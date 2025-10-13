Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że wykonawca odcinka drogi ekspresowej S17 między Krasnymstawem a Izbicą złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID).

Budową 19-kilometrowego odcinka realizuje firma Budimex. Umowę o wartości 961,5 mln zł na zaprojektowanie i budowę GDDKiA podpisała w październiku ubiegłego roku.

Przebieg S17 między Krasnymstawem a Izbicą

Nowa trasa S17 będzie przebiegała przez gminy Krasnystaw, Izbica oraz Stary Zamość. Inwestycja rozpoczyna się w Zakręciu przed Krasnymstawem. W początkowym przebiegu trasa będzie biegła w śladzie obecnej drogi krajowej DK17. Następnie trasa przekroczy rzekę Żółkiewkę i od zachodniej strony ominie Latyczów, Dworzyska, Tarnogórę i Izbicę.

W dalszym przebiegu trasa przekroczy rzekę Wieprz, linię kolejową nr 69 relacji Rejowiec - Hrebenne i zakończy się na przecięciu z obecną DK17 w okolicach Krasnego.

To powstanie na odcinku Krasnystaw - Izbica

W ramach inwestycji powstanie aż 16 obiektów inżynierskich, w tym trzy węzły drogowe (Krasnystaw Północ, Krasnystaw Południe oraz Izbica).W planach inwestycje jest też budowa pary Miejsc Obsługi Podróżnych Ostrzyca, czyli popularnych MOP-ów. W okolicach Krasnegostawu planowane jest powstanie obwodu utrzymania drogi ekspresowej

Na trasie powstaną dwie przeprawy przez rzeki Żółkiewka i Wieprz, oraz liczna estakady. W ramach inwestycji wybudowane i przebudowane będą drogi niższej kategorii do obsługi ruchu lokalnego o łącznej długości ok. 30 km.

Budowa S17 przyspiesza – aktualny stan

Jak podaje GDDKiA budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków, o łącznej długości 115 km. Ich szacunkowa wartość to 4,5 mld zł, a zaawansowanie na każdym z nich jest na różnym etapie.

Na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne trwają prace w terenie. Łącznej długości tych dwóch odcinków to prawie 30 km

Dla odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski (18,5 km) GDDKiA spodziewa się uzyskać decyzję ZRID jeszcze w tym roku.

Dla odcinków Piaski Wschód - Łopiennik oraz Izbica – Zamość Sitaniec zostały złożone wnioski do Wojewody Lubelskiego o wydanie decyzji ZRID

Dla dwóch brakujących fragmentów S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód w tym roku zostaną ogłoszone przetargi na wyłonienie wykonawców. Te dwa odcinki mają w sumie ponad 20 km.

Ostatnią częścią S17 będzie ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą, który jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej.