dziesięciokrotne.

/> />

Co powstanie na trasie w Kielcach

W ramach inwestycji powstaną dwa węzły drogowe (Kielce Herby i Kielce Skrzetle) oraz dwa tunele. Dłuższy tunel będzie miał około pół kilometra długości. Planowany jest na odcinku sąsiadującym z zabudową osiedlową między ulicami Klonową i Warszawską. Krótszy tunel, nad którym powstanie też rondo, zostanie zbudowany pod ulicą Olszewskiego.

Ponadto w planach inwestycji jest budowa innych obiektów inżynierskich m.in. wiaduktu nad S74 w ciągu ulicy Transportowców, oraz wiaduktu w ciągu DK73 dla upłynnienia ruchu w obrębie węzła Kielce Bocianek.

Wzdłuż nowego odcinka S74 planowane są ciągi rowerowe o łącznej długości ok. 10 km i chodniki o długości ok. 13 km. Nowoczesne rozwiązania zastosowane na trasie, tj. węzły, wiadukty, ronda i tunele, zapewnią większe bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi i płynność ruchu przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich dotychczasowych połączeń komunikacyjnych.

Trasa usprawni komunikację na kierunku wschód - zachód poprzez przeprowadzenie ruchu tranzytowanego w wykopie i w tunelach. Ruch lokalny pozostanie na obecnym poziomie.

Korzyści płynące z inwestycji

nawet 10-krotnie skrócony zostanie czas przejazdu między wschodnimi a zachodnimi dzielnicami miasta,

mieszkańcy Kielc zyskają ulice, chodniki i ścieżki rowerowe z nową nawierzchnią,

polepszy się klimat akustyczny poprzez zapewnienie płynności ruchu i budowę ekranów,

płynność ruchu wpłynie na zmniejszenie emisji spalin,

znikną korki i wąskie gardła na ulicach Jesionowej i Łódzkiej,

zapewniony zostanie łatwy i szybki dostęp m.in. do rozbudowujących się Targów Kielce, terenów inwestycyjnych przy ulicy Olszewskiego, a także obiektów handlowo-usługowych przy Al. Solidarności, przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich połączeń z obszarami zabudowy mieszkaniowej,

zabezpieczony zostanie ruch pieszy i rowerowy na całej długości odcinka, również tam, gdzie obecnie nie ma żadnych chodników,

będą specjalne rozwiązania dla osób z niepełnosprawnościami,

dzięki bezkolizyjnym rozwiązaniom poprawi się bezpieczeństwo ruchu,

w obszarze inwestycji powstaną nowe sieci gazowe, elektryczne, teletechniczne i ciepłownicze,

nasadzenie nowej roślinności przystosowanej do warunków miejskich.

GDDKiA zastrzega, że przedstawione wizualizacje należy traktować jako poglądowe do czasu wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), która ostatecznie zatwierdzi projekt.