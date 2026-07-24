Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień

Prezydent Rumunii: F-16 zestrzelił drona nad terytorium kraju

Prezydent Rumunii zaznaczył we wpisie na platformie X, że za sterami myśliwca, który strącił drona, był rumuński pilot.

În această dimineață, în jurul orei 11:00, un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al țării noastre.



Zona era nelocuită, astfel încât pilotul a putut să tragă fără să existe niciun fel de risc. În prezent, echipele instituțiilor cu… — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) July 24, 2026 Rozwiń

„Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółow o tym incydencie” - dodał.

Komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku.