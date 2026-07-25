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Nowy program dla seniorów? Chcą 800 plus za każde pracujące dziecko

Anna Kot
oprac. Anna KotAbsolwentka filologii polskiej oraz dziennikarstwa. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Świat świadczeń społecznych nie jest jej obcy. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.
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dzisiaj, 17:51
emeryci, seniorzy, dokument, kalkulator
800 plus dla seniorów za każde pracujące dziecko. Emeryci żądają sprawiedliwości za lata bez wsparcia/Shutterstock
Pojawił się zaskakujący postulat, który wywołał burzę w sieci. Seniorzy domagają się nowego świadczenia - 800 plus za każde wychowane dziecko, które dziś pracuje i płaci podatki. Autorzy petycji argumentują, że w przeszłości wychowywali dzieci bez żadnego wsparcia socjalnego ze strony państwa. Czy w 2026 roku emeryci mają realną szansę na wypłatę tych pieniędzy?

800 plus dla seniorów, czyli rekompensata pieniężna dla osób po 50. roku życia za lata bez 500 plus. O co walczą seniorzy?

W lutym 2026 roku dyskusja o "sprawiedliwości pokoleniowej" przybrała na sile. Seniorzy, którzy wychowywali swoje dzieci w latach 80. i 90., czują się pokrzywdzeni faktem, że ominęły ich wszystkie nowoczesne programy wsparcia. Argumentacja jest prosta: dzisiejszy system emerytalny i cały budżet państwa opiera się na pracy ich dzieci, które wychowali własnym kosztem, nie otrzymując od państwa ani złotówki. Według wyliczeń, rodzic, który wychował dwójkę dzieci przed erą 500 plus, "stracił" w porównaniu do dzisiejszych rodziców ogromną sumę. Dodatek 800 zł za każde pracujące dziecko miałby być formą zwrotu tej "inwestycji" w społeczeństwo.

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800 zł dla seniorów. Jak miałoby to wyglądać?

Postulat, który krąży w debacie publicznej, zakłada rewolucyjne podejście do emerytury:

  • 800 zł dodatku miesięcznie dla rodzica za każde dorosłe dziecko, które aktualnie pracuje w Polsce i płaci tu składki.
  • Premia za lojalność podatkową: Świadczenie byłoby powiązane z faktem, że dziecko zasila polski system, a nie wyjechało na stałe za granicę.
  • Równy podział: W przypadku obojga żyjących rodziców, kwota mogłaby być dzielona, zapewniając stały wzrost domowego budżetu seniorów.
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Kontrowersje i koszty 800 plus dla seniora. Czy budżet 2026 to wytrzyma?

Choć pomysł budzi entuzjazm wśród seniorów, ekonomiści studzą zapał. Wprowadzenie takiego świadczenia dla milionów emerytów to koszt idący w dziesiątki miliardów złotych rocznie. Krytycy wskazują, że system emerytalny i tak jest już mocno obciążony waloryzacjami oraz wypłatami 13. i 14. emerytur. Jednak zwolennicy pomysłu odpowiadają: "to nie zasiłek, to zwrot długu". Luty 2026 to czas gorących dyskusji nad tym projektem, zwłaszcza w kontekście nadchodzących decyzji o nowych formach wsparcia dla osób starszych, takich jak bon senioralny czy renta wdowia.

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Co zamiast 800 plus dla seniora? Inne świadczenia dla seniorów w 2026 roku

Mimo braku ostatecznej decyzji w sprawie dodatku za dzieci, seniorzy w lutym 2026 roku mają inne powody do monitorowania stanu swoich kont. Trwają przygotowania do marcowej waloryzacji, która ma podnieść najniższe świadczenia, oraz wdrażanie przepisów ułatwiających łączenie emerytur po zmarłym współmałżonku. Petycja o 800 plus za wychowanie dzieci pozostaje jednak najgorętszym tematem, bo jako jedyna uderza w poczucie godności pokolenia, które zbudowało dzisiejszą Polskę.

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Czy 800 plus dla seniora jest już wypłacane?

Nie. Na ten moment jest to postulat zawarty w oficjalnej petycji obywatelskiej. Nie ma jeszcze obowiązującej ustawy, która pozwalałaby na wypłatę tych pieniędzy w lutym 2026 roku.

Kogo miałoby dotyczyć to nowe 800 plus?

Według autorów pomysłu, dodatek powinien trafiać do wszystkich emerytów i rencistów, którzy wychowali dzieci przed wprowadzeniem programu 500 plus.

Gdzie szukać informacji o postępach w sprawie 800 plus dla seniorów?

Warto śledzić oficjalne komunikaty dotyczące prac nad petycjami obywatelskimi oraz serwisy informacyjne zajmujące się gospodarką i prawem. Na razie nie należy składać żadnych wniosków w ZUS.

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Źródło: forsal.pl
Anna Kot
oprac. Anna Kot

Absolwentka filologii polskiej (ze specjalnością komunikacja społeczna) na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej oraz dziennikarstwa (ze specjalnością nowe media) na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Blogerka, social media freak, miłośniczka podróży, escape roomów i… kotów (bo nazwisko zobowiązuje). Wcześniej dziennikarka Wirtualnej Polski, redaktorka magazynu, copywriterka, freelance pisarka dla "Faktu" i "Newsweeka", a także project managerka. Wielbicielka włoskiej kuchni, a także szeroko rozumianej sfery beauty. Autorka licznych publikacji o tematyce gospodarczej i emerytalnej. Z Grupą INFOR związana od 2023 roku.

Link do profilu autorki na LinkedIn: https://pl.linkedin.com/in/anna-kot-04061b18b

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Tematy: 800 plus800 plus dla seniorów800 plus dla seniora
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