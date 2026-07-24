Rynek nieruchomości ma się lepiej niż rok temu. Więcej kredytów i stabilne ceny

Pośrednicy mówią o spokojnej stabilizacji – informuje portal ogłoszeniowy Nieruchomosci-online.pl. Nastrojometr rynku nieruchomości to indeks nastrojów rynkowych w ocenie pośredników, opracowywany co kwartał przez Nieruchomosci-online.pl i Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W II kwartale 2026 r. wskaźnik wyniósł 55,6 pkt na 100, gdzie wartość powyżej 50 oznacza optymizm na rynku. Indeks pozostaje nieznacznie powyżej tej granicy optymizmu szósty kwartał z rzędu.

Pomogły kredyty i więcej spokoju w cenach nieruchomości

Indeks nastrojów spadł w porównaniu do I kwartału o 2,7 pkt, ale – jak podkreślają autorzy badania – rolę mógł odegrać tutaj czynnik sezonowości. Na początku roku zainteresowanie nieruchomościami często jest większe, a w tym roku uwagę dodatkowo przyciągnęły działki, które czeka reforma planistyczna. Dlatego istotniejsze jest to, że nastroje w branży nieruchomości są obecnie nieco lepsze niż w analogicznym okresie 2025 r. – w tym przypadku indeks zanotował wzrost o 1,3 pkt r/r. – To znak, że rynek wszedł w fazę spokojnej stabilizacji. Na lekką poprawę nastrojów w porównaniu z 2025 r. złożyło się kilka czynników. Ważnym impulsem było ożywienie akcji kredytowej – w pierwszych miesiącach 2026 r. liczba udzielonych kredytów mieszkaniowych była o blisko 50 proc. wyższa niż rok wcześniej. Część tego wzrostu wynika oczywiście z refinansowania kredytów po serii obniżek stóp procentowych, ale większa aktywność widoczna jest również wśród osób finansujących zakup nieruchomości – mówi Rafał Bieńkowski, PR manager w Nieruchomosci-online.pl.

Na rynku nieruchomości brak gwałtownych skoków cenowych

Wprawdzie na niektórych lokalnych rynkach mieszkania z rynku wtórnego są o 6-9 proc. droższe niż rok temu, ale już w największych metropoliach ceny ofertowe albo wzrosły bardzo nieznacznie, albo są takie same. - Sytuacja jak zawsze jest zróżnicowana, uzależniona od segmentu, lokalizacji i jakości oferty. Ale gdy spojrzymy na rynek całościowo, widać raczej stabilizację, a sprzedający są bardziej otwarci na negocjacje. A ponieważ na rynku jest dużo ogłoszeń, kupujący mają czas na przemyślane decyzje. Sprzedający – o ile realnie wyceniają nieruchomości – mogą liczyć na sprawne zamknięcie transakcji, które jeszcze rok temu tkwiłyby w martwym punkcie – dodaje Rafał Bieńkowski.

Nastroje poprawiły się w każdej kategorii nieruchomości

Na Nastrojometr rynku nieruchomości składają się oceny poszczególnych kategorii nieruchomości. W opinii pośredników biorących udział w badaniu, sytuacja na przestrzeni roku poprawiła się w segmentach sprzedaży mieszkań, domów i działek, chociaż wzrost ocen w tych gałęziach rynku był raczej umiarkowany (o 1-2 pkt w porównaniu do II kwartału 2025 r.).

Najwyżej ocenianą kategorią na rynku sprzedaży nieruchomości wciąż pozostają mieszkania. Zarówno w przypadku kawalerek, jak i większych mieszkań nastroje w branży pośredników zostały ocenione na ponad 58 pkt na 100. Kategoria domów osiągnęła teraz natomiast 55,4 pkt. Z kolei, 57,5 pkt., to ocena dla kategorii działek. To drugi najwyżej oceniany segment na rynku sprzedaży w II kwartale. Tutaj poprawa nastrojów w porównaniu do 2025 r. była częściowo efektem zmian prawnych. W obliczu wdrażanej reformy planowania przestrzennego większą popularnością cieszą się grunty z gotowymi warunkami zabudowy. Kupujący wolą zainwestować w ziemię już teraz, wybierając oferty bardziej bezpieczne formalnie, które ograniczą ryzyko przyszłych niepewności biurokratycznych.