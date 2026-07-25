Forsal logo

800 plus dla osób po 50. roku życia? Jest ostateczna decyzja na 2026 rok

Anna Kot
oprac. Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
Ten tekst przeczytasz w 5 minut
dzisiaj, 17:52
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
800 plus dla seniorów w 2026 roku. Czy 800 plus dla osób po 50. roku życia za wychowanie dzieci wejdzie w życie?/ShutterStock
Do Kancelarii Prezydenta RP wpłynął postulat dotyczący reaktywacji pomysłu tzw. 800 plus dla seniora. Petycja zakłada przyznanie wsparcia finansowego osobom starszym, które w przeszłości wychowywały dzieci, nie otrzymując wówczas żadnej pomocy socjalnej od państwa. Oto szczegóły.

Argumentacja za wprowadzeniem świadczenia 800 plus dla seniorów

Koncepcja ustanowienia nowego wsparcia finansowego dla osób starszych opiera się na fundamencie sprawiedliwości społecznej oraz wkładzie, jaki seniorzy wnieśli w budowę potencjału ekonomicznego państwa. Głównym argumentem przemawiającym za zasadnością tego rozwiązania jest fakt, że dzieci dzisiejszych emerytów stanowią obecnie aktywną siłę roboczą, zasilając budżet państwa poprzez podatki i składki, podczas gdy ich rodzice zostali całkowicie pominięci w ramach nowoczesnej polityki socjalnej. Projekt zakłada, że beneficjentami programu byłyby osoby, które wychowywały potomstwo w czasach poprzedzających wprowadzenie powszechnych transferów pieniężnych, takich jak programy 500 plus czy 800 plus. W praktyce oznacza to, że pokolenie to nie korzystało z żadnej systemowej pomocy państwa w procesie opiekuńczym, a obecnie ich sytuacja ekonomiczna jest relatywnie gorsza od sytuacji dzisiejszych rodziców. Proponowany mechanizm wypłat przewiduje, że w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim, każdemu z nich przysługiwałaby kwota 400 złotych. Inicjatywa ta ma pełnić funkcję pomostu do zbudowania autentycznej solidarności międzypokoleniowej, wyrównując dysproporcje wynikające z braku dostępu starszych pokoleń do współczesnych przywilejów prorodzinnych.

Ten mało znany zasiłek z MOPS może otrzymać każdy. Nie ma kryterium dochodowego. Można dostać nawet kilku tysięcy złotych
Ten mało znany zasiłek z MOPS może otrzymać każdy. Nie ma kryterium dochodowego. Można dostać nawet kilku tysięcy złotych

Petycja do Kancelarii Prezydenta i analiza ekonomiczna projektu

W czerwcu 2025 roku do Kancelarii Prezydenta RP wpłynęła petycja poparta szczegółowymi analizami ekonomicznymi, która staje w obronie interesów seniorów czujących się poszkodowanymi względem beneficjentów obecnego systemu wsparcia. Autorzy wniosku podkreślają, że brak możliwości partycypowania w korzyściach płynących z programu 800 plus stawia starsze pokolenia w niekorzystnej pozycji materialnej i społecznej. Mimo solidnej argumentacji zawartej w petycji, inicjatywa ta nie została dotychczas włączona do oficjalnego harmonogramu prac legislacyjnych i nie doczekała się formalnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Stanowisko strony rządowej, reprezentowanej przez resort odpowiedzialny za politykę społeczną, pozostaje powściągliwe. Ministerstwo stoi na stanowisku, że obecne ramy prawne wspierające wychowywanie dzieci mają inny charakter celowy i nie powinny być utożsamiane ani łączone z systemem emerytalnym. Kluczową barierą pozostają również kwestie budżetowe. Szacunkowe koszty wprowadzenia 800 plus dla seniorów wyniosłyby ponad 43 miliardy złotych rocznie, co w zestawieniu z wydatkami rzędu 64 miliardów złotych na dziecięce świadczenie wychowawcze, mogłoby poważnie naruszyć stabilność finansów publicznych kraju.

