14. emerytura 2026 coraz bliżej. Rząd wskazał termin wypłaty. Jest projekt rozporządzenia

To ważna informacja dla milionów seniorów pobierających emerytury i renty. Choć sama 14. emerytura została wpisana do systemu jako świadczenie coroczne, to przepisy wymagają, aby Rada Ministrów każdego roku wydała rozporządzenie wskazujące konkretny miesiąc wypłaty.

Rząd opublikował projekt. Rozporządzenie jest na etapie opiniowania

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r. znajduje się obecnie na etapie opiniowania.

Oznacza to, że dokument nie wszedł jeszcze w życie, ale rozpoczęła się procedura legislacyjna poprzedzająca jego przyjęcie. Sam projekt nie zmienia zasad przyznawania 14. emerytury. Określa wyłącznie termin jej wypłaty dla 2026 roku.

Kiedy będzie wypłacana 14. emerytura w 2026 roku?

Z uzasadnienia projektu wynika, że Rada Ministrów chce utrzymać dotychczasowy termin wypłaty 14. emerytury. Oznacza to, że kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne ma trafić do uprawnionych emerytów i rencistów we wrześniu 2026 roku. A zatem, jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, wrzesień pozostanie miesiącem wypłaty tego świadczenia.

"Wykonując powyższe upoważnienie ustawowe, w 2026 r. Rada Ministrów proponuje, aby kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne wypłacone zostało we wrześniu." Jeżeli projekt zostanie przyjęty w obecnym brzmieniu, seniorzy otrzymają 14. emeryturę właśnie we wrześniu 2026 roku.

Dlaczego potrzebne jest rozporządzenie?

Choć wielu emerytów uważa, że termin wypłaty jest już znany, przepisy wymagają jego corocznego określenia przez Radę Ministrów. Jak przypomniano w uzasadnieniu projektu: "Ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz. U. z 2025 r. poz. 183) – od 2023 r. wprowadzono coroczną wypłatę kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego, tzw. 14. emerytury."

Autorzy projektu podkreślają również: "Ustawa określa warunki nabywania prawa do kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego oraz zasady jego wypłaty. Świadczenie to przysługuje osobom, które w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego mają prawo do świadczeń określonych enumeratywnie w art. 2 tej ustawy." Jednocześnie wyjaśniono podstawę wydania nowego aktu prawnego: "Ustawodawca do określenia terminu wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego upoważnił Radę Ministrów."

Rozporządzenie wykonuje obowiązek wynikający z ustawy

Projekt nie wprowadza nowych zasad dotyczących wysokości świadczenia ani kryteriów jego przyznawania. Jest realizacją obowiązku nałożonego przez ustawę. Jak zapisano w uzasadnieniu: "Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 3 przedmiotowej ustawy."

Autorzy projektu przypominają również: "Zgodnie z ww. przepisem Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, miesiąc wypłaty dodatkowego świadczenia w danym roku, mając na względzie możliwości techniczne i organizacyjne wypłaty dodatkowego świadczenia przez organy emerytalno-rentowe (ZUS, KRUS, zakłady emerytalno-rentowe służb mundurowych). Przepisy powyższego rozporządzenia, zgodnie z art. 6 ust. 4 przedmiotowej ustawy są wydawane w terminie nie późniejszym niż do dnia 31 października danego roku."

Oznacza to, że wybór września nie jest przypadkowy. Rząd bierze pod uwagę możliwości organizacyjne instytucji odpowiedzialnych za wypłatę świadczeń.

Dlaczego rozporządzenie ma wejść w życie już w lipcu?

Projekt przewiduje bardzo szybkie wejście nowych przepisów w życie. Jak wskazano: "Z uwagi na konieczność dostosowania zadań i prac organów rentowych do wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów przedmiotowe rozporządzenie powinno wejść w życie w lipcu 2026 r." Jednocześnie autorzy projektu dodają: "W projektowanym rozporządzeniu nie ma konieczności zamieszczania przepisów przejściowych."

Projekt zakłada wyjątkowo krótki termin wejścia nowych przepisów w życie. Jak zapisano: "Proponuje się wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia." W uzasadnieniu wyjaśniono także podstawę prawną takiego rozwiązania: "Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), „W uzasadnionych przypadkach akty normatywne, z zastrzeżeniem ust. 3, mogą wchodzić w życie w terminie krótszym niż czternaście dni […]”. Wejście w życie rozporządzenia z dniem następującym po dniu ogłoszenia wynika z terminu wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 r., który Rada Ministrów zaproponowała na wrzesień." Autorzy projektu zapewniają również: "Termin wejścia w życie rozporządzenia nie narusza zasad demokratycznego państwa prawnego oraz jest zgodny z zasadą przyzwoitej legislacji."

