Budowa ponad 10-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej S19 od węzła Rzeszów Południe do węzła Babica trwa od kwietniu 2022 r. Koszy budowy tego fragmentu S19 do ponad 2,2 mld zł, a to z powodu wielu obiektów inżynieryjnych jak powstają na trasie.

Tu powstaje sześć estakad, dwa wiadukty, bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową w ciągu istniejącej DK19, trzy przejścia dla zwierząt, jeden przejazd pod S19, dwa Miejsca Obsługi Podróżnych (MOP Lutoryż), dwa lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – jedno na MOP Lutoryż (kierunek Rzeszów), drugie przy Centrum Zarządzania Tunelem, oraz ponad 2-kilometrowy tunel.

Tunel na odcinku Rzeszów Południe - Babica

Tunel w Babicy będzie miał długość 2255 metrów i będzie składał się z dwóch naw połączonych 15 przejściami poprzecznymi oraz dodatkowym przejazdem awaryjnym. Każda nawa będzie wyposażona w dwa pasy ruchu oraz pas awaryjny. Do budowy tunelu wykonawca wykorzystuje specjalne elementy pierścieni, które powstawały od 2023 roku w hali produkcyjnej zlokalizowanej w Lutoryżu. Produkcja betonowych elementów właśnie się zakończyła. Łącznie wyprodukowano 22 700 segmentów.

Produkcja elementów pierścieni

Jak poinformował rzeszowski oddział GDDKiA, w zakładzie w Lutoryżu dziennie powstawało 5 pełnych pierścieni, czyli 50 segmentów. Jeden pełny pierścień waży 132 tony, a pojedynczy segment waży do 14 ton. Do produkcji jednego pierścienia potrzeba 53 m³ betonu. Dzięki zastosowaniu komory naparzania, w której elementy przebywały przez 6-8 godzin, cykl produkcyjny jednego prefabrykatu trwał 8-9 godzin.

Źródło: GDDKiA