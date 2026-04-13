Rusza budowa Portu Polska (CPK). Oto termin

Padła jasna deklaracja. Jesienią w Baranowie, 30 km od Warszawy, ruszy budowa Portu Polska (CPK). W pierwszej kolejności – do końca 2027 roku – trwać będzie przygotowywanie gruntu. W ziemię zostanie wbitych ponad osiem tysięcy pali i kolumn, na których stanie terminal lotniczy oraz dworzec kolejowy. Powstaną też głębokie wykopy pod przyszłą konstrukcję.

Reklama

Te prace wykona Budimex. Polsko-hiszpańska spółka wygrała przetarg na tzw. wykonanie fundamentów głębokich. Kontrakt jest warty 145 mln zł, ale jeszcze nie został parafowany.

– W tym roku rozpoczynamy prawdziwe prace budowlane. Przechodzimy z fazy projektowania do fazy realizacji. Wrzesień to prawdopodobny termin rozpoczęcia prac fundamentowych oraz wzmacniania terenu pod terminal i dworzec lotniczy – powiedział Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

Prezes CPK: "To będzie gorące lato"

- To będzie gorące lato, jeżeli chodzi o przygotowanie placu budowy. Chcemy w tym roku rozpocząć prace na terenie lotniska i na terenie inwestycji kolejowej. Za chwilę zostanie też zainstalowana tarcza, która będzie drążyć tunel pod Łodzią - zapowiedział Filip Czernicki, prezes spółki CPK.

To kluczowy rok dla wielkiej budowy. W najbliższych miesiącach spółka powinna otrzymać szereg decyzji i niemal równolegle rozpocząć budowę zarówno części kolejowej, jak i inwestycji lotniskowej w Baranowie. Kluczowa, z perspektywy CPK, jest jednak prawomocna decyzja lokalizacyjna. Pozwoli ona na przeprowadzenie wywłaszczeń. Obecnie spółka jest w posiadaniu ok. 90 proc. terenu na którym trwać będzie palowanie.

Kiedy kluczowa decyzja? "W najbliższych tygodniach"

Do rozpoczęcia prac w terenie potrzebne są jeszcze dwa kluczowe dokumenty. Pierwszy z nich to wspomniana decyzja lokalizacyjna, dzięki której spółka CPK otrzyma cały teren pod budowę. Drugim jest umowa z Budimeksem, która - jak słyszymy - ma zostać podpisana w czerwcu.

- Wciąż z niepokojem czekamy na prawomocną decyzję lokalizacyjną. Spodziewamy się jej w najbliższych tygodniach. Pozwoli nam ona na dokończenie wszystkich kwestii administracyjnych, jeśli chodzi o pracę w pozyskiwaniu nieruchomości – powiedział „Forsalowi” prezes CPK.

Przyznał, że spółka nabyła większość terenów w programie dobrowolnych nabyć. Teraz, na mocy specustawy, będzie dokonywać wywłaszczeń.

- Opuszczenie terenu to bardzo trudna decyzja dla wielu ludzi. Program dobrowolnych nabyć pozwolił nam – jak się wydaje – w sposób dość satysfakcjonujący finansowo zaspokoić właścicieli nieruchomości zabudowanych. Ci, którzy jeszcze prowadzili działalność rolniczą, czekają pewnie na ten ostatni etap wywłaszczeniowy, który nastąpi po uzyskaniu decyzji lokalizacyjnej i jej uprawomocnieniu – dodał.

Wywłaszczenia rozpoczną się tuż po uprawomocnieniu się decyzji lokalizacyjnej. Jak usłyszeliśmy, to kwestia najbliższych tygodni. Wykonawca pierwszego etapu prac otrzyma teren do dwóch tygodni po podpisaniu umowy z CPK. Prezes Filip Czernicki przyznał, że prace postępują zgodnie z harmonogramem przewidującym uruchomienie lotniska pod koniec 2032 roku.