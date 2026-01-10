Rekordowe tempo produkcji Lockheed Martin

Amerykański gigant obronny Lockheed Martin ogłosił, że w 2025 roku dostarczył aż 191 myśliwców F-35, bijąc wcześniejszy rekord z 2021 roku (142 maszyny). Wzrost ten robi wrażenie, zwłaszcza że w 2024 roku udało się przekazać „tylko” 110 sztuk, a w 2023 zaledwie 98, głównie z powodu opóźnień związanych z programem TR-3. Warto jednak zaznaczyć, że część tegorocznych dostaw mogła dotyczyć maszyn wyprodukowanych już wcześniej, ale opóźnionych przez wspomniane problemy techniczne.

F-35 umacnia swoją pozycję na świecie, mimo że niektóre kraje, jak Kanada czy Szwajcaria, rozważały zmniejszenie zamówień. Dziś jednak ponad 1300 tych maszyn znajduje się w eksploatacji w 12 krajach, a kolejne kontrakty już są realizowane.

Polska buduje powietrzną siłę – ósmy F-35 już w bazie

Ósmy z zamówionych przez Polskę myśliwców F-35A właśnie wylądował w amerykańskiej bazie Ebbing, gdzie szkolą się polscy piloci i personel techniczny. Maszyna oznaczona jako AZ-08 (nr 3508) trafiła tam szybciej, niż pierwotnie zakładano – jeszcze w styczniu, choć dostawę planowano na luty.

Pierwsze osiem polskich F-35, nazwanych „Husarzami”, pozostanie w USA do 2027 roku i będzie wykorzystywane wyłącznie do szkolenia. Do Polski trafią dopiero maszyny od numeru 3509 – a pierwsza z nich już w maju 2026 roku. Łącznie Polska zakupiła 32 takie samoloty, które trafią do baz w Łasku i Świdwinie.

Rakiety dla Husarzy – polskie F-35 z najnowocześniejszym uzbrojeniem

Przypominamy też, że jesienią 2025 r. Polska podpisała kontrakt o wartości 500 mln dolarów na dostawę 200 pocisków AIM-120D AMRAAM, które będą głównym uzbrojeniem „Husarzy”. Są to najnowocześniejsze rakiety powietrze–powietrze, o zwiększonym zasięgu i ulepszonych systemach naprowadzania. Ich dostawy planowane są na lata 2030–2031, kiedy Polska będzie już dysponować pełną flotą F-35. MON twierdził, że łącznie w 2026 roku do Polski trafi aż 11 F-35, a w 2027 aż 16 maszyn – to będzie przełomowy rok dla polskich sił powietrznych.

Nowoczesne bazy, nowi piloci, nowe możliwości

Polskie F-35 będą stacjonować w nowo wybudowanej, specjalistycznej infrastrukturze w 32. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Łasku oraz w zmodernizowanej bazie w Świdwinie. Budowa pełnej gotowości operacyjnej planowana jest do 2029 roku, a Polska już dziś nazywana jest przez przedstawicieli rządu „najsilniejszym sojusznikiem USA w NATO”. Program F-35 to nie tylko samoloty, ale też nowa era w polskiej obronności, w której kluczowe będą nowoczesne technologie, szkolenie na najwyższym poziomie i pełna interoperacyjność z siłami NATO.