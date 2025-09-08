Na drodze ekspresowej S19, która jest częścią międzynarodowego szlaku Via Carpatia, powstanie nowy, wcześniej nieplanowany węzeł. Potrzebę budowy węzła Dobrzyniewo Północ mieszkańcy i podmioty gospodarcze z terenów gminy Dobrzyniewo Duże zgłosili w trakcie realizacji odcinka S19 Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód. Węzeł Dobrzyniewo Północ powstanie jako odrębne zadanie. Zainteresowanie realizacją inwestycji jest dwóch wykonawców.

Dwóch chętnych do realizacji inwestycji

Tańsza ofertę zgłosiła firma PORR, która wyceniła zadanie na 20,9 mln zł. Drugim wykonawcą, który zgłosił się do przetargu jest firma UNIBEP, jednak jej oferta jest o 5 mln wyższa. UNIBEP zaproponował kwotę 25,9 mln zł. Teraz inwestor przystąpi do analizy i oceny obu ofert.

Ważne terminy

GDDKiA planuje podpisać umowę ze zwycięzcą przetargu jeszcze w tym roku. Zadaniem wybranej firmy będzie przygotowanie kompletnej dokumentacji do uzyskania decyzji środowiskowej, później także do pozwolenia na budowę (decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – ZRID) i na koniec – budowa węzła. GDDKiA zakłada, że decyzję ZRID będzie wydana pod koniec 2027 r., a roboty budowlane zostaną wykonane w 2028 r.

Gdzie powstanie nowy węzeł?

Nowy planowany węzeł powstanie w okolicy miejscowości Krynice. Na potrzeby nowego zjazdu z S19 wykorzystany zostanie wiadukt drogowy, zrealizowany w ramach budowy odcinka Krynice – Dobrzyniewo – Białystok Zachód.

Wzdłuż tego wiaduktu przebiega droga powiatowa pomiędzy miejscowością Krynice a istniejąca DK65. W ramach zadania dobudowane zostaną łącznice wjazdowe i zjazdowe oraz dwa ronda na wschód i na zachód od budowanej S19.

Via Carpatia - szlak, który łączy Europę

Droga ekspresowa S19 to część międzynarodowego szlaku Via Carpatia, który integruje systemy transportowe wielu krajów - Litwy, Polski, Ukrainy, Białorusi, Słowacji, Węgier, Rumunii, Bułgarii, Grecji, Chorwacji i Turcji.

Trasa połączy polskie i litewskie porty nadbałtyckie z portami Morza Czarnego, Egejskiego i Adriatyku oraz leżącymi wewnątrz tego obszaru centrami dystrybucyjno-logistycznymi.