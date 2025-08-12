Via Carpatia to kluczowy szlak transportowy, który połączy północ z południem Europy. Polski odcinek szlaku Via Carpatia będzie miała około 700 km długości. W skład szlaku drogowego Via Carpatia wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, które położone są na terenie pięciu województw - podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jednym z fragmentów szlaku Via Carpatia w woj. podkarpackim jest ponad 10-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S19 między węzłami Miejsce Piastowe i Dukla. Zobacz jak obecnie wygląda plac budowy.

Wykonawcą inwestycji w formule projektuj i buduj jest firma Strabag. Wartość umowy to ponad 478,9 mln zł.

Zakres prac na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla

Nowy odcinek drogi ekspresowej S19 na odcinku Miejsce Piastowe - Dukla powstanie droga przekroju dwujezdniowym po dwa pasy ruchu w obu kierunkach.

Na odcinku o długości 10,1 km powstanie węzeł drogowy zlokalizowany w rejonie miejscowości Dukla, łączący drogę ekspresową S19 z obecną drogą krajową nr 19 oraz drogą powiatową relacji Zręcin – Wietrzno – Zboiska oraz umożliwi późniejsze włączenie do niego drogi wojewódzkiej nr 993 relacji Gorlice – Nowy Żmigród – Dukla. Ponatto inwestycja przewiduje powstanie 20 obiektów inżynierskich w ciągu głównym drogi ekspresowej, w tym trzy estakady, pięć wiaduktów, dziewięć mostów, jedno przejście dolne dla średnich zwierząt i dwa przepusty, przejście górne dla dużych zwierząt nad drogą ekspresową, a także pięć konstrukcji oporowych.

Na wysokości miejscowości Równe wybudowane zostaną dwa Miejsca Obsługi Podróżnych.