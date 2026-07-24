Dron naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii. F-16 otworzył ogień

Rumuńskie siły powietrzne zestrzeliły drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Prezydent Nicusor Dan poinformował, że bezzałogowiec został zniszczony przez myśliwiec F-16, a do incydentu doszło nad niezamieszkanym obszarem.
Prezydent Rumunii: F-16 zestrzelił drona nad terytorium kraju
Prezydent Rumunii zaznaczył we wpisie na platformie X, że za sterami myśliwca, który strącił drona, był rumuński pilot.
„Obecnie zespoły z odpowiednich instytucji przeczesują teren, aby dostarczyć jak najwięcej szczegółow o tym incydencie” - dodał.
Komunikat został opublikowany w podobnym czasie, gdy w stolicy Ukrainy, Kijowie, ogłoszono alarm powietrzny z powodu rosyjskiego ataku.
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Źródło: PAP
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oprac. Kamil Nowak
Redaktor i wydawca strony głównej, z redakcjami Grupy Infor (Forsal.pl, Dziennik.pl, GazetaPrawna.pl, Infor.pl, ZdrowieGO.pl) związany od 2010 roku. Zajmuje się tematyką stosunków międzynarodowych, polityki gospodarczej i technologicznej, bezpieczeństwa, a także psychologią, zarządzaniem i pracą. Wcześniej zajmował się naukowo teoriami społeczeństwa sieci.
Tematy: F-16Rumuniamysliwiec f-16
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