Już kupować czy jeszcze poczekać. Takie są teraz ceny opału na zimę. Za tyle sprzedają węgiel i pellet

Letni spokój na rynku pelletu. Promocji mniej niż przed rokiem

Ci, którzy stawiają na ogrzewanie domu pelletem nadal mają czas na uzupełnienie zapasów przed sezonem grzewczym. Początek lata tradycyjnie należy do okresów, w których popyt na biomasę jest ograniczony, a składy opału przyjmują nowe dostawy. Dzięki temu dostępność pelletu pozostaje wysoka, a klienci mogą spokojnie porównywać oferty.

Nie oznacza to jednak, że tegoroczne lato przyniesie wyjątkowo atrakcyjne wyprzedaże. W przeciwieństwie do poprzednich sezonów, ceny pelletu nie spadły znacząco po zakończeniu zimy. Rynek wszedł raczej w fazę stabilizacji. To dobra wiadomość dla odbiorców zmęczonych gwałtownymi wahaniami cen, które jeszcze na początku roku wywoływały sporo niepokoju.

Jak wskazuje branżowy serwis kb.pl, w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku pellet jest jednak wyraźnie droższy. Za certyfikowany granulat trzeba obecnie zapłacić średnio o około jedną piątą więcej niż przed rokiem. Na ceny wpływa przede wszystkim rosnąca liczba gospodarstw domowych korzystających z biomasy oraz ograniczona podaż surowca. Znaczenie mają również wyższe koszty energii, transportu i produkcji opakowań.

Aktualne ceny pelletu w czerwcu 2026

Średnia cena pelletu klasy A1 przekracza obecnie 1700 zł za tonę. W pojedynczych składach można jeszcze znaleźć oferty na poziomie około 1450 zł za tonę, jednak należą one do wyjątków. Ostateczny koszt zależy między innymi od regionu kraju, kosztów dostawy oraz lokalnej dostępności surowca.

Najkorzystniejsze ceny nadal można znaleźć bezpośrednio u producentów. Część firm oferuje pellet w przedziale 1300–1400 zł za tonę, jednak zdecydowana większość ogłoszeń internetowych mieści się obecnie w granicach od 1500 do 1850 zł za tonę.

Sprzedawcy coraz częściej przekonują klientów, że dalszych obniżek nie należy się spodziewać. Dla porównania jeszcze rok temu ekonomiczne odmiany pelletu można było kupić za około 1200 zł za tonę. Jednocześnie produkty premium często przekraczały poziom 2000 zł za tonę.

Osoby poszukujące tańszego opału mogą zainteresować się pelletem produkowanym z łuski słonecznika. Tego typu paliwo kosztuje zwykle od 800 do 1200 zł za tonę. Trzeba jednak pamiętać, że nie każdy kocioł jest przystosowany do spalania takiego granulatu.

Market budowlany czy skład opału? Różnice mogą być znaczące

Pellet dostępny w marketach budowlanych sprzedawany jest najczęściej w workach. W czerwcu 2026 roku za worek pelletu A1 o wadze 15 kilogramów trzeba zapłacić średnio od 22 do 32 zł. Dla wielu klientów jest to wygodne rozwiązanie, jednak po przeliczeniu ceny na tonę okazuje się zwykle droższe niż zakup większych ilości bezpośrednio u producenta lub w składzie opału.

Kupując pellet, warto zwracać uwagę nie tylko na samą cenę, radzi kb.pl. Zdarza się bowiem, że oferta dotyczy 875 lub 975 kilogramów paliwa, a nie pełnej tony. Przy większych zamówieniach taka różnica może oznaczać dodatkowy koszt liczony nawet w setkach złotych.

Przed podjęciem decyzji warto również sprawdzić formę sprzedaży. Inaczej wyceniany jest pellet workowany, inaczej sprzedawany luzem, a jeszcze inaczej dostarczany w big bagach. Istotne znaczenie mają także koszty transportu, które nie zawsze są uwzględnione w prezentowanej cenie.

Dlaczego pellet nie tanieje tak jak wcześniej?

Wielu użytkowników kotłów pelletowych liczyło na większe sezonowe przeceny. Tymczasem ceny biomasy pozostają stosunkowo wysokie. Głównym powodem jest stale rosnący popyt.

