Forsal logo

Malowanie ścian 2026 - jaka cena za malowanie ścian za m². Aktualny cennik usług malarskich

Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Ten tekst przeczytasz w 6 minut
dzisiaj, 07:11
Usługi malarskie - cennik 2026. Ile kosztuje malowanie ścian w 2026?
Malowanie ścian - cena za m2 2026. Aktualny cennik usług malarskich/shutterstock
Planujesz odświeżenie mieszkania, ale nie wiesz ile kosztuje malowanie ścian w 2026 roku? Zastanawiasz się czy lepiej zlecić to fachowcowi, czy pomalować samemu? Zebraliśmy najnowsze stawki z dużych miast i mniejszych miejscowości. Przeanalizowaliśmy aktualne cenniki i podpowiadamy, co wpływa na finalną cenę malowania. Z artykułu dowiesz się też, kiedy warto zapłacić więcej za profesjonalne wykończenie, a kiedy można nieco zaoszczędzić. 

Czynniki wpływające na koszt malowania mieszkania

Malowanie ścian to kluczowy element odświeżania wnętrz. Decydując się na skorzystanie z usług profesjonalnych malarzy w 2026 roku, warto zapoznać się z aktualnymi cenami oraz czynnikami wpływającymi na ostateczny koszt usługi. Koszt malowania ścian zależy od: 

  • stanu podłoża - nowe ściany wymagają innego przygotowania niż te wcześniej malowane czy pokryte tapetami,
  • zakresu prac przygotowawczych - usunięcie starych powłok, naprawa ubytków czy gruntowanie to dodatkowe etapy, które wpływają na cenę,
  • rodzaju i jakości użytych materiałów - wybór farb i narzędzi może różnić się cenowo, co przekłada się na koszt całkowity,
  • lokalizacji - ceny usług w dużych miastach są wyższe niż w mniejszych miejscowościach czy na wsiach.

Malowanie ścian - cena za m2. Aktualny cennik usług malarskich 2026

Malowanie jednowarstwowe

9-20 zł/

m2

Malowanie dwukrotne

20-30 zł/

m2

Malowanie sufitów

20-35 zł/

m2

Malowanie dekoracyjne

40-140 zł/

m2

Gruntowanie ścian

6-14 zł/

m2

Szpachlowanie ubytków

12-18 zł/

m2

Usunięcie starej farby

10-29 zł/

m2

Tapetowanie

25-50 zł/

m2

Fototapeta

40-80 zł/

m2

Malowanie grzejników

27-30 za żebro

Malowanie drzwi

100-250 zł/szt.

Malowanie rur instalacyjnych

15-40 zł za mb

Ile kosztuje malowanie ścian w dużych i mniejszych miastach?

W dużych miastach tj. Warszawa, Kraków, Wrocław, stawki za malowanie ścian są wyższe nawet o 30%. Tu fachowcy są często mocno rozchwytywani i trzeba długo czekać. Na wsiach i w małych miastach znajdziemy tańszego malarza i nie trzeba tak długo czekać. 

Ceny w największych miastach za malowanie ścian i sufitów:

  • Warszawa - 30-50 zł/m2,
  • Kraków - 25-35 zł/m2,
  • Wrocław - 25-35 zł/m2,
  • Poznań - 25-35 zł/m2,
  • Mniejsze miasta i wsie -17-25 zł/m2.

Trzeba pamiętać, że powyższe ceny są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od specyfiki zlecenia, stanu powierzchni oraz wybranych materiałów. Zawsze warto skontaktować się z lokalnymi wykonawcami w celu uzyskania dokładnej wyceny.

Polecamy: KODEKS PRACY 2026

Malowanie ścian 2026 – przebieg i orientacyjne ceny

Aby efekt malowania był trwały i estetyczny, nie wystarczy tylko farba i wałek. Liczy się cały proces – od przygotowania ścian, przez zabezpieczenie pomieszczenia, aż po sprzątanie. Oto, ile kosztują poszczególne etapy:

Usuwanie starej farby i tapet:

  • Skrobanie starej farby: 10–29 zł/m²
  • Usuwanie tapet: 10–25 zł/m²
  • Zdrapywanie farby olejnej: 20–40 zł/m²

Mycie ścian i sufitów:

  • Mycie wodą z detergentem: 5–10 zł/m²
  • Odtłuszczanie ścian: 10–15 zł/m²
  • Czyszczenie z grzyba/pleśni: 15–30 zł/m²

Zabezpieczenie podłogi i mebli:

