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Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień

oprac. Kamil Nowakredaktor, wydawca
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dzisiaj, 11:36
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień
Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień/shutterstock
Rumuńskie siły powietrzne zestrzeliły drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Prezydent Nicusor Dan poinformował, że bezzałogowiec został zniszczony przez myśliwiec F-16, a do incydentu doszło nad niezamieszkanym obszarem.

Prezydent Rumunii: F-16 zestrzelił drona nad terytorium kraju

Prezydent Rumunii zaznaczył we wpisie na platformie X, że za sterami myśliwca, który strącił drona, był rumuński pilot.

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„Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółow o tym incydencie” - dodał.

Komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku.

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Źródło: PAP
oprac. Kamil Nowak

Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci. 

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Tematy: F-16Rumuniamysliwiec f-16
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