Projekt nie wymaga konsultacji z instytucjami UE

W uzasadnieniu znalazły się także informacje dotyczące zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej. Jak wskazano: "Projekt rozporządzenia nie podlega obowiązkowi przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia."

Projekt ma zostać opublikowany zgodnie z obowiązującymi zasadami procesu legislacyjnego. Jak zapisano: "Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2025 r. poz. 677, z późn. zm.) oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2026 r. poz. 404) projekt rozporządzenia zostanie zamieszczony na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny."

Autorzy projektu wskazują również, że dokument nie wymaga notyfikacji. "Projektowane rozporządzenie nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) i w związku z tym nie podlega notyfikacji." W uzasadnieniu znalazła się także krótka ocena skutków regulacji. "Projektowana regulacja nie stwarza zagrożeń korupcyjnych."

Co to oznacza dla emerytów?

Na obecnym etapie najważniejsza informacja jest taka, że rząd planuje utrzymać dotychczasowy harmonogram wypłat 14. emerytury. Jeżeli projekt rozporządzenia zostanie przyjęty bez zmian, kolejne dodatkowe roczne świadczenie pieniężne trafi do uprawnionych emerytów i rencistów we wrześniu 2026 roku.

Warto jednak pamiętać, że dokument znajduje się obecnie na etapie opiniowania. Ostateczny termin zostanie potwierdzony dopiero po zakończeniu procesu legislacyjnego i publikacji rozporządzenia. Na dziś wszystko wskazuje jednak na to, że wrzesień ponownie będzie miesiącem wypłaty 14. emerytury dla milionów seniorów.

Nie każdy dostanie pełną 14. emeryturę. Obowiązuje limit dochodowy

Choć maksymalna wysokość 14. emerytury w 2026 roku wyniesie 1978,49 zł brutto, nie wszyscy emeryci i renciści otrzymają świadczenie w pełnej kwocie. Pełna „czternastka” przysługuje wyłącznie osobom, których podstawowa emerytura lub renta nie przekracza 2900 zł brutto miesięcznie. Dla tej grupy dodatkowe świadczenie będzie równe najniższej emeryturze obowiązującej po marcowej waloryzacji.

Po przekroczeniu progu 2900 zł brutto zaczyna obowiązywać zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że każda złotówka emerytury ponad ustawowy limit pomniejsza wysokość 14. emerytury o dokładnie taką samą kwotę. Przykładowo osoba pobierająca emeryturę w wysokości 3000 zł brutto otrzyma 1878,49 zł brutto 14. emerytury, przy świadczeniu 3500 zł brutto dodatek spadnie do 1378,49 zł brutto, a przy emeryturze 4500 zł brutto wyniesie już tylko 378,49 zł brutto.

Przepisy przewidują również minimalną kwotę wypłaty. Jeżeli po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę” wysokość 14. emerytury byłaby niższa niż 50 zł brutto, ZUS nie wypłaci świadczenia w ogóle. W praktyce oznacza to, że osoby pobierające emeryturę lub rentę w wysokości około 4828,49 zł brutto lub wyższej nie otrzymają 14. emerytury w 2026 roku.

Harmonogram wypłat 14. emerytury w 2026 r. Kto dostanie przelew wcześniej?

Dla wielu seniorów równie ważna jak wysokość 14. emerytury jest data jej wypłaty. Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje emerytury i renty w stałych terminach: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dnia miesiąca. We wrześniu 2026 roku, czyli w miesiącu wypłaty 14. emerytury, kalendarz sprawi jednak, że część świadczeniobiorców otrzyma pieniądze wcześniej niż zwykle.

Pierwsza grupa to osoby, których termin wypłaty przypada na 6 września. Ponieważ tego dnia będzie niedziela, ZUS powinien przekazać środki najpóźniej w piątek 4 września. Oznacza to, że pieniądze mogą trafić na konta seniorów nawet dwa dni przed standardowym terminem.

Podobna sytuacja dotyczy emerytów i rencistów otrzymujących świadczenia 20. dnia miesiąca. W 2026 roku 20 września również wypada w niedzielę, dlatego przelewy powinny zostać zrealizowane wcześniej – najpóźniej w piątek 18 września.

Terminy wypłat 14. emerytury we wrześniu 2026. Pełna rozpiska ZUS

Według harmonogramu obowiązującego w ZUS wypłaty powinny wyglądać następująco:

1 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,

– wypłata zgodnie z terminem, 6 września 2026 r. – wypłata najpóźniej 4 września,

– wypłata najpóźniej 4 września, 10 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,

– wypłata zgodnie z terminem, 15 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem,

– wypłata zgodnie z terminem, 20 września 2026 r. – wypłata najpóźniej 18 września,

– wypłata najpóźniej 18 września, 25 września 2026 r. – wypłata zgodnie z terminem.