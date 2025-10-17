Choć to tylko 26 km trasy, to droga krajowa, która będzie prowadziła do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” ma strategiczne znacznie dla całego kraju. Jest to też ważna trasa z punktu widzenia mieszkańców przyległych do niej terenów, ponieważ poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo, co ma szczególne znaczenie w sezonie turystycznym.

Inwestycja została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”.

Umowa z wykonawcami dwóch odcinków została podpisana w II i III kwartale tego roku. Trasa powstaje w formule Projektuj i buduj.

26 km drogi do elektrowni

Droga do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” będzie miała łącznie długość 26 km. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy z nich o długości około 11 km, za który odpowiada konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź, będzie przebiegał od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł. . Zakończenie prac planowane jest w II kw. 2028

Pozostałe 15 km trasy zaczyna się od DW213 do węzła Łęczyce na S6. Ten fragment trasy wybuduje konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, za prawie 200 mln zł.

Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej drogi ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Na tym odcinku zakończenie robót planowane jest w IV kw. 2028 r.

Oba docinki drogi o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowane są po nowym śladzie.

Odcinek Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 - kalendarium

23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański)

28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU)

31 grudnia 2024 r. – uzyskanie DŚU

8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj

28 marca 2025 r. – wybór najkorzystniejszej oferty

17 kwietnia 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź) i rozpoczęcie prac projektowych

I kwartał 2026 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID

II kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID

II kwartał 2027 r. – planowane zakończenie robót dla tzw. „ostatniej mili”, czyli 5-kilometrowej drogi technicznej od elektrowni

II kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót

Odcinek droga wojewódzka nr 213 – droga ekspresowa S6 (węzeł Łęczyce) - kalendarium