Choć to tylko 26 km trasy, to droga krajowa, która będzie prowadziła do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” ma strategiczne znacznie dla całego kraju. Jest to też ważna trasa z punktu widzenia mieszkańców przyległych do niej terenów, ponieważ poprawi bezpieczeństwo i komfort podróżnych. Nowa trasa zwiększy przepustowość układu komunikacyjnego, odciąży sieć dróg lokalnych, a dodatkowo skróci czas przejazdu między Trójmiastem i nadmorskimi miejscowościami w gminie Choczewo, co ma szczególne znaczenie w sezonie turystycznym.
Inwestycja została ujęta w uchwale Rady Ministrów w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą „Program wspierania inwestycji infrastrukturalnych w związku z realizacją kluczowych inwestycji w zakresie strategicznej infrastruktury energetycznej, w tym elektrowni jądrowej, w województwie pomorskim”.
Umowa z wykonawcami dwóch odcinków została podpisana w II i III kwartale tego roku. Trasa powstaje w formule Projektuj i buduj.
26 km drogi do elektrowni
Droga do elektrowni jądrowej „Lubiatowo-Kopalino” będzie miała łącznie długość 26 km. Inwestycja została podzielona na dwa odcinki realizacyjne. Pierwszy z nich o długości około 11 km, za który odpowiada konsorcjum firm Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź, będzie przebiegał od Lubiatowa do drogi wojewódzkiej nr 213. Wartość umowy wynosi ponad 177 mln zł. . Zakończenie prac planowane jest w II kw. 2028
Pozostałe 15 km trasy zaczyna się od DW213 do węzła Łęczyce na S6. Ten fragment trasy wybuduje konsorcjum firm Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, za prawie 200 mln zł.
Dodatkowo, w ramach obecnie powstającej drogi ekspresowej S6 Leśnice - Bożepole Wielkie, wykonany zostanie łącznik między drogą powiatową w Łęczycach a drogą ekspresową S6, który skomunikuje nową drogę krajową z węzłem Łęczyce. Na tym odcinku zakończenie robót planowane jest w IV kw. 2028 r.
Oba docinki drogi o przekroju 1x2 w klasie GP (główna ruchu przyspieszonego) projektowane są po nowym śladzie.
Odcinek Lubiatowo – droga wojewódzka nr 213 - kalendarium
- 23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański)
- 28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU)
- 31 grudnia 2024 r. – uzyskanie DŚU
- 8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj
- 28 marca 2025 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
- 17 kwietnia 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Polimex Infrastruktura, Polimex Mostostal i Mosty Łódź) i rozpoczęcie prac projektowych
- I kwartał 2026 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
- II kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID
- II kwartał 2027 r. – planowane zakończenie robót dla tzw. „ostatniej mili”, czyli 5-kilometrowej drogi technicznej od elektrowni
- II kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót
Odcinek droga wojewódzka nr 213 – droga ekspresowa S6 (węzeł Łęczyce) - kalendarium
- 23 sierpnia 2022 r. – podpisanie umowy na opracowanie Koncepcji programowej (Transprojekt Gdański)
- 28 czerwca 2024 r. – złożenie wniosku o wydanie DŚU
- 31 stycznia 2025 r. – uzyskanie DŚU
- 8 sierpnia 2024 r. – ogłoszenie przetargu na realizację w systemie Projektuj i buduj
- 29 kwietnia 2025 r. – wybór najkorzystniejszej oferty
- 4 lipca 2025 r. – podpisanie umowy z wykonawcą (konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones) i rozpoczęcie prac projektowych
- II kwartał 2026 r. – planowane złożenie wniosku o wydanie decyzji ZRID
- III kwartał 2026 r. – planowane uzyskanie decyzji ZRID
- IV kwartał 2028 r. – planowane zakończenie robót