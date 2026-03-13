Do 15 kwietnia 2026 r. rachunki uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) zostaną zasilone dopłatą roczną za 2025 r. Wysokość dopłaty wynosi 240 zł. Świadczenie przysługuje osobom, które w 2025 r. zgromadziły na rachunku lub rachunkach PPK wpłaty o wartości co najmniej 979,86 zł. W przypadku uczestników, którzy obniżyli swoją wpłatę podstawową, wymagany poziom wpłat jest niższy i wynosi minimum 244,97 zł.

Reklama

Do 15 kwietnia dopłata roczna z PPK za 2025 r.: warunki

Warunkiem przyznania dopłaty jest osiągnięcie w danym roku kalendarzowym wpłat podstawowych i dodatkowych – finansowanych zarówno przez uczestnika PPK, jak i podmiot zatrudniający – na poziomie co najmniej 3,5 proc. sześciokrotności minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, za który dopłata jest należna. W 2025 r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosiło 4666 zł. Oznacza to, że aby otrzymać dopłatę roczną, uczestnik PPK musiał zgromadzić wpłaty o wartości minimum 979,86 zł. Osoby korzystające z obniżenia wpłaty podstawowej muszą osiągnąć co najmniej 25 proc. tej kwoty, czyli 244,97 zł. Przepisy przewidują, że dla uzyskania dopłaty rocznej nie ma znaczenia, czy uczestnik oszczędzał w PPK przez cały rok, czy tylko przez jego część.

Kiedy nie przysługuje dopłata roczna z PPK?

Nie każdy uczestnik programu otrzyma dopłatę roczną. Świadczenie nie przysługuje osobie, która w którymkolwiek miesiącu – mimo obniżenia wpłaty podstawowej poniżej 2 proc. wynagrodzenia – osiągnęła łączne miesięczne dochody przekraczające 1,2-krotność minimalnego wynagrodzenia. Dopłaty nie otrzyma także uczestnik PPK, który po ukończeniu 60. roku życia rozpoczął już wypłatę środków ze swojego rachunku.

Liczba posiadanych rachunków PPK a dopłata roczna

Za dany rok uczestnik może otrzymać tylko jedną dopłatę roczną, niezależnie od liczby posiadanych rachunków PPK. Jeśli dana osoba ma kilka rachunków, dopłata zostanie zapisana na tym, który został założony najpóźniej. Gdy kilka umów zawarto tego samego dnia, dopłata trafi na rachunek z najwyższą wartością zgromadzonych środków.

Wzrost oszczędności w PPK bez podatku

Ważne Sam wzrost wartości środków zgromadzonych w PPK nie powoduje obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

Dopóki pieniądze pozostają na rachunku w programie, uczestnik nie płaci podatku od wypracowanych zysków. Obowiązek podatkowy może pojawić się dopiero w momencie wypłaty środków. Najkorzystniejsze podatkowo jest skorzystanie z oszczędności po ukończeniu 60. roku życia. W takiej sytuacji możliwa jest wypłata całości środków bez podatku, jeśli zostaną spełnione warunki określone w przepisach.

Przegląd ustawy o PPK w 2026 r.

W 2026 r. Ministerstwo Finansów ma przeprowadzić ustawowy przegląd programu, który może przynieść istotne zmiany. Jak tłumaczyła nam Marta Damm-Świerkocką, Członek Zarządu PFR Portal PPK, Taki przegląd jest zgodnie z ustawą przeprowadzany nie rzadziej niż co cztery lata.

PPK w liczbach

Na koniec lutego łączna wartość aktywów netto przekroczyła próg 48 mld zł (48,42 mld zł). W lutym liczba nowych uczestników wzrosła o 54 tysięcy. Łączna partycypacja w PPK osiągnęła poziom 59,14 procent.