Trwają kontrole domów i mieszkań. Pytają, czy zapłaciłeś 349 zł
Trwają kontrole domów i mieszkań. Pytają, czy zapłaciłeś 349 zł

Różnice między 800 plus dla seniora a świadczeniem uzupełniającym

W debacie publicznej często dochodzi do mylenia projektowanego świadczenia z już istniejącym dodatkiem dla osób niepełnosprawnych, który potocznie bywa nazywany 500 plus dla seniora. W rzeczywistości jest to jednak świadczenie uzupełniające o charakterze ściśle celowym, dedykowane jedynie wąskiej grupie osób o ograniczonej sprawności i specyficznych potrzebach. Proponowane 800 plus dla seniora miałoby natomiast zupełnie inny charakter – nie byłoby uzależnione od stanu zdrowia czy niepełnosprawności, lecz stanowiłoby powszechną rekompensatę za trud wychowawczy podjęty w warunkach braku wsparcia socjalnego. Tym samym oba te rozwiązania funkcjonują w odmiennych reżimach prawnych i mają realizować zupełnie inne cele społeczne, przy czym projekt dla rodziców-emerytów pozostaje na ten moment jedynie postulatem wymagającym szerokiego konsensusu politycznego i finansowego.

Ile wynosi norweska emerytura w Polsce? Znamy minimalne stawki
Ile wynosi norweska emerytura w Polsce? Znamy minimalne stawki

800 plus dla seniorów po rozwodzie

800 plus dla seniorów to projekt obywatelski, zakładający comiesięczny dodatek do emerytury za wychowanie dzieci, które pracują i płacą podatki w Polsce. W przypadku rozwodników, dodatek w wysokości 800 zł za dziecko (lub proporcjonalnie podzielony, np. 400 zł/400 zł) przysługiwałby każdemu z rodziców za wychowanie dziecka, niezależnie od stanu cywilnego.

FAQ - najczęściej zadawane pytania - 800 plus dla seniorów

Kto miałby otrzymać 800 plus dla seniorów i na czym opiera się koncepcja świadczenia?

Proponowane 800 plus dla seniorów przewiduje wsparcie dla osób, które wychowywały potomstwo przed wprowadzeniem 500 plus i 800 plus. Koncepcja opiera się na fundamencie sprawiedliwości społecznej i powszechnej rekompensacie za trud wychowawczy bez wsparcia socjalnego.

Jaka kwota przysługiwałaby rodzicom w małżeństwie w ramach 800 plus dla seniorów?

Proponowany mechanizm wypłat przewiduje, że w przypadku rodziców pozostających w związku małżeńskim, każdemu z nich przysługiwałaby kwota 400 złotych.

Jaki jest status 800 plus dla seniorów w harmonogramie prac legislacyjnych?

Proponowane 800 plus dla seniorów nie zostało włączone do oficjalnego harmonogramu prac legislacyjnych i nie doczekało się formalnego wdrożenia do polskiego porządku prawnego. Stanowisko resortu odpowiedzialnego za politykę społeczną pozostaje powściągliwe.

Jakie są szacunkowe koszty 800 plus dla seniorów i ich wpływ na finanse publiczne?

Szacunkowe koszty wprowadzenia 800 plus dla seniorów wyniosłyby ponad 43 miliardy złotych rocznie. W zestawieniu z wydatkami rzędu 64 miliardów złotych na dziecięce świadczenie wychowawcze mogłoby to poważnie naruszyć stabilność finansów publicznych.

Czym 800 plus dla seniora różni się od świadczenia uzupełniającego (tzw. 500 plus dla seniora)?

Świadczenie uzupełniające to ściśle celowy dodatek dla wąskiej grupy osób o ograniczonej sprawności, potocznie nazywany 500 plus dla seniora. 800 plus dla seniora nie byłoby uzależnione od stanu zdrowia i stanowiłoby powszechną rekompensatę za trud wychowawczy. Oba rozwiązania działają w odmiennych reżimach prawnych i mają różne cele społeczne.

INFOR Kalkulatory – narzędzia, którym ufa biznesDarmowe kalkulatory - Sprawdź
kal1.png
Copyright
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A. Kup licencję
Źródło: forsal.pl
Anna Kot
oprac. Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

Zobacz wszystkie artykuły tego autoraKierowcy masowo odbierają ten zwrot. Tak zatankujesz znacznie taniej w 2026 roku »
Tematy: 800 plus dla seniorów800 plus dla seniorów za wychowanie dzieci800 plus dla senioraświadczenie uzupełniające
Powiązane
Prognoza pogody na koniec listopada. Czeka nas atak zimy
Polacy kupują na gwałt tę jedną rzecz z powodu ataku zimy. Wszystko schodzi na pniu
CNN rekomenduje wizytę w Krakowie
Podwawelski problem młodych pracowników. Drastyczny wzrost bezrobocia wśród krakowskich "zetek"
mieszkania rynek mieszkaniowy ceny mieszkań kredyty mieszkaniowe kupno wynajem najem sprzedaż nieruchomości
Najem zwrotny coraz popularniejszy w handlu. Blisko 40% pracowników retailu już się z nim zetknęło
Nie przegap
Młodzi ludzie w ławkach na auli
Nawet 38 chętnych na jedno miejsce. Rekordowa rekrutacja 2026/2027 zbiera żniwo na medycynie i w liceach
Specjalna emerytura dla 40-latków. Płacą ponad 5 tysięcy złotych co miesiąc
Specjalna emerytura dla 40-latków. Płacą ponad 5 tysięcy złotych co miesiąc
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
Nowy program dla seniorów? Chcą 800 plus za każde pracujące dziecko
seniorka senior osoba starsza
Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, bon senioralny i opieka nieformalna – zmiany
zakup mieszkania, inwestycja, mieszkanie, budowa
Ceny mieszkań pozostaną stabilne. Deweloper wskazuje, co będzie napędzać rynek
urlop 2026
Kiedy wziąć urlop w 2026 r.? Pozostały jeszcze 3 najlepsze terminy na dni wolne od pracy
Therapy,Counselor,Patient,Stress,Anxiety,Support,Depression,Session.,A,Worried
Leczenie substytucyjne bardziej dostępne dla uzależnionych
Polecamy
paliwo, tankowanie, samochód
Kierowcy masowo odbierają ten zwrot. Tak zatankujesz znacznie taniej w 2026 roku
pieniądze, gotówka, senior, mężczyzna
800 plus dla osób po 50. roku życia? Jest ostateczna decyzja na 2026 rok
800 plus dla seniorów, gotówka, pieniądze
Rząd podjął ostateczną decyzję w sprawie 800 plus dla seniorów. Koniec domysłów
Polska ambasada w Chorwacji ma bardzo ważny komunikat dla turystów
Turyści uciekają z wakacyjnego raju? Rządzący uspakajają, branża bije na alarm
Stacja benzynowa to miejsce gdzie ceny nadal zaskakują. Diesel jest droższy niż benzyna. Są powody dla których ten trend się utrzyma. W Polsce i u naszych sąsiadów.
Diesel drożeje szybciej niż benzyna. Do jakiego poziomu mogą dojść ceny, gdy presja się utrzyma?
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
zakaz, parkowanie, samochód, działka, właściciel
Zakaz parkowania przed własnym domem. Sąsiad może żądać usunięcia auta nawet z prywatnej działki
Kraj
świadczenie, 800 plus, warunki, zasiłek, dochód
1050 zł miesięcznie zamiast 800 plus, do 25 roku życia dziecka i niezależnie od dochodu – komu przysługuje świadczenie i na jakich warunkach?
tankowanie, stacja paliw, paliwo
Ceny paliw do obniżki? Polacy nie mają wątpliwości. Najnowszy sondaż
opłata, parkowanie, dawca krwi, przepisy, krew
Koniec opłat za parkowanie dla dawców krwi. Przepisy wejdą w życie 1 października 2026 r.
zakaz, pies, łańcuchy, kara, zwierzęta
100 tysięcy złotych kary za trzymanie psa na łańcuchu. Służby sprawdzą warunki bytowe zwierząt
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Zakaz trzymania psów i kotów na uwięzi. Jest podpis prezydenta
Rozłam w PiS. Ponad trzydziestu posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
Rozłam w PiS. Kaczyński: Trzydziestu kilku posłów zrezygnowało z członkostwa w partii
niepełnosprawny, koperta, samochód, parkowanie
Karta parkingowa przejdzie rewolucję. Mniej formalności i nowy dokument w całej UE
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
W jednym szeregu z mocarstwami. Polska zbuduje laser do niszczenia dronów
Świat
General,Dynamics,F16,Fighter
F-16 ruszyły do akcji. Obcy dron zestrzelony nad Rumunią. Jest komunikat
Fedorow odpowiedział prezydentowi Ukrainy. Zełenski zaproponował mu nowe stanowisko
Zełenski ostrzega przed dużym atakiem Rosji. „Może nastąpić w ciągu 48 godzin”
google AI
Donald Trump grozi UE. „Zapłaci bardzo wysoką cenę”
Donald Trump
Donald Trump zabrał głos w sprawie Iranu. Padło ostrzeżenie pod adresem Chin i Rosji
Jedna z wizualizacji F-47
Kanada kupuje F-35, ale już patrzy na GCAP. Amerykanie zgrzytają zębami
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Chiny biorą odwet za sankcje UE. Na czarnej liście dwa podmioty z Polski
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Zmiany w rządzie Niemiec. Merz przedstawił nowe nominacje
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Zapisz się na newsletter
Zapraszamy na newsletter Forsal.pl zawierający najważniejsze i najciekawsze informacje ze świata gospodarki, finansów i bezpieczeństwa.

Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich

Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj