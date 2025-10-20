Droga ekspresowa S3 to jedna z ważniejszych inwestycji nie tylko dla Zachodniego Pomorza i dla całej zachodniej Polski. Cała droga ekspresowa S3 będzie mieć łącznie ok. 470 km i połączy wybrzeże woj. zachodniopomorskim z granicą Czech. Nowa S3 zapewnia szybkie i bezpieczne połączenie Świnoujścia ze Szczecinem, Gorzowem Wielkopolskim czy Zieloną Górą, a także umożliwia szybki dojazd do autostrady A2 i A4.

Oficjalne oddanie do użytku odcinka między węzłami Świnoujście Łunowo – Międzyzdroje oznacza, że na całej trasie od granicy z Czechami do Międzyzdrojów kierowcy mają do dyspozycji dwujezdniowa trasą, która zapewni wygodny i bezpieczny przejazd.

Odcinek Świnoujście – Troszyn o długości 33 km został podzielony na dwa odcinki realizacyjne: Świnoujście – Troszyn i Dargobądz – Troszyn.

Odcinek S3 Dargobądz – Troszyn

Odcinek Dargobądz – Troszyn ma 16 km długości. W ramach tej inwestycji powstały trzy węzły drogowe: Dargobądz, Wolin Zachód i Wolin Wschód. Wybudowano również siedem wiaduktów, dwa mosty oraz estakadę. Ponadto na trasie znajdują się przejścia i przepusty dla zwierząt, w tym dwa przejścia górne o szerokości 50 metrów.

Najbardziej spektakularnym obiektem inżynieryjnym na tym odcinku drogi jest nowy most w Wolinie o łącznej długości 1100 m, w tym łuk stalowy o długości 165 m. Odcinek Dargobądz – Troszyn został oddany do użytku na początku października.

Odcinek S3 Świnoujście - Dargobądz

Fragment trasy S3 Świnoujście - Dargobądz to 17 kilometrowy odcinek, który rozpoczyna się od połączenia z tunelem w Świnoujściu w pobliżu terminala promów morskich, a kończy się na zachód od węzła Dargobądz. W projekcie inwestycji znalazły się cztery węzły: Świnoujście, Świnoujście LNG, Świnoujście Łunowo i Międzyzdroje. Ponadto na trasie przewidzianych jest też dziesięć wiaduktów i dwie estakady oraz kładka dla pieszych.

S3 - korytarz transportowy północ-południe

Droga ekspresowa S3 to element Transeuropejskiego Korytarza Transportowego Bałtyk - Adriatyk oraz fragment europejskiej trasy E65 łączącej szwedzkie Malmö z greckim miastem Chania na Krecie, której łączna długości wynosi ok. 3950 km.

S3 ma kluczowe znaczenia dla rozwoju zespołu portów morskich Szczecin-Świnoujście, zarówno w kontekście przyszłych inwestycji, takich jak planowany terminal kontenerowy, ale również funkcjonowania obecnej infrastruktury. S3 w Polsce ma długość 470 km.

Warto wspomnieć również, że strona czeska prowadzi już budowę 21-kilometrowego odcinka autostrady D11 do Trutnova. W przyszłym roku będzie można już w pełni skorzystać z ostatniego polskiego fragmentu S3, od Lubawki do granicy, który zyska połączenie z początkowym, 3,5-kilometrowym, odcinkiem czeskiej D11. W ciągu kilku najbliższych lat, po wydłużeniu D11 do Jaroměřa, S3 zyska bezpośrednie połączenie z siecią dróg szybkiego ruchu na południu Europy.