  • Oklejanie folią ochronną: 45–100 zł/pomieszczenie
  • Osłanianie mebli folią malarską: 35–80 zł/pomieszczenie

Gruntowanie ścian:

  • Gruntowanie zwykłe - 6–10 zł/m²
  • Gruntowanie głęboko penetrujące: 10–20 zł/m²

Naprawa ubytków:

  • Szpachlowanie niewielkich ubytków: 15–30 zł/m²
  • Pełne gładzenie ścian: 25–50 zł/m²

Sprzątanie po malowaniu:

  • Odkurzanie pyłu: 35–60 zł/pomieszczenie
  • Mycie podłóg i okien: 45–100 zł/pomieszczenie

Ile kosztuje malowanie mieszkania 50 m2?

Przykładowo mieszkanie 50 m2 ma zwykle około 140-170 m2 powierzchni ścian i sufitów do malowania. Stawki przy malowaniu dwukrotnym wynoszą od 20 do 30 zł za m2, a malowanie sufitów od 20 do 35 zł za m2. Przyjmijmy zatem zakres cenowy od 20 do 35 zł:

  • 20 zł/m2 - około 2800-3400 zł,
  • 25 zł/m2 - około 3500-4250 zł,
  • 35 zł/m2 - około 4900-5950 zł.

Do kosztów robocizny trzeba doliczyć zakup materiałów: farby, gruntu oraz folii i taśm ochronnych.

Folia malarska i taśmy zwykle nie są dużym wydatkiem. Łącznie to około 120-300 zł, ale jeżeli wybierzemy lepszej jakości taśmy i grubsze folie możemy zapłacić nawet 300-500 zł.

Jeżeli chodzi o koszt farb to przy 170 m2 ścian i dwóch warstwach trzeba planować około 340 m2 powierzchni. To oznacza orientacyjnie 35-45 litrów farby, w zależności od wydajności i chłonności ścian. Koszt farby:

  • w wersji ekonomicznej to około 500-800 zł,
  • średnia półka - 900-1500 zł,
  • premium - 1500-2500 zł.

Razem materiały (farba+folie+taśmy):

  • około 1000-1800 zł (najczęstszy wariant przy dobrej farbie),
  • przy tańszych materiałach można zmieścić się w 700-1000 zł,
  • przy farbach premium koszt może przekroczyć 2000 zł.

Jeżeli ściany są w dobrym stanie i nie wymagają większych napraw, realny koszt całkowity malowania mieszkania 50 m² najczęściej wynosi około 3500-5000 zł.

Jednak jeżeli przed malowaniem trzeba szpachlować ubytki, gruntować ściany lub wykonywać inne prace przygotowawcze, koszt może wzrosnąć do 5000-7000 zł.

Dla przeciętnego mieszkania 50 m², które wymaga jedynie odświeżenia, przyjmuje się budżet około 4000 zł. To typowa kwota za malowanie wykonywane przez ekipę z materiałami średniej klasy.

Jak znaleźć dobrego fachowca do malowania ścian? Gdzie szukać?

Znalezienie dobrego fachowca do malowania ścian nie zawsze jest łatwe. W sezonie remontowym terminy bywają odległe, a ceny i jakość usług potrafią się bardzo różnić. Warto poświęcić chwilę na sprawdzenie wykonawcy przed podpisaniem umowy, ponieważ dobrze wykonane malowanie może wyglądać dobrze przez wiele lat. Gdzie szukać sprawdzonych fachowców?

  • Lokalne grupy na Facebooku - grupy typu: „Usługi remontowe np. Warszawa” lub „Złota rączka mazowieckie”. Użytkownicy często polecają tam sprawdzonych wykonawców. Sprawdzając komentarze znajdziesz najwięcej opinii.
  • Portale ogłoszeniowe i usługowe OLX.pl , Fixly.pl, Oferteo.pl.
  • Wśród znajomych i sąsiadów - ich rekomendacje mogą się okazać bezcenne
  • W marketach budowlanych - w tych największych czasem mają listę zaufanych wykonawców, z którymi współpracują.

Ile czeka się na dobrego fachowca?

W dużych miastach np. Warszawa, Kraków, Wrocław na polecanych malarzy często trzeba czekać 2–6 tygodni, zwłaszcza w sezonie (wiosna-lato). W mniejszych miejscowościach terminy bywają krótsze – od kilku dni do 2–3 tygodni.

W przypadku nagłych zleceń np. przed świętami, sprzedażą mieszkania zapłacimy więcej. Za „ekspresowe” terminy – nawet 20–30% drożej.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz

Doświadczona redaktorka i wydawca online, od lat związana z mediami branżowymi, zwłaszcza w obszarze budownictwa, wnętrz, biznesu i gospodarki. Specjalizuje się w SEO, marketingu treści i mediach internetowych. Autorka licznych artykułów i wywiadów. Prywatnie miłośniczka kotów, pasjonatka jazdy na rowerze i długich rozmów z ciekawymi ludźmi.
 

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraZakaz koszenia trawy 2026 - w jakich dniach i godzinach koszenie trawy jest zabronione? Jaki mandat za koszenie trawnika w niedzielę? »
Tematy: Warszawaceny 2026cena za metr kwadratowymalowanie ścian
Powiązane
Gdzie wyrzucić styropian po AGD, po jedzeniu, po ociepleniu domu?
Gdzie wyrzucać styropian po telewizorze, AGD, jedzeniu czy ociepleniu domu? Czy styropian to plastik?
Nie przegap
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przyszłość naszych emerytur. Słowa prezesa ZUS
Przyszłość naszych emerytur. Słowa prezesa ZUS
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Handel wyczuł zmianę nastrojów wśród konsumentów i sklepy wprowadziły model sprzedaży oparty o promocje. Biznes powinien zrozumieć, że dla konsumenta dziś istotne jest porównanie cen i promocje.
Nieustanne promocje w sieciach handlowych. W których rodzajach sklepów zrobimy korzystne zakupy
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami
WKD dojedzie do Portu Polska. Nowe lotnisko z kolejnymi inwestycjami
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Ceny ropy spadają. USA i Iran wstrzymały ataki, rynek reaguje
Mocny zwrot na rynku ropy. Inwestorzy natychmiast zareagowali
Dobrze zorganizowane bezpieczeństwo używania danych znacznie ogranicza ryzyka i zagrożenia związane z użyciem narzędzi AI w biznesie. Spada podatność na ataki złośliwych programów na firmowe systemy sztucznej inteligencji.
Zagrożenia ze strony narzędzi AI są łatwe do opanowania. Wystarczy zorganizowanie kontroli używania danych ze strony człowieka
Polecamy
Smażalnia ryb, smażona ryba
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
Ludzie ruszyli po dodatkowe pieniądze. ZUS wypłacił już 1,4 miliarda złotych
Ludzie ruszyli do ZUS po dodatkowe pieniądze. Poszło już na to 1,4 miliarda złotych. Bardzo ważny jest termin złożenia wniosku
mandat, policja
Kierowcy nie mają o tym pojęcia. Za montaż tego gadżetu w nieodpowiednim miejscu grozi wysoki mandat
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
starszy mężczyzna wyrzucający odpady, senior, emeryt, śmieci, odpady komunalne, wyrzucanie śmieci, kosz na śmieci
Mało kto wie o tej zniżce. Zrób jedną rzecz, a urzędnicy obniżą Ci opłatę za śmieci
kontrola
Pukają do drzwi i od ręki wlepiają 500 zł mandatu. Ruszyły masowe i obowiązkowe kontrole domów
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
Prawie 2 tysiące złotych co miesiąc z ZUS. Możecie nie wiedzieć, że te pieniądze wam przysługują
paliwo, tankowanie, samochód
Kierowcy masowo odbierają te pieniądze. Prosty trik na znacznie tańsze tankowanie w 2026 roku
Kraj
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Przekazano ją po cichu Ukrainie. Nowa polska broń trafiła na front
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Kolejne miasto z Polski na liście UNESCO. "Wyjątkowy projekt urbanistyczny"
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Rosja szykuje nowy ruch. Brytyjski wywiad ostrzega państwa NATO
Smażalnia ryb, smażona ryba
Porażające wyniki kontroli w smażalniach. Aż w 76 proc. lokali wykryto nieprawidłowości
dni wolne od pracy, decyzja, sejm, 1 sierpnia, MRPiPS
Zapadła decyzja w sprawie 1 sierpnia. Czy rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego będzie dniem ustawowo wolnym od pracy?
Karta SIM, telefon
Wielka ucieczka od jednego operatora. Ponad 361 tys. Polaków zmieniło sieć w trzy miesiące
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
Świat
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
Iran wysyła sygnał do USA. "Konflikt się rozszerzy"
F-16
Rumuni mają dość. Prezydent kraju zwrócił się do Rosji. „Niedopuszczalne”
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Żołnierze na manewrach w Tajlandii
Doktryna Trumpa zderzyła się z rzeczywistością. Chiny tylko na to czekały
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj