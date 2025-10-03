Po zakończeniu budowy wszystkich odcinków, droga ekspresowa S74 będzie najkrótszym połączeniem Podkarpacia z centrum kraju. Jej bieg zaczyna się od skrzyżowania z S12 w Kozeninie pomiędzy Sulejowem i Opocznem, gdzie będzie miała połączenie z autostradą A1 i drogą ekspresową S8. Trasa połączy trzy województwa. Odcinek na terenie woj. łódzkiego jest w przygotowaniu, natomiast dalsza część trasy na terenie woj. świętokrzyskiego do Opatowa już w realizacji. Teraz przyszedł czas na realizację odcinka od Opatowa do drogi ekspresowej S19.

Odcinek Opatów – Nisko połączy dwa województwa

Cały odcinek Opatów – Nisko będzie miał ok. 73 km długości i przebiegał będzie przez teren województwa świętokrzyskiego i podkarpackiego. W woj. świętokrzyskim trasa będzie miała niemal 29 km i będzie przebiegała przez cztery gminy: Miasto i Gmina Opatów, Gmina Lipnik, Gmina Obrazów, Gmina Samborzec.

Podkarpacki odcinek S74 ma ponad 44 km i będzie biegał przez siedem gmin: Miasto Tarnobrzeg, Gmina Gorzyce, Miasto Stalowa Wola, Gmina Zaleszany, Gmina Radomyśl nad Sanem, Gmina Pysznica, Gmina i Miasto Nisko.

Na całym odcinku Opatów – Nisko trasa będzie miała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu w każdą stronę.

Odcinek Opatów – Nisko, przebieg trasy

Jako wariant preferowany wskazany został wariant społeczny (W5). Jak podaje GDDKiA, wariant piąty rozpoczyna się w rejonie miejscowości Okalina jako kontynuacja obwodnicy Opatowa. Trasa biegnie na południowy - zachód od DK9, przecina ją w Lipniku (węzeł Lipnik), a następnie prowadzi przez gminy Obrazów i Samborzec, gdzie w Szewcach zaplanowano węzeł Samborzec.

Dalej droga przekracza rzekę Koprzywianka, przecina rzekę Wisła na południe od Ostrołęki, wchodząc na teren woj. podkarpackiego między miejscowościami Sielec a Zakrzów. Następnie trasa przebiega obok Tarnobrzeskiej SSE (węzeł Tarnobrzeg), dalej przez gminę Gorzyce (węzeł Gorzyce), Zaleszany (węzeł Zaleszany), omija Turbię i biegnie wzdłuż lotniska (węzeł przy drodze powiatowej 1013R relacji Zbydniów - Turbia).

W dalszym przebiegu trasa przecina rzekę San, wchodząc kolejno na teren gminy Radomyśl nad Sanem i Pysznica (węzeł na DW855). Dalej droga biegnie między Brandwicą a Jastkowicami, przecina rzekę Bukowa i w rejonie Stalowej Woli dochodzi do węzła przy drodze powiatowej DP1024R. W dalszym przebiegu droga prowadzi przez tereny niezabudowane wzdłuż Sanu, przez Kłyżów (węzeł Kłyżów), przecina DK19 i kończy się na węźle Zapacz, łącząc się z istniejącą drogą ekspresową S19.

Co określa decyzja DŚU?

Decyzja środowiskowa dla S74, która przebiega przez teren dwóch województw, została wydana przez RDOŚ w Rzeszowie, w uzgodnieniu z RDOŚ w Kielcach.

Decyzja, na potrzeby której m.in. opracowywany jest raport o oddziaływaniu inwestycji na środowisko, zdrowie i życie ludzi, roślinności, zwierząt czy krajobrazu, zatwierdza przebieg planowanej drogi, a także rozwiązania ograniczające jej negatywny wpływ na środowisko. Określa m.in. lokalizację i parametry zabezpieczeń akustycznych, przejść dla zwierząt, urządzeń ochrony wód, nasadzeń zieleni, jak również zakres nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego. Bez tej decyzji nie możemy przejść do kolejnych etapów realizacji drogi.

Dzięki uzyskaniu DŚU możliwe jest rozpoczęcie kolejnego etapu przygotowania tej inwestycji, czyli opracowania elementów Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym.