Polska w kosmicznej lidze? Nowe centrum ESA i technologie Scanway mogą otworzyć nowy rozdział dla gospodarki [Obiektywnie o Biznesie]

Centrum ESA w Polsce. Więcej niż prestiż

Decyzja o utworzeniu w Warszawie nowego Centrum Naukowo-Badawczego Europejskiej Agencji Kosmicznej została odebrana przez polski sektor kosmiczny jako ważny sygnał. Nie chodzi jednak wyłącznie o prestiżową lokalizację na mapie Europy.

– „Najważniejsze jest, że będziemy na tej mapie europejskich technologii kosmicznych jeszcze bardziej zaznaczeni” – podkreśla Jędrzej Kowalewski.

Nowy ośrodek ma koncentrować się na technologiach dual use, czyli rozwiązaniach wykorzystywanych zarówno w sektorze cywilnym, jak i obronnym. W obecnej sytuacji geopolitycznej to właśnie ten segment rozwija się najszybciej i przyciąga największe inwestycje.

Polskie technologie obserwują Ziemię z kosmosu

Scanway rozwija jedne z najbardziej zaawansowanych systemów optycznych w Europie. Firma projektuje teleskopy, kamery i urządzenia optoelektroniczne instalowane na satelitach, które pozwalają obserwować Ziemię z wysokości około 500 kilometrów.

Nie chodzi jednak wyłącznie o wykonywanie zdjęć. Kluczową wartością staje się dziś informacja.

– „Instytucje i firmy nie chcą kupować pikseli. Chcą kupować wiedzę” – mówi prezes Scanway.

Dlatego przedsiębiorstwo rozwija również oprogramowanie wykorzystujące sztuczną inteligencję, które automatycznie analizuje dane pozyskane z satelitów i wskazuje konkretne obiekty czy zjawiska wymagające uwagi.

Od wykrywania metanu po bezpieczeństwo państwa

Technologie rozwijane przez Scanway znajdują zastosowanie zarówno w ochronie środowiska, jak i w systemach bezpieczeństwa.

Specjalistyczne instrumenty optyczne potrafią wykrywać wycieki metanu, monitorować infrastrukturę energetyczną czy analizować zmiany zachodzące w środowisku naturalnym. Te same rozwiązania mogą służyć do obserwacji infrastruktury krytycznej oraz rozpoznania wojskowego.

To właśnie istota technologii dual use – jedno rozwiązanie może wspierać przemysł, administrację i sektor obronny.

Wyścig o najwyższą rozdzielczość

Jednym z najważniejszych kierunków rozwoju światowego rynku kosmicznego jest zwiększanie dokładności obrazowania Ziemi.

Scanway pracuje nad teleskopami umożliwiającymi obserwację obiektów o wielkości około 50 centymetrów z orbity.

– „To mniej więcej tak, jakbyśmy z Warszawy chcieli zobaczyć piłkę leżącą w Gdańsku” – obrazowo tłumaczy Jędrzej Kowalewski.

Osiągnięcie takiej precyzji wymaga połączenia zaawansowanej optyki, elektroniki, mechaniki oraz algorytmów sztucznej inteligencji. Na świecie zaledwie kilka firm rozwija podobne rozwiązania.

Polska firma konkuruje z globalnymi liderami

Prezes Scanway nie ukrywa, że rynek jest niezwykle wymagający.

– „Jeżeli mówimy o najwyższych rozdzielczościach, to konkurujemy z około sześcioma firmami na świecie.”

To pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa mogą skutecznie rywalizować w najbardziej zaawansowanych technologicznie segmentach gospodarki.

Co więcej, większość przychodów firmy pochodzi z eksportu. Scanway dostarcza swoje rozwiązania klientom z Europy, Azji i prowadzi rozmowy również z partnerami ze Stanów Zjednoczonych.

Giełda zamiast dotacji

Rozwój firm technologicznych często opiera się na wieloletnich programach rządowych. Scanway wybrał jednak inną drogę.

Spółka rozwijała się dzięki funduszom venture capital, a następnie pozyskała kapitał poprzez Giełdę Papierów Wartościowych.

Jak podkreśla prezes, obecność na rynku publicznym wymaga większej transparentności, ale jednocześnie buduje wiarygodność i pozwala finansować ambitne projekty technologiczne.

Czy Polska może stać się ważnym graczem w sektorze kosmicznym?

Zdaniem Jędrzeja Kowalewskiego odpowiedź brzmi: tak. Polska dysponuje dobrze wykształconymi inżynierami, rosnącym zapleczem technologicznym i coraz większym doświadczeniem w realizacji projektów dla międzynarodowych klientów.

Jednocześnie sektor kosmiczny dopiero się rozpędza. Obok komunikacji satelitarnej rozwijają się nowe obszary, takie jak produkcja leków w stanie nieważkości, górnictwo kosmiczne czy zaawansowane systemy obserwacji Ziemi.

– „Myślę, że jesteśmy absolutnie na początku tej drogi.”

To właśnie dlatego powstanie nowego centrum Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce może mieć znaczenie znacznie większe niż symboliczne. Dla wielu polskich firm może oznaczać łatwiejszy dostęp do międzynarodowych projektów, nowych partnerów i technologii, które w najbliższych latach będą odgrywać coraz większą rolę zarówno w gospodarce, jak i w bezpieczeństwie Europy.