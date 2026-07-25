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Niedziela handlowa 26.07.2026: sklepy otwarte 26 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?

Jakub Laskowski
Jakub LaskowskiDziennikarz Forsal.pl specjalizujący się w tematach związanych z bezpieczeństwem i obronnością.
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dzisiaj, 22:15
Niedziela handlowa 26.07.2026: sklepy otwarte 26 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?
Niedziela handlowa 26.07.2026: sklepy otwarte 26 lipca czy obowiązuje zakaz handlu. Czy dzisiaj jest niedziela handlowa?/Shutterstock
Wiele osób planuje dzisiaj większe zakupy, dlatego sprawdzamy, czy w niedzielę 26 lipca otwarte będą sklepy takie jak Biedronka, Lidl, Auchan, Carrefour czy tylko Żabka. Przed wyjazdem warto sprawdzić kalendarz niedziel handlowych, ponieważ przepisy bywają mylące. Kiedy przypada najbliższa niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

Czy 26 lipca to niedziela handlowa, czy obowiązuje dzisiaj zakaz handlu, który pokrzyżuje plany na większe zakupy? Takimi rozterkami z pewnością nie przejmują się bywalcy Żabki, która tradycyjnie pozostaje otwarta bez względu na to, jaka niedziela wypada w kalendarzu.

Niedziela handlowa 26.07.2026. Sklepy otwarte 26 lipca, czy dzisiaj jest zakaz handlu?

Weekend to czas, gdy po całym tygodniu często kończą się domowe zapasy, dlatego wiele osób planuje większe zakupy właśnie wtedy. Najwygodniej zrobić je w wolnym dniu, na przykład w niedzielę, o ile jest to niedziela handlowa. Pojawia się więc kluczowe pytanie: czy w niedzielę 26 lipca sklepy są otwarte?

Niestety dla tych, którzy planowali dzisiaj zakupy w galerii handlowej czy supermarkecie, nie mamy dobrych wiadomości. 26 lipca przypada niedziela niehandlowa, co oznacza, że większość sklepów jest zamknięta. Istnieją jednak istotne wyjątki od zakazu handlu. Zakupy zrobimy m.in. w sklepach sieci Żabka oraz w małych sklepach osiedlowych, o ile za ladą stanie właściciel.

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Sklepy otwarte w niedzielę 26.07.2026. Zakupy w Biedronce i Lidlu czy tylko w Żabce

26 lipca nie znajduje się na oficjalnej liście dni zwolnionych z zakazu handlu w 2026 roku. W praktyce oznacza to, że większość dużych sklepów, takich jak Biedronka, Lidl, Kaufland, Auchan czy Carrefour, będzie dzisiaj zamknięta. Gdzie zatem zrobić zakupy w niedzielę niehandlową? Mimo ograniczeń, otwarte pozostają wybrane placówki, w tym stacje paliw oraz apteki.

Zakupy w niedzielę 26.07 będzie można zrobić jedynie w małych sklepach osiedlowych, a spośród sieciowych głównie w Żabkach, które mogą być otwarte dzięki temu, że często działają jako placówki prowadzone przez franczyzobiorców. W związku z tym większe zakupy warto zaplanować dopiero na poniedziałek 27 lipca, kiedy wszystkie sklepy będą już czynne.

Sklepy otwarte w niedzielę 26.07.2026. Jakie sklepy są dzisiaj otwarte?

Warto pamiętać, że ustawa o zakazie handlu w niedzielę przewiduje kilka wyjątków. Oznacza to, że 26 lipca legalnie mogą działać niektóre placówki, takie jak:

  • apteki,
  • stacje benzynowe,
  • piekarnie i cukiernie,
  • sklepy prowadzone przez właścicieli lub ich rodziny,
  • punkty handlowe na dworcach i lotniskach.

Otwarte w niedzielę 26 lipca mogą być również restauracje, kawiarnie, bary, kwiaciarnie oraz wybrane sklepy na terenach turystycznych. Warto jednak przed wyjściem sprawdzić aktualne godziny otwarcia, bo nie każdy sklep franczyzowy lub lokalny punkt będzie czynny w niedzielę.

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Niedziele handlowe 2026. Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?

Na najbliższą niedzielę handlową trzeba będzie jeszcze chwilę zaczekać. Najbliższy termin, w którym zakaz handlu w niedzielę nie obowiązuje, przypada 30 sierpnia. W tym roku handel w niedzielę będzie dozwolony osiem razy. Są to terminy związane z sezonowymi wzrostami ruchu w sklepach, w tym z okresem przedświątecznym i wakacyjnym. Niedziele handlowe w 2026 roku przypadają na:

  • 25 stycznia,
  • 29 marca,
  • 26 kwietnia,
  • 28 czerwca,
  • 30 sierpnia,
  • 6 grudnia,
  • 13 grudnia,
  • 20 grudnia.

To właśnie w tych terminach zrobimy zakupy bez ograniczeń w galeriach handlowych, supermarketach i dużych sieciach, takich jak Biedronka, Lidl, Carrefour czy Auchan. W pozostałe niedziele obowiązuje zakaz handlu, a otwarte mogą być jedynie Żabki, małe sklepy prywatne i punkty na stacjach benzynowych.

Niedziele handlowe w 2026 roku. Co dalej z zakazem handlu w niedziele?

W 2024 roku parlament nie przyjął zmian w przepisach dotyczących zakazu handlu w niedziele. W 2025 roku temat również nie został ponownie podjęty przez Sejm. W efekcie nadal obowiązują dotychczasowe regulacje, które dopuszczają handel jedynie w ośmiu niedzielach w roku.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie dnia wolnego od pracy w Wigilię oraz dodanie trzeciej niedzieli grudnia do listy niedziel handlowych. Ma to ułatwić zakupy przed świętami Bożego Narodzenia, szczególnie osobom, które odkładają je na ostatnią chwilę.

Pozostałe propozycje, takie jak częściowe złagodzenie zakazu handlu w niedziele, skrócenie godzin otwarcia sklepów czy rozszerzenie wyjątków, wciąż pozostają na etapie prac w komisjach sejmowych. Oznacza to, że w 2026 roku zasady nie ulegną zmianie. Zakupy w większych sklepach i centrach handlowych będzie można zrobić wyłącznie w wyznaczonych ośmiu niedzielach handlowych.

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Źródło: forsal.pl
Jakub Laskowski
Jakub Laskowski

Absolwent Uniwersytetu w Białymstoku. W swojej pracy analizuje globalną geopolitykę, modernizację armii oraz rozwój przemysłu zbrojeniowego.

Bogate doświadczenie w mediach zdobywał krok po kroku. Pracę w zawodzie rozpoczynał w Polska Press, a następnie rozwijał warsztat jako copywriter, dziennikarz i wydawca w ogólnopolskich portalach Interia oraz Wirtualna Polska.

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Tematy: sklepyhandelzakupyniedziela handlowa
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