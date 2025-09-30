Wykonawca ponad 16-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Łopiennikiem złożył do Wojewody Lubelskiego wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – podała GDDKiA. Inwestor planuje uzyskać decyzję w przyszłym roku. Prace w terenie rozpoczną się zaraz po uzyskaniu decyzji ZRID.

Za przygotowanie projektu budowlanego oraz realizację prac w terenie odpowiada konsorcjum Aldesa Construcciones Polska (lider) oraz Aldesa Construcciones. Wartość umowy opiewa na niespełna 810 mln zł.

Co powstanie na odcinku S17 Piaski i Łopiennik

Na odcinku drogi ekspresowej S17 między Piaskami a Łopiennikiem powstanie dwujezdniowa trasa, która będzie przebiegać przez teren powiatów świdnickiego i krasnostawskiego oraz gmin Piaski, Fajsławice i Łopiennik Górny.

Trasa poprowadzona zostanie nowym śladem, wzdłuż obecnej drogi krajowej DK17. Jej początek to węzeł Piaski Wschód, który zostanie przebudowany. W tym miejscu trasa będzie się krzyżować z S12 Piaski – Dorohusk. Na trasie powstaną trzy kolejne węzły drogowe: Piaski Południe, Fajsławice oraz Łopiennik.

Ponadto w ramach inwestycji wybudowane będą drogi do obsługi ruchu lokalnego, obiekty inżynieryjne, odwodnienie i oświetlenie drogi w obrębie węzłów.

Stan realizacji S17 do granicy z Ukrainą

Budowa drogi ekspresowej między węzłem Piaski Wschód a granicą z Ukrainą w Hrebennem jest podzielona na dziewięć odcinków. Szacunkowa wartość trasy o łącznej długości 115 km to 4,5 mld zł.

Na odcinkach Zamość Wschód – Zamość Południe oraz Tomaszów Lubelski Południe – Hrebenne o łącznej długości prawie 30 km ruszyły już pierwsze prace. Dla 18,5 kilometrowego odcinka Zamość Południe – Tomaszów Lubelski GDDKiA spodziewa się uzyskać decyzji ZRID jeszcze w tym roku.

W przypadki odcinków Piaski Wschód - Łopiennik oraz Izbica – Zamość Sitaniec wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały już złożone do Wojewody Lubelskiego, a w najbliższym czasie taki sam wniosek będzie złożony dla odcinka Krasnystaw – Izbica.

W tym roku będą ogłoszone przetargi na dwa brakujące fragmenty S17: Łopiennik – Krasnystaw oraz Zamość Sitaniec – Zamość Wschód, które domkną realizację tej trasy od Warszawy do granicy z Ukrainą.

Ostatni fragment S17 stanowi ok. 2-kilometrowy odcinek trasy w okolicy Hrebennego prowadzący do planowanego terminala na granicy z Ukrainą, który jest na etapie opracowania dokumentacji projektowej.