Duży wpływ na sytuację rynkową mają programy wspierające wymianę źródeł ogrzewania. W ostatnich latach tysiące gospodarstw domowych zdecydowało się na montaż kotłów na pellet, co zwiększyło zapotrzebowanie na paliwo. Jednocześnie produkcja granulatu jest uzależniona od dostępności trocin i innych produktów ubocznych przemysłu drzewnego. Gdy aktywność tartaków spada, na rynku szybko pojawiają się problemy z podażą surowca.

Eksperci wskazują jednak, że lato pozostaje jednym z najlepszych momentów na zakup pelletu. Relatywnie korzystne ceny powinny utrzymać się przynajmniej do sierpnia. Zakupy wykonane przed rozpoczęciem sezonu grzewczego mogą pozwolić zaoszczędzić od 15 do 25 proc. w porównaniu z zakupem opału w środku zimy.

Ile kosztuje węgiel w sklepie PGG?

Do sezonu grzewczego szykują się również ci, którzy ogrzewają domy węglem. Sprawdzają przede wszystkim ofertę Polskiej Grupy Górniczej, która dla wielu odbiorców stanowi punkt odniesienia dla całego rynku.

Najtańsze pozostają sortymenty sprzedawane luzem – podaje biznes.interia.pl Za tonę węgla typu orzech pochodzącego z kopalń Marcel, Ziemowit czy Jankowice trzeba obecnie zapłacić około 1150 zł. Węgiel kostka kosztuje około 1200 zł za tonę, natomiast popularne groszki przeznaczone do kotłów z podajnikiem osiągają poziom około 1250 zł za tonę.

Wyższe ceny dotyczą opału workowanego. Groszki Karlik oraz Pieklorz kosztują około 27,30 zł za worek o wadze 20 kilogramów. Jeszcze droższe są produkty z linii Błękitny, których cena przekracza 30 zł za worek. Po przeliczeniu na tonę okazuje się, że opał pakowany jest wyraźnie droższy od sprzedawanego luzem.

Kupujący powinni pamiętać, że cena widoczna w sklepie internetowym nie zawsze odzwierciedla całkowity koszt zakupu. Do rachunku należy doliczyć również transport, który przy większych zamówieniach może znacząco zwiększyć końcowy wydatek.

Ceny węgla w PKW. Tyle kosztują najpopularniejsze groszki

Alternatywą dla oferty PGG pozostaje Południowy Koncern Węglowy o wskazuje biznes.interia.pl. W czerwcu 2026 roku w sprzedaży dostępnych jest kilka rodzajów groszku przeznaczonego do kotłów z podajnikiem. Za tonę produktu JARET plus trzeba obecnie zapłacić 1310 zł. Nieco droższe są groszki Sobieski oraz Sobieski Premium, których cena wynosi 1360 zł za tonę. Takie same stawki obowiązują również przy zakupie opału w workach typu Big Bag o masie 1000 kg.

Klienci wybierający mniejsze partie paliwa mogą zdecydować się na zakup opału na paletach o wadze 800 kg. W takim przypadku JARET plus kosztuje 1048 zł za paletę, natomiast Sobieski i Sobieski Premium po 1088 zł. Poszczególne rodzaje opału różnią się również parametrami spalania. Kaloryczność groszku JARET plus wynosi od 24 do 26 MJ/kg, podczas gdy produkty Sobieski i Sobieski Premium osiągają od 25 do 27 MJ/kg. Zawartość popiołu w obu przypadkach utrzymuje się na poziomie od 6 do 9 proc., co sprawia, że są to paliwa przeznaczone przede wszystkim do nowoczesnych kotłów wyposażonych w automatyczne podajniki.

Zakup opału przed sezonem. Korzyści są nie tylko finansowe

Choć nikt nie jest w stanie przewidzieć przyszłych cen węgla i pelletu, wcześniejszy zakup opału ma kilka istotnych zalet. Najważniejszą z nich jest większa dostępność poszczególnych sortymentów. Dotyczy to zwłaszcza najpopularniejszych groszków oraz paliw workowanych, które jesienią często znikają ze sprzedaży najszybciej.

Dodatkowym atutem jest możliwość spokojnego porównania ofert i wyboru najkorzystniejszego wariantu bez presji czasu. Wraz ze zbliżaniem się sezonu grzewczego zainteresowanie opałem rośnie, a wraz z nim często zwiększają się również koszty transportu oraz czas oczekiwania na dostawę.

Dlatego wielu właścicieli domów decyduje się na zakupy już latem. Nawet jeśli ceny nie spadną znacząco, wcześniejsze zgromadzenie zapasów pozwala uniknąć jesiennego pośpiechu i ryzyka ograniczonej dostępności wybranego paliwa.